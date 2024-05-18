Estr?ia de espet?culo Teatral

A pe?a "Era uma vez uma Farsa" gera expectativa para a cena de beijo entre duas mulheres

S?lvia Zoche

18/08/2004

O roteirista Paulo Monttero diz que id?ia do texto para a pe?a Era uma Vez Uma Farsa surgiu de experi?ncias de amigos que conhece. Clique e ou?a o que ele diz!



"Era Uma Vez Uma Farsa" ? um drama, com pitadas de ironia, encenado pelo grupo D'amantes, que estr?ia no Teatro do Espa?o Mascarenhas, dia 18 de agosto, ?s 20h. Paulo Monttero - roteirista, produtor e ator - diz que o tema central da pe?a ? o medo das pessoas revelarem sua homossexualidade. O espet?culo torna-se um desabafo contra a hipocrisia, aproveitando-se da com?dia. "Eu, como roteirista, e os diretores nos preocupamos em retratar o cotidiano dos personagens e n?o o cen?rio em si. O foco ? a hist?ria", explica Monttero.

O texto ? sobre o artista Gustavo Fernandes que est? quase se tornando uma celebridade. Mas sua op??o sexual corre o risco de ser revelada. Para que isso n?o aconte?a, ele tenta impedir um esc?ndalo, fingindo ser casado com uma amiga. A complica??o come?a a aumentar quando a amiga se apaixona por ele.

Conhe?a alguns personagens: o artista que inventa a farsa, a amiga bissexual, a namorada da bissexual, o empres?rio aproveitador da fama do irm?o, o machista e a rep?rter que quer descobrir toda a verdade. "A parte dark da hist?ria ? a rep?rter e o empres?rio do irm?o que s? est? a fim de dinheiro", diz Monttero.

Uma das personagens, interpretada por Ana Paula Scarlately, ? l?sbica. Ana Paula diz que n?o teve problemas para atuar, at? por gostar de fazer pap?is pol?micos. "Eu acho que isso valoriza muito o ator e, neste caso, mostra que o ator n?o tem preconceitos", explica. Mas ela encontrou dificuldade na hora de dar o primeiro beijo em outra atriz, j? que ela ? heterossexual e n?o havia beijado outra mulher antes. Depois de um certo tempo, diz que tornou-se algo natural, de atua??o. A expectativa dos amigos ? para saber se o beijo ser? de l?ngua ou t?cnico. Ana Paula ent?o responde: "Voc?s v?o ter que assitir a pe?a para saber qual vai ser o beijo".

Por isso, o diretor Anderson Ferigate diz que o p?blico deve estar preparado para algumas cenas. "A gente n?o pode contar quais s?o, mas os fatos v?o deixar as pessoas interessadas e chocadas", afirma Ferigate. Como no Teatro do Espa?o Mascarenhas o palco se mistura com a plat?ia, o grupo quer que aconte?a uma intera??o entre os dois, principalmente com o personagem machista. "Ele vai falar diretamente com o p?blico e eu quero que o p?blico tenha raiva dele. S? espero que n?o briguem com ele!", ri Monttero.

Montagem da pe?a

A id?ia de montar uma pe?a com este tema surgiu quando Monttero morava no Rio de Janeiro, em 2003, e percebeu, na conviv?ncia com amigos, que esta hist?ria n?o ? fic??o. "Isso acontece mesmo. Conhe?o muita gente que tem medo de ser o que ? por causa da profiss?o ou da fam?lia, e resolve inventar uma mentira", explica.

Quando voltou para Juiz de Fora, em abril de 2004, convidou alguns amigos para montarem a pe?a. "Ao mesmo tempo que convidei as pessoas, formamos o grupo D'amantes, ou seja, em abril. ? um grupo novo, mas com muitas afinidades e que est? dando certo", afirma Monttero. O MGM ficou sabendo do tema do espet?culo e pediu para o grupo fizesse sua estr?ia na Rainbow Fest. "A pedido deles estamos fazendo uma estr?ia antecipada", diz Monttero.

Mas para chegar at? a estr?ia, o grupo passou por algumas dificuldades. Para conseguir patroc?nio esbarraram no preconceito das pessoas, devido ao tema da pe?a. "Achamos que n?o ter?amos este problema aqui em Juiz de Fora, por causa da Lei Rosa, mas tivemos", lamenta Ferigate. Monttero completa dizendo que o bord?o usado pelos empres?rios foi: n?s n?o podemos ter o nome da nossa empresa vinculado a este tipo de tema.

Superados os obst?culos, fica somente a expectativa da estr?ia (saiba as datas, hor?rios e locais). Antes da apresenta??o vai haver m?sica eletr?nica com DJ Rob e, em seguida, show de MPB com a cantora Veryanna Dias. Elenco: Sandra Ferraz, Ana Paula Scarlately, Anderson Ferigate, D?borah Dias, Paulo Monttero, Sandra Ferraz e Reinaldo Emerson.



