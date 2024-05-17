R?porter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

Fevereiro/2006

Clique no ?cone ao lado para assistir ao v?deo em que a cabeleireira Shirlene Cassiano de Amaral fala sobre a import?ncia da ajuda de um profissional na hora de cuidar dos cabelos

Imagina s? passar pelo ver?o e manter os cabelos sedosos, brilhantes e hidratados. S? que nem sempre isto ? conseguido. ? que, nesta ?poca, as madeixas sofrem mais com os raios ultravioletas, ventos, ?gua da psicina e da praia, al?m das qu?micas.

"Fatores estes que diminuem o manto gorduroso e a perda de ?gua dos cabelos, tornando-os quebradi?os, sem brilho, podendo surgir fendas livres na extremidade, que s?o as duplas pontas", diz a dermatologista Sandra Gasparete.

A indica??o ? usar chap?us e bon?s, mas Sandra alerta que uso excessivo pode causar queda de cabelo. "? o que acontece com muitos adolescentes que n?o tiram o bon? por nada".

Em dias excessivamente quentes, a vontade de ficar com os cabelos sempre presos ? quase irresist?vel. Mas preste aten??o no acess?rio que voc? vai usar. A cabeleireira Shirlene Cassiano de Amaral (foto ao lado), profissional da ?rea h? 17 anos, recomenda n?o prender com materiais de metal, porque os cabelos agarram e arrebentam.

O melhor ? usar buchinhas encapadas com pano. "Nunca amarre os cabelos molhados, porque pode mofar. A gente v? muita menina que, pra diminiuir o volume, lava os cabelos, enche de creme e depois prende. Isso causa quedas e caba com os cabelos", diz Shirlene.

Ajuda permanente

S?o bons aliados os cremes, condicionadores ? base de queratina e d?pantenol e ?leos ou creme de silicone, al?m de filtro solar para os cabelos. Desde que sejam passados no comprimento e nas pontas dos cabelos, nunca na raiz.

E produtos que reestruturam fios danificados n?o faltam no mercado. A dermatologista Sandra (foto ao lado) cita algumas novidades como reconstru??o fot?nica, hidrata??o fotoativa, tratamento ultra-s?nico, cauteriza??o molecular, cauteriza??o a frio e reestrutura??o capilar.

"Mas devem ser feitos em sal?es com profissionais experientes e que j? tenham feito essas t?cnicas com sucesso, j? que podem oferecer riscos quando mal executadas ou que contenham princ?pios ativos irritantes em sua composi??o", ressalta Sandra.

E, acredite. O seu xampu pode ser um dos causadores da falta de brilho e vi?o das madeixas. "Os xampus comerciais, estes que a gente v? em farm?cias, tem um ph normalmente de sete pra cima. Isso faz as escamas do cabelo ficarem abertas demais e o condicionador n?o consegue selar os fios totalmente", explica Shirlene.

O ph ? o que indica o n?vel de acidez. "A escala vai de zero a 14. O ideal para xampus ? ph de 4,5. E podem ser encontrados em sal?es de beleza", aconselha a cabeleireira.

Por isso, antes de fazer uma hidrata??o nos cabelos de uma cliente, ela pergunta os produtos que usa em casa. "N?o adianta eu fazer uma reestrutura??o capilar, que ? cara e depois ela lavar com um xampu que vai abrir demais as escamas dos fios e retirar os nutrientes, prote?nas e amino?cidos que usamos na hidtra??o", alerta.

Pra quem ? profissional

Cabelos com qu?mica e quem vivem de chapinha devem ser cuidados de forma redobrada, principalmente nesta esta??o. A dermatologista recomenda aumentar a freq??ncia ao cabeleireiro para manuten??o e hidrata?es freq?entes, que podem ser feitas tanto nos sal?es quanto em casa.

A cabeleireira enfatiza a necessidade da pessoa pedir indica?es de produtos para um especialista. "Fazer interven?es qu?micas sem ajuda de um profissional ? como se auto-medicar".

Este erro foi cometido h? alguns anos por Jussara Inoc?ncio Croko Caputo. "Eu descolori meu cabelo, mas ele ficou laranja. N?o gostei e passei tinta por cima mais duas vezes. Tudo no mesmo dia", conta. Detalhe: dois dias antes, ela j? havia pintado os cabelos.

Antes, mesmo com escova,

o cabelo permanecia ressecado Depois de alguns anos, hidratado,

com escova

O resultado j? d? at? pra saber. Fios totalmente danificados. Os cabelos longos de Jussara tiveram que ser cortados at? retirar todo o quebrado, al?m de hidrata??o intensa. "Fiquei desesperada, porque eu passava a m?o na minha franja e os cabelos ca?am". Shirlene completa dizendo que "pra acabar com o cabelo, trinta minutos s?o suficientes. Mas pra consertar, s?o meses".

A dermatologista salienta que a queda dos cabelos tamb?m pode indicar doen?as como anemia, hipotiroidismo e desnutri??o nas crian?as. "Portanto, deve ser pesquisado e tratado".



