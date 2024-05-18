Chiquinho

O idealizar do Concurso Miss Brasil Gay

S?lvia Zoche

04/08/2004

A equipe dafoi bater um papo com, o respons?vel pelo surgimento Miss Brasil Gay. H? 28 anos, o evento - que sempre aconteceu em Juiz de Fora - foi transferido em 2004 para o Rio de Janeiro. Asquanto ? mudan?a de cidade foram diversificadas. Saiba agora o que Chiquinho diz sobre isso.

ACESSA.com - Quais foram e quais s?o os preparativos para o Miss Brasil Gay 2004?

Chiquinho - Os preparativos, como sempre, s?o muitos. ? uma festa diversificada, que tem show e uma s?rie de complica?es, mas que d? tudo certo no final.

ACESSA.com - Como est? a repercuss?o do Miss Gay no Rio de Janeiro?

Chiquinho - Eu fui ao Rio tr?s ou quatro vezes, porque tirar a festa daqui me atrapalhou um pouco, j? que eu sou obrigado a sair mais e estar mais presente. A minha figura ? o marketing da festa tamb?m. Subentende-se, n?? Ent?o, eu tenho que estar l?, ?s vezes. Mas, o buxixo existe, como sempre. Igual em Juiz de Fora. Umas reclamam que saiu, porque gostavam de vir para Juiz de Fora. Outras acham ?timo, porque est? l? e ? mais f?cil. Eu j? sabia que eu iria enfrentar este tipo de cr?tica, mas eu tinha que tomar uma atitude e tomei a atitude que eu achei conveniente. E quem manda sou eu e acabou a hist?ria!

ACESSA.com - Quantas candidatas participam este ano?

Chiquinho - Esse ano eu criei mais um estado no Brasil, porque eu tive problema com o Amazonas, ent?o tem mais um estado. Al?m de Fernando de Noronha, que n?o ? estado e j? existe no concurso, vai ter a Ilha de Maraj?. Ent?o, n?s teremos 29 candidatas.

ACESSA.com - Qual foi o problema que voc? teve no Amazonas?

Chiquinho - O Miss Brasil ? feito com rela?es de amizade por esse Brasil afora. S?o chamados os coordenadores de Estado que fazem festa. O Par? teve festa e elegeu uma candidata do Par? que nunca veio diretamente do Par?. A candidata do Par? vinha de Manaus, porque Manaus tem dois concursos, o que elegia a Miss Amazonas e Miss Par?. Como o Par? tem concurso, eu perdi o Par?! O menino nunca falhou comigo em oito, dez anos de concurso. Eu fiquei sem "jogo", sem Estado. Hoje as candidatas s?o de quase todos os Estados. Ent?o, o que aconteceu: eu tive que criar um jeito (risos).

ACESSA.com - Vai haver um novo treinamento das candidatas na passarela?

Chiquinho - Se aqui j? existia, ? ?bvio que l? vai haver tamb?m, principalmente que mudou o tipo de palco, de passarela, de apresenta??o... A festa esse ano - n?o ? querer ser - ficou mais elistista. ? uma festa para menos pessoas, todo mundo sentado ? mesa, uma cozinha internacional, gar?ons maravilhosos, uma casa com lustre de cristal que ? um esc?ndalo, uma ilumina??o gloriosa. ? uma grande casa de espet?culo! Ent?o, tudo vai mudar mesmo.

ACESSA.com - Vai ser mantido a ordem de entrada das candidatas na passarela?

Chiquinho - Como ? no Miss Brasil de mulher, ? de acordo com o alfabeto! Voc? vai acompanhando e vai colocando a ordem.

ACESSA.com - E os trajes? Existe alguma novidade?

Chiquinho - Como sempre. As misses se apresentar?o. Avalia??o dos jurados: tem um corpo de jurado pr?prio. J?ri t?cnico que julga vestu?rio e traje t?pico. E o j?ri que elege a beleza. A? tem dois j?ris conjuntos. Elas se apresentar?o em traje t?pico que estar? representando uma riqueza, uma beleza do Estado e, depois, o traje de gala, que ? o traje de noite: o luxo da festa.

ACESSA.com - E os jurados? Vai haver alguma surpresa?

Chiquinho - O corpo de jurados ainda n?o est? definido totalmente, mas j? est? contatato, por exemplo, exemplo (enfatiza): Adalgisa Colombo, que ? um mito de Miss para o mundo Gay. Porque n?s gays somos respons?veis pelos mitos. E ela ? um. ? uma mulher que n?o foi Miss Universo, porque n?o quis.

Fora artistas que estar?o presentes e que est?o, mais ou menos, contatados, mas ainda n?o est?o confirmados. Tem muita gente sondada e devemos ter um j?ri de muito n?vel e muito peso!

ACESSA.com - E a Leda Nagle? Est? certa a participa??o dela?

Chiquinho - Ela j? recebeu o of?cio. Eu ainda n?o tive o comunicado oficial, mas como o Milton Cunha ? amigo pessoal dela, faz parte do programa dela e eu tive com ele na elei??o da "Lady Ok", que eu era jurada (enfatiza) - eu estava vestida de mulher, ent?o eu era jurada. Estive com ele l?, conversamos rapidinho. Mas eu passei muito r?pido pelo Rio, tive muito problema para resolver.

