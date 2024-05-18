Orlando Almeida

Orlando Almeida, organizador dos shows do Miss Brasil Gay, h? quase 20 anos, comenta em entrevista ao Portal ACESSA.com sobre a ida do Miss Gay para o Rio e dos planos de sair da organiza??o, caso o evento n?o volte a acontecer em Juiz de Fora no pr?ximo ano. Ele revela ainda os detalhes da estr?ia do Concurso no Rio de Janeiro.

ACESSA.com - Como est?o os preparativos para o Miss Gay, neste ano?

Orlando Almeida - Bem, este ano, eu estou respons?vel por quase tudo, na verdade, j? que moro no Rio de Janeiro. Estou por conta de arrumar hospedagem em hot?is, al?m de contactar jurados e artistas que v?o participar da festa, o que est? sendo bem mais f?cil, j? que todos s?o daqui mesmo.

ACESSA.com - Como voc? v? a sa?da do evento, de Juiz de Fora para o Rio?

Orlando Almeida - Quer minha opini?o pessoal? Acho p?ssima. N?o tem nada a ver fazer esta festa aqui. Eu sou do Rio e conhe?o a cidade. O Miss Gay aqui ? somente mais uma festa entre tantas outras. N?o ? um acontecimento, como era em JF. Al?m de divisas, o evento trazia uma s?rie de outras vantagens para a cidade, sem falar no povo de JF, que ? super hospitaleiro e gostar de participar da festa.

ACESSA.com - Voc? acha que a participa??o na festa vai diminuir por causa da mudan?a de cidade?

Orlando Almeida - Assim como houve uma demanda de n?o ir para Juiz de Fora, tamb?m houve uma demanda de n?o vir pra c?. Acredito que 60% da comunidade gay ficou muito descontente com a mudan?a.

ACESSA.com - A estrutura do evento teve que ser alterada com a mudan?a para o Rio?

Orlando Almeida - Mudou completamente, porque o calor humano que a gente tinha em JF, n?o existe aqui. O tamanho do gin?sio do Sport Club, com suas arquibancadas, a magia daquela passarela grande, com a qual j? est?vamos acostumados... n?o teremos isso no Rio. No Scala, existe um palco, s? cabem mil pessoas, sentadas, e o pre?o do ingresso ? de R$ 80, caro para o evento.

ACESSA.com - Como est? a venda de ingressos ?

Orlando Almeida - Eles est?o sendo vendidos h? uns 10 dias e a parte de baixo do clube j? est? lotada. Acho que deve encher sim, apesar do pre?o.

Uma semana antes do baile ser?o veiculadas propagandas na m?dia, o que deve chamar mais aten??o do povo. Acredito que vai ser um grande chamariz para o p?blico curioso.

ACESSA.com - Houve muitas mudan?as para os shows deste ano?

Orlando Almeida - Nesta parte eu ganhei, porque o Scala tem mais infra-estrutura e da? posso elaborar mais os shows. Eu ganho em ilumina??o, tenho elevador, mais escadas e outros recursos de palco. Aqui, o guarda-roupa tamb?m aumentou, pois tenho um n?mero maior de bailarinos, para encher mais o palco.

Os shows em Juiz de Fora eram realizados com muito carinho tamb?m, mas eu tinha que me virar em muitas coisas. Mas, sem d?vida nenhuma, o Sport tem muito mais calor humano...

ACESSA.com - E quanto ?s festas que antecediam o evento, ? noite... voc? acredita que vai fazer falta, a? no Rio?

Orlando Almeida - Vai. Eu, geralmente, n?o participava das festas porque ? tarde ficava ensaiando no Sport Club, mas achava interessant?ssimo. Principalmente adorava ver aquela movimenta??o toda, no cal?ad?o da Halfeld, e isso n?o teremos aqui...

Para n?o perder essa caracter?stica da festa, eu organizei uma feijoada, no domingo, ap?s o baile, na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca, com a participa??o da bateria da escola.

ACESSA.com - E quanto ao futuro, o que voc? acha? O evento continua no Rio ou volta para Juiz de Fora?

Orlando Almeida - Eu estou apoiando o Chiquinho pois acho que os comerciantes e hoteleiros de JF deveriam se conscientizar de que eles n?o est?o lidando com moleques e, sim, com adultos que fazem uma festa interessante, que j? virou atrativo para a cidade. O problema ? que eles s? querem tirar proveito e n?o cooperar com nada. Mas espero, sinceramente, que o evento aconte?a somente este ano aqui, porque, sen?o, eu n?o vou mais participar. N?o tem gosto fazer esta festa no Rio.