Rainbow Fest come?a mais cedo este ano

Palestras v?o conscientizar empres?rios sobre a import?ncia do evento

15/06/2004

As atividades da VII edi??o dov?o come?ar mais cedo. A programa??o ter? in?cio nocom semin?rios preparat?rios "para conscientizar empres?rios, artes?os, taxistas, movimentos sociais e estudantes sobre a import?ncia de se receber bem o p?blico GLBT (gays, l?sbicas, bissexuais e transg?neros)", divulga o Movimento Gay de Minas (MGM).

Em agosto, entre os dias 16 e 22, a programa??o inclui, al?m de palestras, atividades culturais. Como no ano passado, o MGM programa a Mostra Rainbow de Cinema e V?deo GLBT, exposi?es de fotografias e artes pl?sticas, Rainbow Feira Mix e festas. A pra?a Ant?nio Carlos ser? palco de shows entre os dias 18 e 22 de agosto. O semin?rio "Homossexualidade e Educa??o", que neste ano acontece pela quinta vez, vai ser um dos principais momentos de discuss?o de temas relacionado aos GLBTs, com a previs?o de capacitar 140 professores da rede p?blica e privada de Juiz de Fora e regi?o. O evento acontece entre 17 e 18 de agosto.

A segunda Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT est? marcada para o dia 21 de agosto, data do Concurso Miss Brasil Gay. Segundo o MGM, o evento promete ser a maior atra??o do Rainbow Fest. "A avenida Rio Branco ser? o ponto de partida das diversas tribos que se unem para lutar pela igualdade de direitos e pelo respeito ? diversidade". Abaixo a programa??o:





Rainbow Fest 13 e 14 de agosto, no CCBM

(Avenida Get?lio Vargas, 200)

V Semin?rio Homossexualidade e Educa??o

Durante 12 horas, professores da rede p?blica e privada de Juiz de Fora e regi?o ser?o orientados sobre como lidar com as quest?es que envolvem a homossexualidade na escola. O tema principal ser? o papel da escola, dos pais e da sociedade na auto-aceita??o do homossexual gay.





Atividades culturais 16 a 19 de agosto, na videoteca do CCBM

(Avenida Get?lio Vargas, 200)

II Mostra Rainbow de Cinema e V?deo GLBT

Ser?o quatro horas por dia de exibi??o de v?deos e filmes com tem?tica homossexual. 18 a 22 de agosto, no CCBM

(Avenida Get?lio Vargas, 200)

Exposi??o de fotografias e artes pl?stica

Artistas exibir?o fotos, quadros ou instala?es sobre homossexualidade, em todas as suas vertentes. 20 a 22 de agosto, na nova Pra?a da Esta??o

Rainbow Feira Mix

Este ano ser?o apresentados estandes das organiza?es-n?o-governamentais da cidade, al?m de produtos de artesanato, alimentos e bebidas.