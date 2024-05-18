Mostra GLBT

II Mostra de Cinema e V?deo GLBT de Juiz de Fora

Eduardo II

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655

Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 16h

1991, Inglaterra, 35mm, 90 min
Dire??o: Derek Jarmann
Elenco: Tilda Swinton, Steve Waddington, Andrew Tiernam
Sinopse: Hist?ria sobre a queda do monarca homossexual Eduardo II, que repudiou sua esposa e viveu com seu amante.

Segredos de Amor

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 18h

1998/99, S?o Paulo, v?deo, 31 min
Dire??o: Eunice Gutman
Sinopse: Document?rio que aborda o tema do lesbianismo no Brasil. O foco principal ? a vida amorosa de duas mulheres. O v?deo traz tamb?m imagens e entrevistas realizadas durante a passeata internacional de gays e l?sbicas no Congresso da ILGA ? International Lesbians and Gays Association ? no Rio de Janeiro em 1995.

Juliu's Bar

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 18h

2001, Rio de Janeiro, v?deo, 58 min
Dire??o: Consuelo Lins
Sinopse: Document?rio sobre as rela?es afetivas e sexuais, transforma?es corporais e o cotidiano de travestis que freq?entam o Juliu?s Bar, em Nova Igua?u, o ?nico local GLS da Baixada Fluminense (RJ).

Relacionamentos

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2003, Rio de Janeiro, v?deo, 5 min
Dire??o: Gordeff
Sinopse: Uma abordagem animada de alguns tipos de relacionamentos.

O Cueca Cor de Rosa

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2003, Minas Gerais, v?deo, 1 min
Dire??o: Ramon Navarro
Sinopse: Um salva-vidas homossexual causa furor na praia quando passeia com sua sunga cor de rosa.

Ipanema Lip-Synch

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2003, Alemanha, v?deo, 3 min
Dire??o: Michael Brynntrup
Elenco: Renata Bastos, Tiago Grandeza, Gerard Raffray

Edif?cio Copacabana

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2002, Rio de Janeiro, v?deo, 5 min
Dire??o: Alexandre Dacosta
Elenco: Luiz Octavio Moraes, Alexandre Dacosta, Lourdes Brand?o
Sinopse: O que acontece quando um travesti e um executivo sobem juntos no mesmo elevador? Enquanto o primeiro remexe na bolsa, o segundo entra em del?rio ao imaginar o que pode sair dali de dentro.

Cravo de Noivo

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2003, Maranh?o, v?deo, 6 min
Dire??o: Francisco Colombo
Elenco: Waldemir Nascimento, Gustavo Pimenta, Edilson Brito
Sinopse: Um encontro entre amigos. Uma revela??o inesperada.

Os Amantes ou da Incomum Arte de se Achar Sem se Perder

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2003, S?o Paulo, v?deo, 9 min
Dire??o: Guga Barros
Elenco: Everson Romito, M. Junji Sono
Sinopse: Dois rapazes se encontram casualmente na madrugada, dando in?cio a uma s?rie de encontros e desencontros.

Espiral

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2004, Distrito Federal, v?deo, 22 min
Dire??o: Thiago Moys?s
Elenco: Luciana Loureiro, Clara Camarano e Tha?s Strieder
Sinopse: Uma jovem ? encontrada morta com uma m?quina fotogr?fica no meio da rua.

Antes da Meia Noite

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2002, Minas Gerais, v?deo, 11 min
Dire??o: Ramon Navarro
Sinopse: Um jovem fala de suas expectativas, sonhos e desilus?es, no ultimo dia do ano, e faz uma revela??o.

Uma Estranha Sensa??o de Dej? Vu

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 16/08 (segunda), ?s 20h

2004, Minas Gerais, v?deo, 28 min
Dire??o: Ramon Navarroa
Sinopse: Prostituta serial killer faz de tudo para virar estrela de cinema em hollywood.

Paciente Zero

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 16h

1993, Canad?, 35mm, 100 min
Dire??o: John Greyson
Elenco: Jonh Robinson, Normand Fauteux
Sinopse: O absurdo encontro entre dois "viajantes do tempo": o antrop?logo e intelectual vitoriano Sir Richard Francis Burton e o comiss?rio de v?o, conhecido como "Paciente Zero", prov?vel disseminador do v?rus da AIDS.

A Mona do Lota??o

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2002, S?o Paulo, v?deo, 6 min.
Dire??o: Eduardo Mattos e Daniel Ribeiro
Sinopse: Uma sedutora transexual acaba provocando uma orgia pansexual num ?nibus p?blico.

ET - Uma Hist?ria Real

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2003, Rio de Janeiro, v?deo, 3 min
Dire??o: Os Caras de Saco
Sinopse: Transexual ? seduzida por extraterrestre.

