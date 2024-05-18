Semin?rios da Rainbow Fest - 1? dia
Discuss?o sobre a homossexualidade masculina e educa??o,
preven??o ? Aids e sexualidade e g?nero

S?lvia Zoche
13/08/2004

Conversamos com os palestrantes que estiveram presentes no primeiro dia do Rainbow Fest. Clique nos ?cones e ou?a!


Foto: ACESSA.com Esta ? a VII Rainbow Fest e a quinta vez que o MGM organiza semin?rios para discuss?es sobre temas de homossexualidade. Os debates, em 2004, realizam-se no Centro de Educa??o do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (Av. Get?lio Vargas, 200).

A abertura das oficinas foi com o tema "Homossexualidade masculina e educa??o", ministrado pelo professor S?rgio Aboud, da Universidade Federal Fluminense (UFF), de Niter?i (RJ). O segundo semin?rio foi com a coordenadora do programa municipal de preven??o ? AIDS, Luiza Stheling. Para fechar a tarde, o diretor do MGM Marcos Trajano falou sobre "Sexualidade e G?nero"

Trajano est? empolgado com a participa??o das pessoas nas oficinas. "A expectativa est? superando", diz. O objetivo inicial era atrair os adolescentes, que n?o se inscreveram. Mas os universit?rios, de diferentes cursos, est?o participando. E para tornar as aulas ainda mais interessantes, Trajano disse que a organiza??o decidiu colocar educadores e universit?rios na mesma turma. "Resolvemos que, no lugar de ter grupos espec?ficos de adolescentes e professores, n?s juntamos os dois, interagindo as pessoas de uma forma mais legal", explica.

Para Trajano, dia 14 de agosto (s?bado), vai ser o grande dia por ter a presen?a do Centro de Estudos e Pesquisas em Comportamento e Sexualidade (CEPCoS). "Eles v?o trazer umas oficinas muito legais. Inclusive at? eu estou curioso para saber o que vai rolar", diz.

A equipe da ACESSA.com conferiu cada oficina do dia 13 de agosto (sexta) e mostra o que aconteceu em cada uma deles. Confira:



Homossexualidade masculina e educa??o

Foto: ACESSA.com

O professor S?rgio Aboud come?ou sua palestra ?s 9h e foi at? ?s 12h. A aten??o de todos ficou voltada para a discuss?o das interpreta?es diferentes de uma mesma leitura de letra de m?sica, poesia, textos de revistas e de filmes.

Para abordar a influ?ncia da educa??o nos pr?-conceitos das pessoas, Aboud passou o trecho de um filme chamado Desejo Proibido, que mostra tr?s ?pocas distintas e as formas de preconceito em rela??o a homossexualidade feminina.

Aboud contou que passou este mesmo filme para trabalhadores da constru??o civil (heterossexuais e de baixa renda) e que eles n?o conseguiram associar a rela??o das duas mulheres como homossexual e diziam estar com pena da mulher que perdeu a grande amiga.

A conclus?o de Aboud ? que educa??o nas escolas ? uma grande respons?vel pela forma??o da opini?o das pessoas. Para ele, a mudan?a na mentalidade dos educadores ir? contribuir para uma releitura diferente da homossexualidade. "A escola ? muito influente na nossa vida, afinal a gente fica muito tempo dentro dela", conclui.





Programa municipal de preven??o ? AIDS

Foto: ACESSA.com

Alunos de Enfermagem e Educa??o, al?m de professores de diferentes ?reas, compareceram ao Centro de Estudo do CCBM, de 14h ?s 16h, para assistir ? palestra da coordenadora do "Programa municipal de preven??o ? AIDS", Luiza Stheling.

Trocar id?ias atrav?s uma oficina, para Luiza, facilita a transmiss?o de informa?es para as pessoas, porque o conhecimento ? constru?do de uma forma mais descontra?da.

"As pessoas se mostraram bastante interessadas. Vieram muitos estudantes universit?rios, que ser?o ?timos profissionais, devido ao interesse e por estarem refletindo sobre estas quest?es da homossexualidade", diz Luiza.

Os participantes do curso conversaram, atrav?s de din?mica de grupo, sobre sexo seguro, protegido e de risco, correlacionando aos diversos tipos de sexualidade. Outra quest?o abordada foi o porqu? das pessoas que possuem informa??o sobre as DSTs e a Aids insistirem em n?o usar a camisinha. "A gente est? relacionando isso a orienta??o do desejo de cada um", explica Luiza.

A expectativa da coordenadora com rela??o a sua oficina ? "que as pessoas possam ampliar sua vis?o, sentirem-se bem ? vontade com isso, porque o educador tem que ser educado tamb?m". Para ela, o importante ? abrir a cabe?a das pessoas para que todas possam ser multiplicadoras das informa?es.





Sexualidade e g?nero

Foto ACESSA.com A terceira palestra do dia foi ministrada pelo diretor do MGM Marcos Trajano. Foram questionadas como a sexualidade e o g?nero permeiam a sociedade e como vai sendo refor?ada a id?ia de que homem n?o chora e mulher ? o sexo fr?gil. "Eu vou abordar como as quest?es de g?nero, ou seja, homem e mulher, interfem em nossa vida cotidiana at? hoje", explica.

O homem ser nomeado como "macho" e a homossexualidade se tornar algo t?o confuso na cabe?a das pessoas foram discutidos. "Se ? gay ? porque ? um homem que n?o deu certo. Ser? que ? isso?", questiona Trajano.

Nesta palestra foi passado um v?deo chamado "Pra que time ele joga?", que ? a hist?ria de um adolescente, estrela do time de futebol da escola que fica envergonhado quando descobrem sua vida sexual. "O filme retrata o quanto ? injusto voc? tolhir o futuro de algu?m em fun??o do preconceito", afirma.

No final do filme, os pais ap?iam a op??o do garoto, mas na vida real a maioria dos pais n?o aceita muito bem esta escolha sexual. Na opini?o de Trajano, isso acontece mais por uma falta de conhecimento. "Para voc? aceitar, voc? precisa entender. Os pais n?o aceitam, talvez para impedir que o filho sofra uma discrimina??o. Mas ? preciso ter uma conversa mais esclarecedora sobre isso, porque n?o ? poss?vel deixar de ser gay", argumenta.

A dica de Trajano para o adolescente em d?vida se conta ou n?o para os pais sobre sua homossexualidade ? perceber o universo dele ou, ent?o, procurar a assessoria psicol?gica do MGM, para ajud?-lo a definir qual ser? o melhor momento.



