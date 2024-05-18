Zona Pink
Portal ACESSA.com inaugura caderno especialmente
dedicado aos pink eventos e pink not?cias da cidade


E o caderno Miss Brasil Gay?

Desde 1998, o portal ACESSA.com iniciou a cobertura do concurso Miss Brasil Gay, evento voltado para o p?blico GLBT pioneiro em Juiz de Fora. Ao longo dos anos, a cobertura ganhou status de caderno com a chegada de outros eventos na cidade.

Com a transfer?ncia do Miss Brasil Gay para o Rio de Janeiro, em 2004, n?o havia sentido manter o nome do caderno associado ao evento, j? que a filosofia editorial do portal ACESSA.com ? cobrir as not?cias de Juiz de Fora.

Um novo nome para o caderno foi escolhido para identificar-se com o p?blico alvo e manter um espa?o especial para os eventos GLBT.
Portanto, Zona Pink ? o que h?!




