Reconhecer o outro, valorizar gestos cotidianos e admitir que ninguém vive sozinho são alguns dos principais benefícios da prática regular da gratidão. Mais do que um hábito individual, ela tem impacto direto na qualidade das relações sociais, familiares e profissionais. O alerta, no entanto, é que esse exercício não pode ser distorcido a ponto de gerar culpa, desconforto ou relações de dependência emocional. A avaliação é do coordenador do curso de Psicologia da Estácio Juiz de Fora, Alexandre Augusto.

Segundo o especialista, a gratidão começa pelo reconhecimento da existência do outro e de suas ações, algo que nem sempre acontece no dia a dia. “Muitas vezes tomamos o carinho, a ajuda ou o esforço do outro como obrigação. A prática da gratidão nos tira desse lugar automático e nos faz reconhecer que as pessoas podem ou não oferecer algo, e que quando oferecem, isso tem valor”, explica.

Esse reconhecimento, de acordo com Alexandre Augusto, também funciona como um contraponto ao orgulho excessivo, que reforça a ideia de autossuficiência. “O orgulho diz ‘eu me basto’. A gratidão vem para lembrar que vivemos em sociedade e que precisamos uns dos outros. Em todos nós faltam coisas que o outro supre na convivência”, afirma.

No contexto familiar e no ambiente de trabalho, o impacto pode ser significativo. Para o coordenador, é comum que críticas sejam verbalizadas com facilidade, enquanto elogios e agradecimentos fiquem subentendidos. “A gente critica, aponta defeitos, mas não diz ‘obrigado’, não diz o quanto o outro é importante. Muitas pessoas acham que não precisam falar, porque o outro ‘já sabe’. Mas será que sabe mesmo?”, questiona.

Apesar dos benefícios, o psicólogo chama atenção para um risco frequente: a confusão entre gratidão e submissão. “Existe um desconforto quando alguém cobra gratidão, como se agradecer significasse obedecer, não poder discordar ou fazer uma crítica construtiva. Isso não é gratidão, é servidão”, alerta. Para ele, quando o agradecimento vira uma cobrança permanente, semelhante a uma dívida que nunca acaba, o sentimento deixa de ser saudável.

Outro ponto crítico é a associação da gratidão com culpa e baixa autoestima. “Quando a pessoa acredita que tudo o que recebe é um favor imenso, porque ela não se reconhece como alguém de valor, a gratidão passa a ser mascarada por autopiedade e sofrimento”, explica Alexandre Augusto. Nesses casos, é fundamental refletir se o que está sendo vivenciado é, de fato, gratidão ou uma relação desequilibrada.

O especialista reforça que cultivar a gratidão é um exercício diário e, no início, pode parecer mecânico ou forçado. “Quebrar o hábito do não reconhecimento exige esforço. Mas com o tempo, a postura muda, a forma de se relacionar muda. Gratidão não é idolatria nem débito eterno. É reconhecer, expressar e seguir em frente de forma saudável”, conclui.

A reflexão proposta pelo psicólogo ganha relevância em um contexto social marcado por relações cada vez mais aceleradas e, muitas vezes, superficiais. Praticada com consciência e equilíbrio, a gratidão pode fortalecer vínculos, melhorar a convivência e contribuir para a saúde emocional — sem abrir mão da autonomia e do respeito mútuo.