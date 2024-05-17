Por Cristina Mansur

Dermatologista



O ver?o ? ?timo, mas deixa marcas. As loiras e as ruivas sabem muito bem disso: um pouco mais de sol e as sardas j? aparecem. O jeito ? aprender como preven?-las ou, se for tarde demais, como trat?-las. Quem tem pele clarinha e abusa do sol conhece o drama: depois de algumas semanas na praia, o rosto, as costas, o colo e os ombros ficam pipocados de manchas pequenas e arredondadas, que variam do marrom-claro ao mais escuro. S?o as chamadas. A culpa ? do sol em excesso, que estimula os melan?citos e estes, por sua vez, produzem mais melanina que o normal numa tentativa de se proteger.

As c?lulas da pele que produzem pigmento, os melan?citos s?o mais estimulados pelo sol, e provavelmente as sardas ir?o aumentar. Al?m do sol, outros fatores como hereditariedade, pele clara ou ruiva, cosm?ticos contendo subst?ncias fotossensibilizantes e altera?es hormonais tamb?m s?o fatores desencadeantes.

Um pouquinho de sarda ? at? charmoso, mas quando ela ? demais, confere ? pele um aspecto envelhecido. Os melhores tratamentos de sarda s?o:

Cremes: S?o tratamentos mais leves, n?o removem as sardas profundas, mas clareiam as superficiais. Como s?o produtos menos concentrados, t?m menos efeito colateral, mas o resultado tamb?m ? mais lento e menor. As substancias mais usadas s?o a base de ?cido k?jico, acido azelaico, ?cido f?tico, ?cido glic?lico, vitamina C e Hidroquinona. Esta ?ltima ? a mais eficaz, mas muitas pessoas s?o al?rgicas a ela. Ali?s, em todo tratamento clareador deve-se evitar deixar a pele ficar muito vermelha e irritada, pois pode depois neste local haver uma piora da mancha (hipercromia p?s inflamat?ria).

Nitrog?nio L?quido: Usado nas sardas maiores. ? um l?quido a menos 196 graus. Onde ? aplicado forma uma bolhinha e no teto da bolha sai a sarda. Como provoca uma queimadura ao frio, pode deixar uma mancha escura residual, que pode durar de 3-6 meses, antes do paciente ver que realmente a sarda melhorou. O n?mero de sess?es varia com a quantidade de sarda. Face e m?os respondem bem. Dorso e perna deixam muita hipercromia residual.

Peelings: Usamos ?cidos em alta concentra??o para descamar a pele, e assim remover um pouco do pigmento das sardas mais profundas. Os peelings mais usados s?o com ?cido tricloroac?tico, glic?lico e retin?ico. O n?mero de sess?es depende de cada tipo de pele, e devem ser feitos com intervalos mensais. As morenas requerem peelings mais leves para evitar a hipercromia p?s-inflamat?ria.

Lasers: Os lasers agem seletivamente nas c?lulas mais escuras, conferem maior uniformidade na aplica??o , as cascas p?s aplica??o s?o menores e o paciente tem menos hipercromia p?s inflamat?ria. Deve-se tomar cuidado em pacientes de pele escura ou ra?a amarela, que podem hiperpigmentar temporariamente.

As sardas da face, m?o e colo saem mais facilmente. As do dorso e pernas s?o mais dif?ceis e o melhor tratamento ? com laser espec?fico para pigmento.

O mais importante ? usar filtro solar potente (FPS acima de 30), que protege n?o s? do Ultravioleta tipo B, mas principalmente do tipo A (? o mais respons?vel pela mancha escura). Lembrar que filtro solar deve ser usado em camada grossa, e reaplicado a cada 3 horas ou sempre que a pessoa entrar dentro d??gua. O uso de roupas de mangas compridas, tecidos escuros e chap?u de abas largas ? fundamental.. Se voc?s fizerem o tratamento correto mas continuarem tomando sol sem prote??o, as sardas voltar?o, pois n?o conseguimos competir com o c?digo gen?tico de cada um que ? de dar sardas quando se expor ao sol!

Um conselho para voc?s leitores: O sol ? a maior fonte de energia do universo, precisamos dele at? para nos sentirmos mais vitalizados. Se soubermos nos proteger adequadamente, poderemos continuar usufruir deste bem maravilhosos e gratuito sempre!

Sucesso para voc?s neste ver?o!