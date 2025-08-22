Na noite desta quinta-feira (21), Juiz de Fora recebeu o coquetel de apresentação das candidatas ao Miss Brasil Gay 2025, tradicional concurso que movimenta a cena cultural da cidade. O evento foi realizado no Madame Geváh, no Centro, onde as concorrentes desfilaram e puderam interagir com o público e a imprensa.

O Miss Brasil Gay, criado em 1976, é considerado o maior concurso de beleza LGBTQIAPN+ do país e atrai visitantes de várias regiões. A 43ª edição do Miss Brasil Gay acontece neste sábado (23), no Terrazzo, localizado na Avenida Deusdedith Salgado, 5050, no Bairro Salvaterra.

A abertura dos portões será a partir das 19h, e o início do concurso está agendado para as 20h. Ao todo, são 27 candidatas, cada uma representando um estado do país, mais o Distrito Federal.

Veja fotos do evento:

