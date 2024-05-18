Semin?rios da Rainbow Fest - 1? dia

Discuss?o sobre a homossexualidade masculina e educa??o,

preven??o ? Aids e sexualidade e g?nero

S?lvia Zoche

13/08/2004

Conversamos com os palestrantes que estiveram presentes no primeiro dia do Rainbow Fest. Clique nos ?cones e ou?a!

Esta ? ae a quinta vez que o MGM organiza semin?rios para discuss?es sobre temas de homossexualidade. Os debates, em 2004, realizam-se no Centro de Educa??o do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas ( Av. Get?lio Vargas, 200 ).

A abertura das oficinas foi com o tema "Homossexualidade masculina e educa??o", ministrado pelo professor S?rgio Aboud, da Universidade Federal Fluminense (UFF), de Niter?i (RJ). O segundo semin?rio foi com a coordenadora do programa municipal de preven??o ? AIDS, Luiza Stheling. Para fechar a tarde, o diretor do MGM Marcos Trajano falou sobre "Sexualidade e G?nero"

Trajano est? empolgado com a participa??o das pessoas nas oficinas. "A expectativa est? superando", diz. O objetivo inicial era atrair os adolescentes, que n?o se inscreveram. Mas os universit?rios, de diferentes cursos, est?o participando. E para tornar as aulas ainda mais interessantes, Trajano disse que a organiza??o decidiu colocar educadores e universit?rios na mesma turma. "Resolvemos que, no lugar de ter grupos espec?ficos de adolescentes e professores, n?s juntamos os dois, interagindo as pessoas de uma forma mais legal", explica.

Para Trajano, dia 14 de agosto (s?bado), vai ser o grande dia por ter a presen?a do Centro de Estudos e Pesquisas em Comportamento e Sexualidade (CEPCoS). "Eles v?o trazer umas oficinas muito legais. Inclusive at? eu estou curioso para saber o que vai rolar", diz.

A equipe da ACESSA.com conferiu cada oficina do dia 13 de agosto (sexta) e mostra o que aconteceu em cada uma deles. Confira:





Homossexualidade masculina e educa??o O professor S?rgio Aboud come?ou sua palestra ?s 9h e foi at? ?s 12h. A aten??o de todos ficou voltada para a discuss?o das interpreta?es diferentes de uma mesma leitura de letra de m?sica, poesia, textos de revistas e de filmes. Para abordar a influ?ncia da educa??o nos pr?-conceitos das pessoas, Aboud passou o trecho de um filme chamado Desejo Proibido, que mostra tr?s ?pocas distintas e as formas de preconceito em rela??o a homossexualidade feminina. Aboud contou que passou este mesmo filme para trabalhadores da constru??o civil (heterossexuais e de baixa renda) e que eles n?o conseguiram associar a rela??o das duas mulheres como homossexual e diziam estar com pena da mulher que perdeu a grande amiga. A conclus?o de Aboud ? que educa??o nas escolas ? uma grande respons?vel pela forma??o da opini?o das pessoas. Para ele, a mudan?a na mentalidade dos educadores ir? contribuir para uma releitura diferente da homossexualidade. "A escola ? muito influente na nossa vida, afinal a gente fica muito tempo dentro dela", conclui.





Programa municipal de preven??o ? AIDS Alunos de Enfermagem e Educa??o, al?m de professores de diferentes ?reas, compareceram ao Centro de Estudo do CCBM, de 14h ?s 16h, para assistir ? palestra da coordenadora do "Programa municipal de preven??o ? AIDS", Luiza Stheling. Trocar id?ias atrav?s uma oficina, para Luiza, facilita a transmiss?o de informa?es para as pessoas, porque o conhecimento ? constru?do de uma forma mais descontra?da. "As pessoas se mostraram bastante interessadas. Vieram muitos estudantes universit?rios, que ser?o ?timos profissionais, devido ao interesse e por estarem refletindo sobre estas quest?es da homossexualidade", diz Luiza. Os participantes do curso conversaram, atrav?s de din?mica de grupo, sobre sexo seguro, protegido e de risco, correlacionando aos diversos tipos de sexualidade. Outra quest?o abordada foi o porqu? das pessoas que possuem informa??o sobre as DSTs e a Aids insistirem em n?o usar a camisinha. "A gente est? relacionando isso a orienta??o do desejo de cada um", explica Luiza. A expectativa da coordenadora com rela??o a sua oficina ? "que as pessoas possam ampliar sua vis?o, sentirem-se bem ? vontade com isso, porque o educador tem que ser educado tamb?m". Para ela, o importante ? abrir a cabe?a das pessoas para que todas possam ser multiplicadoras das informa?es.