Gay Brasil Show promete ferver Juiz de Fora

Festival, festa drag e presen?as ilustres s?o algumas das atra?es da festa

*Colabora??o: Renata Silva

09/08/2004







Oct?vio Fagundes fala sobre a primeira edi??o do Gay Brasil Show e garante que a festa ter? requinte e tudo para ser um sucesso. Marcos Trajano, do MGM, conta detalhes!







"Uma festa moderna, antenada e com as melhores drags do Brasil." Assim define o produtor cultural, Oct?vio Fagundes, quando o assunto ? o Gay Brasil Show. A primeira edi??o da festa, que acontecer? no mesmo dia e local do Miss Brasil Gay do ano passado, promete inovar e surpreender o p?blico que vir? para Juiz de Fora.

Para o Festival, Marcos Trajano, presidente do MGM, diz que j? est?o confirmadas as presen?as de diferentes cidades brasileiras, como Salvador, Bras?lia, Maca?, Belo Horizonte, Cabo Frio, Rio de Janeiro e Curitiba. Entre as drags personalidades, convidadas para abrilhantar a noite, est?o Lola Batalh?o e seus dez gogo boys, Lorna Washigton e Hana Suzart. Est?o sendo cotadas, ainda, as presen?as de Isabelita dos Patins, Rog?ria e Nani People, mas sem confirma??o oficial.



Nany People

Isabelita dos Patins

Lola Batalh?o

Como ser? a festa?

O agito vai contar com atra?es diversas, que come?am pelas drags e passam por djs, go-go-boys, dark room, show de laser, entre outras surpresas. "A festa n?o pode ser comparada ao Miss Brasil Gay, pois tem um formato bem diferenciado", ressalta Marcos Trajano.



"A primeira parte do evento, ser? composta por um Festival de Drags", explica Oct?vio (foto ao lado). Os shows ter?o uma formata??o bem moderna, ser?o curtos e divididos nas categorias diva, drag, caricata e cover. A abertura ficar? por conta dos bailarinos do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, "com um show super-fashion", garante Trajano.

Os pr?mios para as melhores drags que estar?o concorrendo ser?o de R$ 2.500 e um final de semana em B?zios, para a 1? colocada, R$ 1.500, para a 2?, e R$ 1.000, para a 3? colocada. A vota??o ainda n?o foi firmada pelos organizadores, no entanto, ? prov?vel que o j?ri seja popular. "Ainda n?o est? fechado, mas devemos optar pelo medidor de aplausos", diz Trajano.

Para a segunda parte do Gay Brasil, Oct?vio Fagundes aposta na frase: "A maior e melhor festa gay do Brasil". Segundo ele, a ferve??o ir? come?ar a partir da 1h, ao som dos djs perform?ticos, Jhonny Luxo, Alex da Josefine, entre outros. "O P?blico GLS ? moderno, ? antenado, e por isso vai curtir ao m?ximo a festa", ressalta Trajano.

Ingressos : Os ingressos v?o custar R$ 20 (antecipados) e R$ 25 (na hora) e ser?o vendidos na semana do show