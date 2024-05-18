Mostra GLBT

II Mostra de Cinema e V?deo GLBT de Juiz de Fora

Eduardo II

Duo Cine Santa Cruz Shopping

Rua Jarbas de Lery Santos, 1655

Entrada FrancaDia 16/08 (segunda), ?s 16h

1991, Inglaterra, 35mm, 90 min

Dire??o: Derek Jarmann

Elenco: Tilda Swinton, Steve Waddington, Andrew Tiernam

Sinopse: Hist?ria sobre a queda do monarca homossexual Eduardo II, que repudiou sua esposa e viveu com seu amante.

Segredos de Amor

Entrada Franca

Dia 16/08 (segunda), ?s 18h

1998/99, S?o Paulo, v?deo, 31 min

Dire??o: Eunice Gutman

Sinopse: Document?rio que aborda o tema do lesbianismo no Brasil. O foco principal ? a vida amorosa de duas mulheres. O v?deo traz tamb?m imagens e entrevistas realizadas durante a passeata internacional de gays e l?sbicas no Congresso da ILGA ? International Lesbians and Gays Association ? no Rio de Janeiro em 1995.

Juliu's Bar

Entrada Franca

Dia 16/08 (segunda), ?s 18h

2001, Rio de Janeiro, v?deo, 58 min

Dire??o: Consuelo Lins

Sinopse: Document?rio sobre as rela?es afetivas e sexuais, transforma?es corporais e o cotidiano de travestis que freq?entam o Juliu?s Bar, em Nova Igua?u, o ?nico local GLS da Baixada Fluminense (RJ).

Relacionamentos

Entrada Franca

Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2003, Rio de Janeiro, v?deo, 5 min

Dire??o: Gordeff

Sinopse: Uma abordagem animada de alguns tipos de relacionamentos.

O Cueca Cor de Rosa

Entrada Franca

Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2003, Minas Gerais, v?deo, 1 min

Dire??o: Ramon Navarro

Sinopse: Um salva-vidas homossexual causa furor na praia quando passeia com sua sunga cor de rosa.

Ipanema Lip-Synch

Entrada Franca

Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2003, Alemanha, v?deo, 3 min

Dire??o: Michael Brynntrup

Elenco: Renata Bastos, Tiago Grandeza, Gerard Raffray

Edif?cio Copacabana

Entrada Franca

Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2002, Rio de Janeiro, v?deo, 5 min

Dire??o: Alexandre Dacosta

Elenco: Luiz Octavio Moraes, Alexandre Dacosta, Lourdes Brand?o

Sinopse: O que acontece quando um travesti e um executivo sobem juntos no mesmo elevador? Enquanto o primeiro remexe na bolsa, o segundo entra em del?rio ao imaginar o que pode sair dali de dentro.

Cravo de Noivo

Entrada Franca

Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2003, Maranh?o, v?deo, 6 min

Dire??o: Francisco Colombo

Elenco: Waldemir Nascimento, Gustavo Pimenta, Edilson Brito

Sinopse: Um encontro entre amigos. Uma revela??o inesperada.

Os Amantes ou da Incomum Arte de se Achar Sem se Perder

Entrada Franca

Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2003, S?o Paulo, v?deo, 9 min

Dire??o: Guga Barros

Elenco: Everson Romito, M. Junji Sono

Sinopse: Dois rapazes se encontram casualmente na madrugada, dando in?cio a uma s?rie de encontros e desencontros.

Espiral

Entrada Franca

Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2004, Distrito Federal, v?deo, 22 min

Dire??o: Thiago Moys?s

Elenco: Luciana Loureiro, Clara Camarano e Tha?s Strieder

Sinopse: Uma jovem ? encontrada morta com uma m?quina fotogr?fica no meio da rua.

Antes da Meia Noite

Entrada Franca

Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2002, Minas Gerais, v?deo, 11 min

Dire??o: Ramon Navarro

Sinopse: Um jovem fala de suas expectativas, sonhos e desilus?es, no ultimo dia do ano, e faz uma revela??o.

Uma Estranha Sensa??o de Dej? Vu

Entrada Franca

Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2004, Minas Gerais, v?deo, 28 min

Dire??o: Ramon Navarroa

Sinopse: Prostituta serial killer faz de tudo para virar estrela de cinema em hollywood.



Paciente Zero

Entrada Franca

Dia 17/08 (ter?a), ?s 16h

1993, Canad?, 35mm, 100 min

Dire??o: John Greyson

Elenco: Jonh Robinson, Normand Fauteux

Sinopse: O absurdo encontro entre dois "viajantes do tempo": o antrop?logo e intelectual vitoriano Sir Richard Francis Burton e o comiss?rio de v?o, conhecido como "Paciente Zero", prov?vel disseminador do v?rus da AIDS.



A Mona do Lota??o

Entrada Franca

Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2002, S?o Paulo, v?deo, 6 min.

Dire??o: Eduardo Mattos e Daniel Ribeiro

Sinopse: Uma sedutora transexual acaba provocando uma orgia pansexual num ?nibus p?blico.



ET - Uma Hist?ria Real

Entrada Franca

Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2003, Rio de Janeiro, v?deo, 3 min

Dire??o: Os Caras de Saco

Sinopse: Transexual ? seduzida por extraterrestre.