ACESSA.com - N?o te deu vontade de mudar para o Rio, pelo menos, at? o dia da apresenta??o?

Chiquinho - N?o posso fazer isso, porque eu tenho minha vida pessoal a ser vivida, n??

ACESSA.com - E as mesas? Como ? o esquema montado para as reservas?

Chiquinho - Como o consurso est? na internet, este ano, modernizou um pouco. E eu gosto mais de fazer as coisas no caderno e no l?pis, eu sou mais antigo e confio mais na minha pr?pria cabe?a do que nessas coisas.

ACESSA.com - Para fazer uma reserva, qual ? o contato?

Chiquinho - No hor?rio comercial, podem ligar para o telefone do Scala Rio, que ?

(21) 2239-4448 ou acessar o site www.ticketronics.com.br.

ACESSA.com - O traje do p?blico que vai assitir ao Miss Brasil Gay deve ser de gala?

Chiquinho - N?o. Eu n?o fiz uma festa, nunca fiz, em 28 anos, uma festa que fosse voltada para a televis?o, condensada a um espa?o de hor?rio. ? uma festa para o p?blico pagante que curte. Quem vai ? porque curte esta festa. Ent?o ele quer ver a beleza, ele quer ver o luxo, ele quer o show e a diversidade do povo. Ent?o vai drag queen, tudo, como sempre teve. O luxo somos n?s que estamos na passarela.

ACESSA.com - Como vai ser a cobertura pela m?dia do Miss Brasil Gay?

Chiquinho - Existe alguns elogios, algumas cr?ticas. J? virou uma pol?mica, ?s vezes, em r?dios do Rio de Janeiro. Mas ainda n?o entraram em contato comigo para serem credenciados e noticiarem sobre a festa.

ACESSA.com - Quando as candidatas ao Miss ficaram sabendo sobre a transfer?ncia do concurso, o que elas falaram?

Chiquinho - Achei lindo! Foi uma coisa muito bonita que aconteceu na minha vida e eu n?o esperava que eu tivesse tanto prest?gio no mundo gay. "Onde voc? estiver n?s estaremos" (disseram as candidatas a Chiquinho).

ACESSA.com - Qual o seu recado para elas?

Chiquinho - Que elas vivam as fantasias que tenham dentro de si da melhor maneira poss?vel e que, no dia, a que for mais iluminada tenha um bom reinado para o mundo gay e para a vida do glamour de luxo.

ACESSA.com - Voc? acha que os eventos GLBT que continuam na cidade v?o conseguir movimentar Juiz de Fora?

Chiquinho - Olha bem, eu n?o posso afirmar nada, porque a minha preocupa??o ? organizar e fazer acontecer o Miss Brasil Gay. As outras festas pararelas s?o preocupa?es de outras pessoas, n?o ? a minha preocupa??o. Acho que o sol nasceu para todo mundo. Que ele brilhe para todos.

ACESSA.com - Para o concurso voltar para JF, o que precisa acontecer?

Chiquinho - Teria que haver, com honestidade e desc?ncia, uma programa??o e um apoio financeiro. Sem isso o Miss Gay n?o volta para Juiz de Fora. Com certeza, estaremos no Maracan?zinho nos 30 anos de Miss Brasil Gay, relembrando os sucessos dos tempos idos das mulheres.

ACESSA.com - De quem foi a falta de apoio na cidade? Da prefeitura, do sindicatos dos hot?is e similares...?

Chiquinho - De um modo geral, foi uma falta de apoio econ?mico, financeiro, social, tudo! N?o adianta todo mundo querer ganhar e ningu?m dar nada em troca. Juiz de Fora ? um cidade que recebe muito e d? pouco em troca, embora eu adore essa cidade e todo mundo adora vir para c?. A gente se tornou respeit?vel, mas n?o ? a nossa beleza, ? o dinheiro que a gente tem no bolso.

ACESSA.com - A equipe do Portal ACESSA.com conversou com o Sindicato dos Hot?is logo que voc? deu a not?cia da transfer?ncia do evento. Eles disseram que h? dois anos fizeram uma reuni?o com voc? e que h? dois anos voc? n?o entra mais em contato com eles para pedir apoio. O que voc? diz sobre isso?

Chiquinho - Para qu?? Se eles prometem uma coisa e n?o cumprem! Se o dono de hotel manda gerente ao inv?s de vir pessoalmente falar comigo! Se eles s?o os que mais lucram! Eu fico com as contas para pagar e ningu?m em pergunta quanto que ?, n?o!

ACESSA.com - Qual o tipo de apoio que voc? recebeu no Rio?

Chiquinho - At? agora, todos os pedidos. Todos que eu pedi, eu consegui alguma coisa.

ACESSA.com - D? uns exemplos do que voc? pediu.

Chiquinho - N?o vamos entrar em detalhe n?o, mas eu estou numa casa de espet?culo que ? de n?vel internacional. Estou tendo apoio da casa, de pol?ticos, de amigos. Os meus amigos foram a coisa mais importante neste momento. ? aquela hist?ria: Minha p?tria com raz?o ou sem ela. E eu amei isso.