Nesta quarta-feira (28) é celebrado o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, a data é marcada pela luta contra o preconceito e a busca por uma sociedade com mais paz, aceitações e respeito.

Regina Célia Medeiros, de 66 anos contou ao Acessa a felicidade e amor que sente em ter uma filha trans, Júlia Medeiros, de 36 anos, segundo Regina, o amor e acolhimento precisam vir de casa.

FOTO: Regina Célia/ Arquivo - Mãe que acolhe com amor filha trans em Juiz de Fora

"A família precisa compreender as diferenças, isso que prevalece e não a igualdade. As pessoas precisam entender e acolher seus filhos, o mundo já julga demais e as pessoas já se acham donas do mundo. Não podemos impedir nossos filhos de segurem felizes e não se esconderem", ela completa dizendo que amor não se explica, se sente e que a data é muito importante, pois sempre sentiu orgulho da filha.

Regina ajuda outras famílias a compreenderem a felicidade dos filhos. "Ofereço um trabalho individual como terapeuta e continuo o acolhimento com familiares e pessoas LBBTQIAPN+". A terapeuta oferece atendimento direcionado em Juiz de Fora.

Acolhimento na transição

FOTO: Valentina Avelino - Transição

Valentina Avelino, de xx anos, começou a transição há cerca de cinco anos, segundo ela, o apoio familiar é fundamental e o acolhimento traz uma sensação de proteção.

"Ter apoio da família me faz sentir privilegiada, e consequentemente protegida, isso por saber que posso regressar as minhas origens, sem ter medo de represálias ou rejeição".

FOTO: Valentina Avelino - Transição Valentina

A jovem destaca ainda que no início, não foi fácil a relação com a família, mas que ao mostrar sua autonomia e independência, os pais perceberam que não havia como mudar essa realidade e que isso não definiria quem ela poderia ser. Valentina se mostra preocupada com a violência das ruas.

"As expectativas e estatísticas mostram que o Brasil é o país que mais de mata transexuais no mundo. Agradeço a Deus o apoio familiar e poder viver e construir meu dia-a dia", completa.