Marcos Trajano

Presidente do Movimento Gay de Minas Gerais

Colabora??o: Renata Silva

04/08/2004

O diretor do Movimento Gay de Minas, Marcos Trajano, fala sobre a programa??o da Semana Gay em JF e convida toda a popula??o para participar da festa!

"Juiz de Fora vai bombar!" Assim define o diretor do Movimento Gay de Minas,, quando o assunto ? a

Em entrevista exclusiva ? ACESSA.com, Trajano fala de assuntos pol?micos, como a transfer?ncia do Miss Brasil Gay para o Rio de Janeiro e das quest?es que envolveram o assunto. Ele revela ainda as novidades sobre a programa??o da Rainbow, incluindo semin?rios, shows e a Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT.

Al?m disso, fornece cada detalhe do estreante Gay Brasil Show, festa que ir? acontecer no mesmo dia do concurso e onde as 15 melhores Drags do Brasil se apresentar?o em diferentes categorias.

ACESSA.com - Qual a opini?o do MGM sobre a transfer?ncia do Miss Brasil Gay para o RJ?

Marcos Trajano - N?s ficamos extremamente chateados com essa transfer?ncia porque o Rainbow Fest, que ? o carro-chefe do MGM, veio em fun??o do pr?prio Miss Brasil. H? 28 anos, a festa j? movimenta a cidade e n?s chegamos para falar da quest?o da cidadania, de preven??o e tudo mais. Ficamos muito surpresos com essa efetiva mudan?a e nas primeiras 48 horas que sucederam a transfer?ncia, tentamos falar com o Chiquinho insistentemente. Tentamos articular com a Prefeitura, com o sindicato dos hot?is, no sentido de estar revendo essa posi??o do Chiquinho e at? auxiliando no que fosse poss?vel para que a festa se mantivesse.

ACESSA.com - O Miss Brasil Gay perde com essa transfer?ncia?

Marcos Trajano - O Rio de Janeiro ? uma cidade extremamente cosmopolita, aqui em Juiz de Fora a festa era "o evento", l?, a festa ser? s? mais um evento. Eu costumo dizer o seguinte: "Cal?ad?o da rua Halfeld s? tem em Juiz de Fora". Eu acho que o Miss perde a caracter?stica popular que ele tinha na cidade. ? lament?vel e eu espero que o Chiquinho reveja essa posi??o.

ACESSA.com - Quais foram as medidas tomadas pelo MGM?

Marcos Trajano - A cidade n?o poderia ficar ?rf? nesse sentido. N?o poder?amos tamb?m acompanhar o Chiquinho nessa transfer?ncia porque como fazer a Parada do Orgulho Gay de JF, na cidade do Rio de Janeiro? Por isso, resolvemos manter a Semana do Orgulho Gay aqui, no sentido de n?o prejudicar a comunidade. Criamos ent?o, o Gay Brasil Show, que tem um formato completamente diferenciado do Miss Brasil Gay.

ACESSA.com - Como ser? o Gay Brasil Show?

Marcos Trajano - Ser? um festival de drags queens, onde convidaremos os 15 maiores e melhores shows de drags do Brasil. A festa ter? um perfil mais din?mico e n?o ser? igual ou parecida com o Miss. Inclusive, estamos viajando para S?o Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Bras?lia para captar esses shows. Ele ser? realizado no mesmo dia do Miss, dia 21, a partir das 21h, no Gin?sio do Sport. A partir da 1h, o clube ir? se transformar na maior festa gay que o Brasil j? viu.

ACESSA.com - Quais s?o as novidades para a 7? edi??o Rainbow Fest?

Marcos Trajano - Para este ano, mudamos um pouco o formato. Antecipamos as palestras e semin?rios, porque at? o ano passado, todos eles rolavam na semana da Rainbow. Por?m, percebemos que j? na quarta-feira, o povo vai ficando mais voltado para as baladas. Por esse motivo, j? fizemos os semin?rios com taxistas e empres?rios e haver? ainda o semin?rio Homossexualidade e Escola, nos dias 13 e 14, portanto uma semana antes da festa.

ACESSA.com - Como ser? a parte festiva?

Marcos Trajano - No dia 16, come?a a parte cultural, com o Festival de Cinema, com tem?tica homossexual e a partir do dia 18, come?am os shows de artistas locais, como Ana Terra, Myllena Varginha e Silvera Castan?n, todos na Pra?a Ant?nio Carlos. Para o show de encerramento, estamos fechando com um artista de fora, mas ainda n?o est? confirmado. Ser? tudo gratuito. Haver? tamb?m Feira Mix e barraquinhas na pra?a.

ACESSA.com - E o t?o esperado s?bado?

Marcos Trajano - No s?bado, vamos ter a 2? Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT, com concentra??o no Parque Halfeld, a partir das 12h. A?, todo aquele fervo de gente no cal?ad?o, com drag circulando, vai rolar. No total, ser?o seis trios-el?tricos e cerca de 20 mil pessoas. Contaremos com a participa??o de movimentos sociais, como idosos, mulheres, deficientes e negros.

ACESSA.com - Qual o principal objetivo da Parada Gay?

Marcos Trajano - O grande objetivo da Parada ? uma quest?o pol?tica e de cidadania. Estamos pedindo pol?ticas p?blicas, de inclus?o social, n?o s? para os gays, mas para todos os grupos ditos vulner?veis e exclu?dos. Ent?o, estamos convidando toda essa galera para estar com a gente na Avenida Rio Branco.