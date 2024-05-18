Feira Mix

Em 2004, a feira vai destacar os trabalhos dos profissionais de Juiz

de Fora. Somente um expositor vir? de outra cidade

S?lvia Zoche

19/08/2004

O organizador da feira de artesanato Luiz Cl?udio Moraes fala sobre as prioridades do evento este ano. Clique e conhe?a os detalhes!



A tradicional, mas n?o convencional, Feira Mix inova em 2004. Os artes?os de Juiz de Fora s?o os principais expositores, na Pra?a Ant?nio Carlos. De acordo com o organizador da feira Luiz Cl?udio Moraes, essa mudan?a veio para haver uma integra??o maior da cidade com os eventos da Rainbow Fest.



O ?nico expositor de fora da cidade montar? seu stand no dia 21 de agosto (s?bado), mostrando a moda das roupas GLS. "A gente procurou pegar um pouquinho de cada segmento para mobilizar as pessoas de Juiz de Fora", explica Moraes. Outra inova??o ? a presen?a do Grupo Casa - que ajuda pessoas portadoras do v?rus HIV. A renda deste stand ser? revertida para a entidade. A artes? Sandra Maria dos Santos diz que ? bom poder mostrar o pr?prio trabalho e acha que as vendas no fim-de-semana ser?o boas. "Eu acho que n?s vamos conseguir", diz orgulhosa.



Moraes nos conta que alguns artes?os prepararam produtos especialmente ligados a VII Rainbow Fest, como bottons com slogans "Rainbow Fest 2004" e "Eu n?o sou gay, mas meu namorado ?" e bolsa com as cores do arco-?ris. A artes? Regina Campisse Romano est? com uma expectativa muito boa para o fim-de-semana. "Por enquanto, como ? dia de semana, ainda tem com pouco movimento, mas eu acho que s?bado e domingo vai ser excelente", diz. Outros trabalhos muito procurados j? no primeiro dia de feira (18 de agosto) foram a cartomante e tatuagens de henna. "De repente, voc? indo assistir a um show, conhece a feira e acaba se interessando. H? essa integra??o", diz Moraes.



Apesar da feira estar acontecendo em um ponto em que se concentram as atividades da Rainbow Fest, como exposi??o de fotos e shows, o n?mero de artes?os ainda ? pequeno. Regina acha que as pessoas n?o quiseram pagar o aluguel do espa?o pelos cinco dias. "Eu ouvi dizer que por ser um lugar p?blico, alguns n?o quiseram pagar. Eu paguei R$ 50 e n?o achei caro", afirma. Quem mudar de opini?o e quiser colocar seus artesanatos para expor j? n?o ter? mais chance. Mas ter? a oportunidade conhecer a feira at? dia 22 de agosto (domingo), a partir de 17h.