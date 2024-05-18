|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 16h
1991, Inglaterra, 35mm, 90 min
Dire??o: Derek Jarmann
Elenco: Tilda Swinton, Steve Waddington, Andrew Tiernam
Sinopse: Hist?ria sobre a queda do monarca homossexual Eduardo II, que repudiou sua esposa e viveu com seu amante.
Segredos de Amor
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 18h
1998/99, S?o Paulo, v?deo, 31 min
Dire??o: Eunice Gutman
Sinopse: Document?rio que aborda o tema do lesbianismo no Brasil. O foco principal ? a vida amorosa de duas mulheres. O v?deo traz tamb?m imagens e entrevistas realizadas durante a passeata internacional de gays e l?sbicas no Congresso da ILGA ? International Lesbians and Gays Association ? no Rio de Janeiro em 1995.
Juliu's Bar
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 18h
2001, Rio de Janeiro, v?deo, 58 min
Dire??o: Consuelo Lins
Sinopse: Document?rio sobre as rela?es afetivas e sexuais, transforma?es corporais e o cotidiano de travestis que freq?entam o Juliu?s Bar, em Nova Igua?u, o ?nico local GLS da Baixada Fluminense (RJ).
Relacionamentos
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h
2003, Rio de Janeiro, v?deo, 5 min
Dire??o: Gordeff
Sinopse: Uma abordagem animada de alguns tipos de relacionamentos.
O Cueca Cor de Rosa
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h
2003, Minas Gerais, v?deo, 1 min
Dire??o: Ramon Navarro
Sinopse: Um salva-vidas homossexual causa furor na praia quando passeia com sua sunga cor de rosa.
Ipanema Lip-Synch
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h
2003, Alemanha, v?deo, 3 min
Dire??o: Michael Brynntrup
Elenco: Renata Bastos, Tiago Grandeza, Gerard Raffray
Edif?cio Copacabana
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h
2002, Rio de Janeiro, v?deo, 5 min
Dire??o: Alexandre Dacosta
Elenco: Luiz Octavio Moraes, Alexandre Dacosta, Lourdes Brand?o
Sinopse: O que acontece quando um travesti e um executivo sobem juntos no mesmo elevador? Enquanto o primeiro remexe na bolsa, o segundo entra em del?rio ao imaginar o que pode sair dali de dentro.
Cravo de Noivo
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h
2003, Maranh?o, v?deo, 6 min
Dire??o: Francisco Colombo
Elenco: Waldemir Nascimento, Gustavo Pimenta, Edilson Brito
Sinopse: Um encontro entre amigos. Uma revela??o inesperada.
Os Amantes ou da Incomum Arte de se Achar Sem se Perder
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h
2003, S?o Paulo, v?deo, 9 min
Dire??o: Guga Barros
Elenco: Everson Romito, M. Junji Sono
Sinopse: Dois rapazes se encontram casualmente na madrugada, dando in?cio a uma s?rie de encontros e desencontros.
Espiral
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h
2004, Distrito Federal, v?deo, 22 min
Dire??o: Thiago Moys?s
Elenco: Luciana Loureiro, Clara Camarano e Tha?s Strieder
Sinopse: Uma jovem ? encontrada morta com uma m?quina fotogr?fica no meio da rua.
Antes da Meia Noite
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h
2002, Minas Gerais, v?deo, 11 min
Dire??o: Ramon Navarro
Sinopse: Um jovem fala de suas expectativas, sonhos e desilus?es, no ultimo dia do ano, e faz uma revela??o.
Uma Estranha Sensa??o de Dej? Vu
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h
2004, Minas Gerais, v?deo, 28 min
Dire??o: Ramon Navarroa
Sinopse: Prostituta serial killer faz de tudo para virar estrela de cinema em hollywood.
Paciente Zero
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 16h
1993, Canad?, 35mm, 100 min
Dire??o: John Greyson
Elenco: Jonh Robinson, Normand Fauteux
Sinopse: O absurdo encontro entre dois "viajantes do tempo": o antrop?logo e intelectual vitoriano Sir Richard Francis Burton e o comiss?rio de v?o, conhecido como "Paciente Zero", prov?vel disseminador do v?rus da AIDS.
A Mona do Lota??o
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h
2002, S?o Paulo, v?deo, 6 min.
Dire??o: Eduardo Mattos e Daniel Ribeiro
Sinopse: Uma sedutora transexual acaba provocando uma orgia pansexual num ?nibus p?blico.
ET - Uma Hist?ria Real
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h
2003, Rio de Janeiro, v?deo, 3 min
Dire??o: Os Caras de Saco
Sinopse: Transexual ? seduzida por extraterrestre.