Meu Nome ? Gal

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2001, Brasil/EUA, v?deo, 5 min
Dire??o: KJ Mohr e Kelly Hayes
Sinopse: Hil?ria performance debochada da m?sica hom?nima de Gal Costa.

Na Hora de Dizer Sim

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2003, Rio de Janeiro, v?deo, 8 min
Dire??o: Ivann Willig
Sinopse: Noiva que est? prestes a se casar decide confessar ao padre algo que a atormenta...

Superbicha

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2002, EUA, v?deo, 24 min
Dire??o: Kurt Koehler
Sinopse: Junte-se ao Superbicha e seus amigos descolados na luta contra um mundo de ignor?ncia e intoler?ncia.

Xanadu

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2002, S?o Paulo, v?deo, 5 min
Dire??o: Ivy Abujamra & Cl? Azevedo
Sinopse: Duas garotas exercitam a xana em S?o Paulo.

Mais Salada?

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 18h

2003, S?o Paulo, v?deo, 15 min
Dire??o: M?rcio Ara?jo e Marcello Airoldi
Sinopse: Dois casais, um de gay e outro de h?teros, encontram-se para um jantar em fam?lia. Mas o pepino usado na rela??o gay acaba indo para a salada e tudo fica mais picante.

Entre Trilhos

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h

2002, 10 min, super-8
Dire??o: Lufe Steffen
Elenco: Gaion de Oliveira, Priscilla Maia, Tiago Grandeza
Sinopse: As aventuras do bofe da coleira, uma criatura enigm?tica perdida na selva de pedra da cidade grande, sempre perseguido por personagens bizarros. Uma homenagem a Andy Warhol e Paul Morrissey

Dej? V?

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h

2003, S?o Paulo, 16mm, 7 min
Dire??o: Elo?sa Fusco Elenco: Andr? Fusco
Sinopse: Um homem vai ao hospital tomar sua medica??o e acaba entrando em contato com uma inusitada situa??o.

Elogio da Polaina

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h

2003, S?o Paulo, 16mm, 10 min
Dire??o: Marco Aur?lio Sanchez
Elenco: Lucia Bronstein, Tatiana Garcia, Marcelo Jordan
Sinopse: Algumas coisas n?o podem mudar. Sofia, Marina e Marcelo tentam se divertir enquanto v?em a vida passar.

Cheque de Terceiro

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h

2003, S?o Paulo, 16mm, 15 min
Dire??o: Thiago Villas Boas
Elenco: Jo?o Paulo Lorenzon, Luciano Gatti, Gerson Reg?
Sinopse: N?o deixe de abastecer o carro. Nunca fale com estranhos. E n?o esque?a: ningu?m aceita cheque de terceiro. Fodeu!

Dem?nios

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 17/08 (ter?a), ?s 20h

2003, S?o Paulo, 35mm, 25 min
Dire??o: Christian Saghaard
Elenco: Ricardo de Vuono, K?tia Alves, Kaio C?sar
Sinopse: Luz, som e sangue; um pesadelo alucinante com personagens do universo underground do centro de S?o Paulo.

Rainha Diaba

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 16h

1974, Rio de Janeiro, 35mm, 106 min
Dire??o: Ant?nio Carlos da Fontoura
Elenco: Milton Gon?alves, Yara Cortes, Wilson Grey
Sinopse: Do quarto dos fundos de um antro de prostitui??o, o tem?vel meliante Rainha Diaba controla a distribui??o de drogas da cidade.

Ontologia de um universo obsceno pessoal

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

1974, Rio de Janeiro, 35mm, 106 min
Dire??o: Br?colis

Gl?teos Gay

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

2000, S?o Paulo, v?deo, 1 min
Dire??o: Br?colis

Parad?tudo

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

2000, S?o Paulo, v?deo, 9 min
Dire??o: Br?colis

M?e de Lesbos

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

2003, Bahia, v?deo, 5 min
Dire??o: Marcelo de Tr?i

No Cora??o de Shirley

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

2002, Bahia, v?deo, 20 min
Dire??o: Edyala Iglesias

Nas profundezas das Apar?ncias

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

2003, S?o Paulo, v?deo, 20 min
Dire??o: Juliana Caetano e Rodrigo Gontijo

Eternamente Elza

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 18h

2003, Pernanbuco, v?deo, 45 min
Dire??o: Alexandre Figuer?a e Paulo Feitosa

Madame Sat?

Duo Cine Santa Cruz Shopping
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655
Entrada Franca
Dia 18/08 (quarta), ?s 20h

2002, Rio de Janeiro, 35mm, 107 min
Dire??o: Karin A?nouz
Elenco: L?zaro Ramos, Marc?lia Catarxo, Fl?vio Bauraqui, Fellipe Marques e Renata Sorah
Sinopse: Biografia do famoso malandro da Lapa.


