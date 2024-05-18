II Parada Gay de Juiz de Fora

Palestras v?o conscientizar empres?rios sobre a import?ncia do evento
Assessoria da Comunica??o MGM
15/06/2004
Tudo, ? claro, regado a muita m?sica e divers?o. A Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT de Juiz de Fora deve contar com o carro oficial e outros seis comandados por bares e boates da cidade. O trenzinho do movimento Pr?-Idoso tamb?m estar? com lugar garantido.
Al?m de muita festa, a Parada promete ser tamb?m uma manifesta??o pol?tica. "? dessa forma alegre e divertida que n?s fazemos pol?tica, declaramos nosso orgulho e lutamos por dignidade, cidadania e respeito. As Paradas s?o o principal momento de visibilidade para homossexuais do pa?s inteiro", comenta Trajano.
Neste ano, ser?o realizadas 41 paradas pelas cincos regi?es do Brasil. A de Juiz de Fora ? 39? do ano. E com um diferencial que n?o existe em nenhuma outra Parada brasileira. Em meio aos gays, l?sbicas, bissexuais, transg?neros e simpatizantes, estar?o outros grupos sociais, que tamb?m aderiram ? Parada de JF no ano passado. "? uma tentativa que as outras Paradas do Brasil fazem, mas que nunca conseguem. E n?s resolvemos aproveitar essa ocasi?o e comemorar junto com outros grupos que tamb?m sofrem discrimina??o", conta o presidente do MGM, Oswaldo Braga.
O Movimento Negro, de Mulheres, da 3? Idade e Portadores de Necessidades Especiais participaram em 2003 e j? foram chamados para este ano. O MGM pretende aumentar esses grupos em 2004, reiterando o car?ter pol?tico, inclusivo e cidad?o da Parada.
S?mbolo do orgulho GLBT, a bandeira do arco-?ris ter? seu lugar. A Companhia T?xtil de Cataguases doou 180 metros de tecidos para confeccion?-la e substituir a que foi usada no ano passado e que ? dividida entre as ongs gays de Minas Gerais.
Trio el?trico Teen
E para dar mais brilho e cor ? Parada deste ano, cerca de 480 apartamentos
de frente para as Avenidas Rio Branco e Independ?ncia entraram no clima da
festa e v?o receber saquinhos com papel picado para serem jogados pelas
janelas durante a passagem da Parada.
Para quem ainda achava que em 2004 a Parada Gay ficaria sem madrinha, enganou-se redondamente. Este anos, a dose ? dupla: Rog?ria e Jane Di Castro. O MGM escolheu as artistas por serem grandes representantes na hist?ria do universo gay. Jane e Rog?ria participaram do primeiro espet?culo de transformistas do teatro brasileiro, o musical "Les Girls", na d?cada de 70. Com esse show, ficaram famosas no pa?s e no mundo.
Os jovens tamb?m v?o se manifestar na II Parada do Orgulho Gay. Cerca de 40 adolescentes, entre 14 e 21 anos, v?o desfilar com uma camiseta amarela, com o slogan da campanha do Minist?rio da Sa?de: N?o importa qual ? a sua. A inten??o do trio el?trico - que ser? o segundo a desfilar - ? chamar os jovens para as reuni?es do Grupo de Adolescentes Gays do MGM. As coordenadoras do grupo Ad?lia e Daniela dizem que muitos adolescentes nem imaginam que as reuni?es existem.
As duas prometem arrasar logo na primeira participa??o como madrinhas. E ? isso mesmo que o p?blico quer ver. Muito brilho e glamour pelo centro de Juiz de Fora, a partir de 12h, de s?bado.
E para dar mais brilho e cor ? Parada deste ano, cerca de 480 apartamentos de frente para as Avenidas Rio Branco e Independ?ncia entraram no clima da festa e v?o receber saquinhos com papel picado para serem jogados pelas janelas durante a passagem da Parada.
