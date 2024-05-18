Palestras v?o conscientizar empres?rios sobre a import?ncia do evento
15/06/2004As atividades da VII edi??o do JF Rainbow Fest v?o come?ar mais cedo. A programa??o ter? in?cio no m?s de julho com semin?rios preparat?rios "para conscientizar empres?rios, artes?os, taxistas, movimentos sociais e estudantes sobre a import?ncia de se receber bem o p?blico GLBT (gays, l?sbicas, bissexuais e transg?neros)", divulga o Movimento Gay de Minas (MGM).
Em agosto, entre os dias 16 e 22, a programa??o inclui, al?m de palestras, atividades culturais. Como no ano passado, o MGM programa a Mostra Rainbow de Cinema e V?deo GLBT, exposi?es de fotografias e artes pl?sticas, Rainbow Feira Mix e festas. A pra?a Ant?nio Carlos ser? palco de shows entre os dias 18 e 22 de agosto. O semin?rio "Homossexualidade e Educa??o", que neste ano acontece pela quinta vez, vai ser um dos principais momentos de discuss?o de temas relacionado aos GLBTs, com a previs?o de capacitar 140 professores da rede p?blica e privada de Juiz de Fora e regi?o. O evento acontece entre 17 e 18 de agosto.
A segunda Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT est? marcada para o dia 21 de agosto, data do Concurso Miss Brasil Gay. Segundo o MGM, o evento promete ser a maior atra??o do Rainbow Fest. "A avenida Rio Branco ser? o ponto de partida das diversas tribos que se unem para lutar pela igualdade de direitos e pelo respeito ? diversidade". Abaixo a programa??o:
