Zona Pink
Portal ACESSA.com inaugura caderno
especialmente dedicado aos pink eventos e
pink
not?cias da cidade
E o caderno Miss Brasil Gay?
Desde 1998, o portal ACESSA.com iniciou a cobertura
do concurso Miss Brasil Gay, evento voltado para o p?blico GLBT pioneiro em
Juiz de Fora. Ao longo dos anos, a cobertura ganhou status de caderno com a
chegada de outros eventos na cidade.
Com a transfer?ncia do Miss Brasil Gay para o Rio de Janeiro, em
2004, n?o havia sentido manter o nome do caderno associado ao evento, j? que
a filosofia editorial do portal ACESSA.com ? cobrir as not?cias de Juiz de Fora.
Um novo nome para o caderno foi escolhido para identificar-se com o p?blico
alvo e manter um espa?o especial para os eventos GLBT. Portanto, Zona Pink ? o que
h?!
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!