Exposi??o La Vie en Rose

A exposi??o vai mostrar diversos conceitos, entre eles, o religioso,

mas sem a inten??o de ofender algu?m

S?lvia Zoche

17/08/2004

O fot?grafo Kempton Vianna fala sobre a exposi??o "La vie en rose" e como surgiu a id?ia de transform?-la em uma colet?nea de fotos em preto, branco e rosa.



"La vie en rose" ? uma exposi??o com fotos em preto e branco, jogos de sombra e luz e detalhes em rosa, que fazem a diferen?a em 15 obras expostas em pain?is de 1,80m x 2,70m. Exemplo disso ? o painel "Minotauro" (foto acima), representado por um homem forte, em posi??o de cavalo. Esta exposi??o ? produzida e idealizada por Marcelo Mostaro e pelo fot?grafo Kempton Vianna. Segundo o fot?grafo, a mostra promete trazer ? tona diversas rea?es no p?blico que passar pela Pra?a Ant?nio Carlos entre os dias 18 a 22 de agosto (quarta a domingo).

A id?ia das fotos come?ou h? alguns meses e ? considerada por Kempton como ing?nua, porque foi uma exposi??o, incialmente, produzida para completar portif?lio. "A partir da?, vimos que ficou legal e pensamos, ent?o, em criar uma colet?nea", explica Kempton. Mas o tema vai ser o mesmo: a sexualidade vista de diversas formas. "Vai ser uma mistura de conceitos, estigmas da sociedade, tanto religioso quanto pessoal mesmo. ? uma exposi??o contra o preconceito, mas nada querendo ofender ningu?m. A id?ia ? transmitir o m?ximo poss?vel de arte", diz.

Preto, branco, rosa

As fotos foram produzidas como na d?cada de 1950. Todas em chapas de 70 mm, retratando a t?cnica da ?poca. "Eu quis resgatar o comportamento fotogr?fico da d?cada de 50, mas misturando o conceito atual em nossa sociedade", diz Kempton. O preto e branco ? mais um jogo de luz e sombra e a aplica??o do rosa foi colocada nas partes brancas, mas cuidadosamente elaborada antes de serem tiradas as fotos. O rosa estrat?gico ? a mistura a ingenuidade e o n?o pr?-julgamento.

As personalidades escolhidas para retratar os personagens das fotos - heterossexuais e homossexuais - s?o de Juiz de Fora e alguns s?o conhecidos, como a travesti Fernanda M?ller, e os diretores do MGM Marcos Trajano e Oswaldo Braga. "S?o pessoas que est?o dispostas a mostrar a realidade do dia-a-dia. Tem empres?rios, modelos, pessoas desconhecidas. As fotos deixam uma inc?ginita sobre quem s?o os personagens, mas, ao mesmo tempo, mostra quem est? entre a gente. Todos que participaram entenderam e adoraram a id?ia. Eu sou privilegiado pelo Marcelo ter me dado a oportunidade de trabalhar com uma tem?tica, criando uma hist?ria", diz.

Kempton sabe que as rea?es ser?o diversas e diz ter aceito as conseq??ncias de cr?ticas negativas da exposi??o. "Tem imagens que devem mexer um pouco com a religi?o. E eu sou uma pessoa devota ? Deus, tenho uma f? que movo montanhas, s? que eu retrato a vida", explica. Tanto que depois desta exposi??o, Kempton diz que ir?o existir pe?as novas, que deve ser transformar em um grande cat?logo no futuro.



