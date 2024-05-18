Rainbow Fest come?a mais cedo este ano
Palestras v?o conscientizar empres?rios sobre a import?ncia do evento

15/06/2004

As atividades da VII edi??o do JF Rainbow Fest v?o come?ar mais cedo. A programa??o ter? in?cio no m?s de julho com semin?rios preparat?rios "para conscientizar empres?rios, artes?os, taxistas, movimentos sociais e estudantes sobre a import?ncia de se receber bem o p?blico GLBT (gays, l?sbicas, bissexuais e transg?neros)", divulga o Movimento Gay de Minas (MGM).

Em agosto, entre os dias 16 e 22, a programa??o inclui, al?m de palestras, atividades culturais. Como no ano passado, o MGM programa a Mostra Rainbow de Cinema e V?deo GLBT, exposi?es de fotografias e artes pl?sticas, Rainbow Feira Mix e festas. A pra?a Ant?nio Carlos ser? palco de shows entre os dias 18 e 22 de agosto. O semin?rio "Homossexualidade e Educa??o", que neste ano acontece pela quinta vez, vai ser um dos principais momentos de discuss?o de temas relacionado aos GLBTs, com a previs?o de capacitar 140 professores da rede p?blica e privada de Juiz de Fora e regi?o. O evento acontece entre 17 e 18 de agosto.

A segunda Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT est? marcada para o dia 21 de agosto, data do Concurso Miss Brasil Gay. Segundo o MGM, o evento promete ser a maior atra??o do Rainbow Fest. "A avenida Rio Branco ser? o ponto de partida das diversas tribos que se unem para lutar pela igualdade de direitos e pelo respeito ? diversidade". Abaixo a programa??o:



Semin?rios preparat?rios

  • 05 de julho - sede do MGM
    (Rua S?o Sebasti?o, 345)
    Homossexualidade e oportunidades de neg?cios no Rainbow Fest
    Semin?rio dirigido a artes?es de Juiz de Fora. Durante quatro horas, eles receber?o informa?es sobre homossexualidade, sexo seguro, mercado GLBT e Rainbow Fest como oportunidade de neg?cio.

  • 14 de julho - (Ritz Plaza Hotel)
    Turismo GLS - o que os homossexuais esperam do trade tur?stico
    Durante 4 horas, empres?rios e homossexuais trocar?o informa?es sobre mercado GLS; o que homossexuais esperam do trade tur?stico e como implantar uma pol?tica n?o discriminat?ria em sua empresa..

  • 09 de agosto - sede do MGM
    (Rua S?o Sebasti?o, 345)
    Quatro horas de forma??o anti-homof?bica e comportamento de respeito aos homossexuais para taxistas que receber?o os turistas GLBT durante todo o ano, em especial durante o Rainbow Fest.

  • 14 de agosto - (Ritz Plaza Hotel)
    Semin?rio preparat?rio para estudantes de turismo e comunica??o
    Os alunos selecionados para trabalhar durante o Rainbow Fest e a Parada de Juiz de Fora evento receber?o instru?es sobre homossexualidade, sobre suas tarefas durante os eventos e sobre a pesquisa que ser? aplicada mais uma vez.





    • Rainbow Fest

  • 13 e 14 de agosto, no CCBM
    (Avenida Get?lio Vargas, 200)
    V Semin?rio Homossexualidade e Educa??o
    Durante 12 horas, professores da rede p?blica e privada de Juiz de Fora e regi?o ser?o orientados sobre como lidar com as quest?es que envolvem a homossexualidade na escola. O tema principal ser? o papel da escola, dos pais e da sociedade na auto-aceita??o do homossexual gay.





    • Atividades culturais

  • 16 a 19 de agosto, na videoteca do CCBM
    (Avenida Get?lio Vargas, 200)
    II Mostra Rainbow de Cinema e V?deo GLBT
    Ser?o quatro horas por dia de exibi??o de v?deos e filmes com tem?tica homossexual.

  • 18 a 22 de agosto, no CCBM
    (Avenida Get?lio Vargas, 200)
    Exposi??o de fotografias e artes pl?stica
    Artistas exibir?o fotos, quadros ou instala?es sobre homossexualidade, em todas as suas vertentes.

  • 20 a 22 de agosto, na nova Pra?a da Esta??o
    Rainbow Feira Mix
    Este ano ser?o apresentados estandes das organiza?es-n?o-governamentais da cidade, al?m de produtos de artesanato, alimentos e bebidas.





    • Shows e festas

  • 19 a 21 de agosto, em casas noturnas e galp?es da cidade
    Rainbow Festas
    As festas j? se tornaram uma atra??o ? parte durante a semana do Rainbow Fest. Este ano, o MGM distribuir? preservativos e material informativo sobre sexo seguro em todas as festas planejadas.

  • 18 a 20 de agosto, na pra?a Ant?nio Carlos
    Shows
    Est?o programados shows com artistas locais e nacionais.




