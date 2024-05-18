Caetano deixa claro que a diverg?ncia ? trabalhada n?o como algo que seja superior ou inferior, mas simplesmente como diferente. ? neste momento que ele fala sobre a homossexualidade, que ? diferente entre si e dos padr?es sociais.

"A inten??o n?o ? sair daqui com uma id?ia do que venha a ser homossexual. ? saber que existem diferentes sexualidades e diferentes homossexualidades. E a escola deve abra?ar essas diferen?as que est?o no dia-a-dia", explica.

Din?mica de grupo

Para unir o grupo nas discuss?es, Caetano resolveu adotar uma din?mica dividida em quatro partes. A primeira foi a constru??o de um ser humano. E todos deveriam colocar nele os seus desejos e suas ang?stias. "Neste primeiro momento, a gente vai perceber que temos v?rios gostos e ang?stias diferentes e semelhantes, que podem conviver de forma harmoniosa", afirma.

No segundo momento, o grupo foi dividido em duas turmas. Cada turma analisou o que um percebeu do outro, al?m das apar?ncias f?sicas. "N?o podemos esquecer que antes tivemos uma discuss?o em que ang?stias e desejos vieram ? tona", lembra Caetano. Em seguida, o grupo, como um todo, disse o que sentiu quando foi analisado.

Na ?ltima etapa eles tentaram mapear as imagens que t?m da homossexualidade. "Eu me atrevo a dizer que n?o s?o imagens positivas se pegarmos o referencial que existe no imagin?rio da sociedade".

Para finalizar, Caetano perguntou a todos qual ser humano eles desejam construir. "Aquele do in?cio, repleto de desejos e esperan?as que, no geral, a gente possui ou o ser humano menosprezado? Qual ? o papel do professor na constru??o dessa pessoa?". E finaliza a oficina deixando que cada um responda para si mesmo e contrua o seu ser humano.