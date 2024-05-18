II Mostra de Cinema e V?deo GLBT

S?o ao todo 34 filmes entre longas e curtas metragens nacionais e internacionais

S?lvia Zoche

16/08/2004

O organizador da mostra, Aleques Eiterer, fala como foi a escolha dos filmes e o cita alguns nomes. Clique no ?cone ao lado e ou?a o coment?rio!

A mostra de cinema e v?deo realizada pelo Rainbow Fest e organizada por Aleques Eiterer exibe doze filmes, entre longas e curtas metragens, no primeiro dia. No segundo dia s?o treze filmes e no ?ltimo dia ser?o nove. Ao todo ser?o exibidos 34 filmes, gratuitamente.

A escolha das hist?rias foi de acordo com o conhecimento do organizador do festival. A primeira tentativa foi chamar o cineasta Luiz Carlos Lacerda, como n?o foi poss?vel, escolheram outros filmes. "Escolhemos, ent?o, dois filmes internacionais, que ? o Eduardo II e o Paciente Zero. N?s quer?amos muito o filme Madame Sat? e ser? passado. A princ?pio, ?amos passar, al?m desta vers?o, outra de 1974. Mas n?o conseguimos e, no lugar, vamos exibir O Menino e o Vento, de 1967", diz.

Na opini?o de Eiterer, o filme mais interessante do dia 16 de agosto (segunda) ? o Julio's Bar, um document?rio sobre a ?nica boate GLBT na Baixada Fluminensa, em 2000. No dia 17 de agosto, o frisson deve ficar por conta dos filmes Trash do Programa especial do Mix Brasil. Na quarta-feira, o que deve abalar as estruturas do p?blico ? Madame Sat?.

A id?ia da mostra ? provocar uma discuss?o sobre a imagem do homossexual no cinema. Como a expectativa de p?blico, em 2003, foi boa, Eiterer espera que este ano a dose se repita. "Ano passado teve um p?blico bem legal e as pessoas reagiam bem ou mal. A gente procura passar as coisas mais variadas poss?veis", explica.

De todos os filmes deste ano, Eiterer diz que n?o tem nenhum t?o pol?mico como filme Em Nome do Pai, exibido em 2003. Para tirar a prova mesmo, s? indo assitir ? mostra.