II Parada Gay de Juiz de Fora

Palestras v?o conscientizar empres?rios sobre a import?ncia do evento

Assessoria da Comunica??o MGM

15/06/2004

Se na primeira edi??o da Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT de Juiz de Fora participaram 10 mil pessoas, segundo a Pol?cia Militar, e cinco trios el?tricos, a segunda promete ferver mais ainda. A expectativa do MGM para este ano ? de 20 mil participantes. A manifesta??o encerra o s?timo JF Rainbow Fest no dia 21 de agosto. O tema escolhido ?. "A cidade vai reafirmar a 'n?o-vergonha' de ser homossexual", explica o diretor do MGM, Marcos Trajano.

Tudo, ? claro, regado a muita m?sica e divers?o. A Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT de Juiz de Fora deve contar com o carro oficial e outros seis comandados por bares e boates da cidade. O trenzinho do movimento Pr?-Idoso tamb?m estar? com lugar garantido.

Al?m de muita festa, a Parada promete ser tamb?m uma manifesta??o pol?tica. "? dessa forma alegre e divertida que n?s fazemos pol?tica, declaramos nosso orgulho e lutamos por dignidade, cidadania e respeito. As Paradas s?o o principal momento de visibilidade para homossexuais do pa?s inteiro", comenta Trajano.

Neste ano, ser?o realizadas 41 paradas pelas cincos regi?es do Brasil. A de Juiz de Fora ? 39? do ano. E com um diferencial que n?o existe em nenhuma outra Parada brasileira. Em meio aos gays, l?sbicas, bissexuais, transg?neros e simpatizantes, estar?o outros grupos sociais, que tamb?m aderiram ? Parada de JF no ano passado. "? uma tentativa que as outras Paradas do Brasil fazem, mas que nunca conseguem. E n?s resolvemos aproveitar essa ocasi?o e comemorar junto com outros grupos que tamb?m sofrem discrimina??o", conta o presidente do MGM, Oswaldo Braga.

O Movimento Negro, de Mulheres, da 3? Idade e Portadores de Necessidades Especiais participaram em 2003 e j? foram chamados para este ano. O MGM pretende aumentar esses grupos em 2004, reiterando o car?ter pol?tico, inclusivo e cidad?o da Parada.

S?mbolo do orgulho GLBT, a bandeira do arco-?ris ter? seu lugar. A Companhia T?xtil de Cataguases doou 180 metros de tecidos para confeccion?-la e substituir a que foi usada no ano passado e que ? dividida entre as ongs gays de Minas Gerais.