Meu Nome ? Gal

Entrada Franca

Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2001, Brasil/EUA, v?deo, 5 min

Dire??o: KJ Mohr e Kelly Hayes

Sinopse: Hil?ria performance debochada da m?sica hom?nima de Gal Costa.



Na Hora de Dizer Sim

Entrada Franca

Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2003, Rio de Janeiro, v?deo, 8 min

Dire??o: Ivann Willig

Sinopse: Noiva que est? prestes a se casar decide confessar ao padre algo que a atormenta...



Superbicha

Entrada Franca

Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2002, EUA, v?deo, 24 min

Dire??o: Kurt Koehler

Sinopse: Junte-se ao Superbicha e seus amigos descolados na luta contra um mundo de ignor?ncia e intoler?ncia.



Xanadu

Entrada Franca

Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2002, S?o Paulo, v?deo, 5 min

Dire??o: Ivy Abujamra & Cl? Azevedo

Sinopse: Duas garotas exercitam a xana em S?o Paulo.



Mais Salada?

Entrada Franca

Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2003, S?o Paulo, v?deo, 15 min

Dire??o: M?rcio Ara?jo e Marcello Airoldi

Sinopse: Dois casais, um de gay e outro de h?teros, encontram-se para um jantar em fam?lia. Mas o pepino usado na rela??o gay acaba indo para a salada e tudo fica mais picante.



Entre Trilhos

Entrada Franca

Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h

2002, 10 min, super-8

Dire??o: Lufe Steffen

Elenco: Gaion de Oliveira, Priscilla Maia, Tiago Grandeza

Sinopse: As aventuras do bofe da coleira, uma criatura enigm?tica perdida na selva de pedra da cidade grande, sempre perseguido por personagens bizarros. Uma homenagem a Andy Warhol e Paul Morrissey



Dej? V?

Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h

2003, S?o Paulo, 16mm, 7 min

Dire??o: Elo?sa Fusco Elenco: Andr? Fusco

Sinopse: Um homem vai ao hospital tomar sua medica??o e acaba entrando em contato com uma inusitada situa??o.



Elogio da Polaina

Entrada Franca

Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h

2003, S?o Paulo, 16mm, 10 min

Dire??o: Marco Aur?lio Sanchez

Elenco: Lucia Bronstein, Tatiana Garcia, Marcelo Jordan

Sinopse: Algumas coisas n?o podem mudar. Sofia, Marina e Marcelo tentam se divertir enquanto v?em a vida passar.



Cheque de Terceiro

Entrada Franca

Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h

2003, S?o Paulo, 16mm, 15 min

Dire??o: Thiago Villas Boas

Elenco: Jo?o Paulo Lorenzon, Luciano Gatti, Gerson Reg?

Sinopse: N?o deixe de abastecer o carro. Nunca fale com estranhos. E n?o esque?a: ningu?m aceita cheque de terceiro. Fodeu!



Dem?nios

Entrada Franca

Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h

2003, S?o Paulo, 35mm, 25 min

Dire??o: Christian Saghaard

Elenco: Ricardo de Vuono, K?tia Alves, Kaio C?sar

Sinopse: Luz, som e sangue; um pesadelo alucinante com personagens do universo underground do centro de S?o Paulo.



Rainha Diaba

Entrada Franca

Dia 18/08 (quarta), ?s 16h

1974, Rio de Janeiro, 35mm, 106 min

Dire??o: Ant?nio Carlos da Fontoura

Elenco: Milton Gon?alves, Yara Cortes, Wilson Grey

Sinopse: Do quarto dos fundos de um antro de prostitui??o, o tem?vel meliante Rainha Diaba controla a distribui??o de drogas da cidade.

Ontologia de um universo obsceno pessoal

Entrada Franca

Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

1974, Rio de Janeiro, 35mm, 106 min

Dire??o: Br?colis



Gl?teos Gay

Entrada Franca

Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

2000, S?o Paulo, v?deo, 1 min

Dire??o: Br?colis



Parad?tudo

Entrada Franca

Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

2000, S?o Paulo, v?deo, 9 min

Dire??o: Br?colis



M?e de Lesbos

Entrada Franca

Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

2003, Bahia, v?deo, 5 min

Dire??o: Marcelo de Tr?i



No Cora??o de Shirley

Entrada Franca

Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

2002, Bahia, v?deo, 20 min

Dire??o: Edyala Iglesias



Nas profundezas das Apar?ncias

Entrada Franca

Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

2003, S?o Paulo, v?deo, 20 min

Dire??o: Juliana Caetano e Rodrigo Gontijo



Eternamente Elza

Entrada Franca

Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

2003, Pernanbuco, v?deo, 45 min

Dire??o: Alexandre Figuer?a e Paulo Feitosa



Madame Sat?

Entrada Franca

Dia 18/08 (quarta), ?s 20h

2002, Rio de Janeiro, 35mm, 107 min

Dire??o: Karin A?nouz

Elenco: L?zaro Ramos, Marc?lia Catarxo, Fl?vio Bauraqui, Fellipe Marques e Renata Sorah

Sinopse: Biografia do famoso malandro da Lapa.