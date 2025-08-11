De 16 a 24 de agosto, Juiz de Fora será palco do Rainbow Fest Brasil 2025, evento que promete reunir música, arte, cultura e diversidade em uma celebração que se consolida como uma das maiores do gênero no país. A programação oficial, divulgada nesta semana, conta com atividades gratuitas e acessíveis na Praça Antônio Carlos, além de festas, cinema, teatro e exposições espalhadas por diferentes pontos da cidade.
Entre os destaques deste ano estão apresentações de Rafa Ventura e Be Boots, que sobem ao palco no sábado, 23 de agosto, integrando o line-up de shows que mesclam artistas locais e nacionais.
A abertura oficial será no sábado, dia 16, com a festa Astrikos: Leão – O Segundo Ciclo do Sol, no Privilège. Já a Praça Antônio Carlos receberá a programação principal entre os dias 22 e 24, com DJs, shows, performances e estrutura acessível a todo o público. O evento contará com área reservada para pessoas com deficiência, intérpretes de Libras, banheiros adaptados e audiodescrição.
Além dos shows, a programação inclui exposições como “Respeite a nossa história! Histórias do Movimento LGBTQIA+ de Juiz de Fora” e “Memória em vestidos”, sessões de cinema LGBT, rodas de debate, espetáculos teatrais e o tradicional Miss Brasil Gay, que chega à sua 43ª edição.
Programação Oficial Rainbow Fest Brasil 2025
16/08 – Sábado
23h – Astrikos: Leão – O Segundo Ciclo do Sol (Privilège Juiz de Fora – Eletrônica/Tribal House)
Line-up: John W, Nicoly, Yan Rabello, Marcelo Almeida, Coldhans, Vedder, Marquinhus SP
18/08 – Segunda-feira
19h – Abertura de Exposições:
* “Respeite a nossa história! Histórias do Movimento LGBTQIA+ de Juiz de Fora”
* “Memória em vestidos”
Local: Mercado Municipal
19/08 – Terça-feira
20h – Cinema LGBT: Não É a Primeira Vez que Lutamos pelo Nosso Amor (2022), de Luis Carlos de Alencar + Debate com Jorge Caê Rodrigues
Local: Auditório do Mercado Municipal – AICE
20/08 – Quarta-feira
19h – Mostrinha de Curtas (Boiola, O Legado dos Vaga-Lumes, Exposição, Who’s This?) – Teatro Paschoal Carlos Magno
20h – Espetáculo “Deboche: A Tragédia” – Teatro Paschoal Carlos Magno
21/08 – Quinta-feira
18h – Lounge do Mercado: DJ Coldhans, Daniel Ribeiro e shows de Penélope Fontana, Uiara Cardinally e Marília Scozzer (Entrada franca)
20h – Gongada Drag – Teatro Solar
22/08 – Sexta-feira
15h – Feminino Plural: roda de debate com Deputada Duda Salabert – Auditório do Mercado Municipal – AICE
17h às 23h – Rainbow Fest Brasil – Praça Antônio Carlos
Atrações: DJ Daniel Ribeiro, DJ Junior Mix, Nayla Brizard, Márcia Pantera, Rebeca Gonçalves, Thales Tácito, Penélope Fontana, Andreia Andrews, Wandera Jones, DJ Marcelo Almeida
22h – Gongada Drag – Teatro Solar
22h – Festa da Laleska & Bi 40+ – Café Muzik
22h – Rocket Fun Pride – Rocket Pub
23/08 – Sábado
12h às 23h – Rainbow Fest Brasil – Praça Antônio Carlos
DJs: Júnior Queiroz, Marcelo Loop, Be Boots, Coldhans
20h – Shows: Nayla Brizard, Andreia Andrews, Ravell, Márcia Pantera, Wandera Jones, Mikaella Mendy, Rafa Ventura
20h – 43º Concurso Miss Brasil Gay – Terrazzo Centro de Eventos
23h59 – Stomp Pride (after oficial do Miss Brasil Gay) – Terrazzo Centro de Eventos
24/08 – Domingo
12h às 22h – Rainbow Fest Brasil – Praça Antônio Carlos
DJs: Fábio Laroque, Myrthes Oliver, Alma Quimera, João Guerra, Stevix, Marcelo Almeida
Shows: Nayla Brizard, Mikaela Mendys, Tia Xuka, TiTiago, Ravell, Andreia Andrews, Xota Efe, Daniella Carraro, Letícia Lippiany, Úrsula Scavolini, Penélope Fontana, Wandera Jones, Grupo Barbies
22h – After Rainbow Fest Brasil – Rocket Pub