Meu Nome ? Gal
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h
2001, Brasil/EUA, v?deo, 5 min
Dire??o: KJ Mohr e Kelly Hayes
Sinopse: Hil?ria performance debochada da m?sica hom?nima de Gal Costa.
Na Hora de Dizer Sim
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h
2003, Rio de Janeiro, v?deo, 8 min
Dire??o: Ivann Willig
Sinopse: Noiva que est? prestes a se casar decide confessar ao padre algo que a atormenta...
Superbicha
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h
2002, EUA, v?deo, 24 min
Dire??o: Kurt Koehler
Sinopse: Junte-se ao Superbicha e seus amigos descolados na luta contra um mundo de ignor?ncia e intoler?ncia.
Xanadu
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h
2002, S?o Paulo, v?deo, 5 min
Dire??o: Ivy Abujamra & Cl? Azevedo
Sinopse: Duas garotas exercitam a xana em S?o Paulo.
Mais Salada?
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h
2003, S?o Paulo, v?deo, 15 min
Dire??o: M?rcio Ara?jo e Marcello Airoldi
Sinopse: Dois casais, um de gay e outro de h?teros, encontram-se para um jantar em fam?lia. Mas o pepino usado na rela??o gay acaba indo para a salada e tudo fica mais picante.
Entre Trilhos
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h
2002, 10 min, super-8
Dire??o: Lufe Steffen
Elenco: Gaion de Oliveira, Priscilla Maia, Tiago Grandeza
Sinopse: As aventuras do bofe da coleira, uma criatura enigm?tica perdida na selva de pedra da cidade grande, sempre perseguido por personagens bizarros. Uma homenagem a Andy Warhol e Paul Morrissey
Dej? V?
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h
2003, S?o Paulo, 16mm, 7 min
Dire??o: Elo?sa Fusco Elenco: Andr? Fusco
Sinopse: Um homem vai ao hospital tomar sua medica??o e acaba entrando em contato com uma inusitada situa??o.
Elogio da Polaina
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h
2003, S?o Paulo, 16mm, 10 min
Dire??o: Marco Aur?lio Sanchez
Elenco: Lucia Bronstein, Tatiana Garcia, Marcelo Jordan
Sinopse: Algumas coisas n?o podem mudar. Sofia, Marina e Marcelo tentam se divertir enquanto v?em a vida passar.
Cheque de Terceiro
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h
2003, S?o Paulo, 16mm, 15 min
Dire??o: Thiago Villas Boas
Elenco: Jo?o Paulo Lorenzon, Luciano Gatti, Gerson Reg?
Sinopse: N?o deixe de abastecer o carro. Nunca fale com estranhos. E n?o esque?a: ningu?m aceita cheque de terceiro. Fodeu!
Dem?nios
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h
2003, S?o Paulo, 35mm, 25 min
Dire??o: Christian Saghaard
Elenco: Ricardo de Vuono, K?tia Alves, Kaio C?sar
Sinopse: Luz, som e sangue; um pesadelo alucinante com personagens do universo underground do centro de S?o Paulo.
Rainha Diaba
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 16h
1974, Rio de Janeiro, 35mm, 106 min
Dire??o: Ant?nio Carlos da Fontoura
Elenco: Milton Gon?alves, Yara Cortes, Wilson Grey
Sinopse: Do quarto dos fundos de um antro de prostitui??o, o tem?vel meliante Rainha Diaba controla a distribui??o de drogas da cidade.
Ontologia de um universo obsceno pessoal
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h
1974, Rio de Janeiro, 35mm, 106 min
Dire??o: Br?colis
Gl?teos Gay
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h
2000, S?o Paulo, v?deo, 1 min
Dire??o: Br?colis
Parad?tudo
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h
2000, S?o Paulo, v?deo, 9 min
Dire??o: Br?colis
M?e de Lesbos
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h
2003, Bahia, v?deo, 5 min
Dire??o: Marcelo de Tr?i
No Cora??o de Shirley
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h
2002, Bahia, v?deo, 20 min
Dire??o: Edyala Iglesias
Nas profundezas das Apar?ncias
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h
2003, S?o Paulo, v?deo, 20 min
Dire??o: Juliana Caetano e Rodrigo Gontijo
Eternamente Elza
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h
2003, Pernanbuco, v?deo, 45 min
Dire??o: Alexandre Figuer?a e Paulo Feitosa
Madame Sat?
|
Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 20h
2002, Rio de Janeiro, 35mm, 107 min
Dire??o: Karin A?nouz
Elenco: L?zaro Ramos, Marc?lia Catarxo, Fl?vio Bauraqui, Fellipe Marques e Renata Sorah
Sinopse: Biografia do famoso malandro da Lapa.
