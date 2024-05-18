Realizada pelo Privil?ge, a Love Me foi criada para atender o crescente p?blico GLBT em Juiz de Fora, em duas edi?es, uma na v?spera do Miss Brasil Gay e outra, na noite do desfile. Mas, este ano, a festa acontece apenas na noite de s?bado, no Free hits.

De acordo com o produtor Mares Guia, a Love Me n?o ser? no Privil?ge porque o clube est? com um projeto voltado para as faculdades de Juiz de Fora todas as sextas-feiras. "J? fechamos com as faculdades h? muito tempo, no in?cio do ano. Ent?o escolhemos o Free Hits para as pessoas irem ? festa depois que sairem do Miss Gay. Por isso, as nossas maiores atra?es est?o reservadas para depois das duas da manh?", explica Mares.

Atra?es

A quarta edi??o da Love Me traz a estrutura da festa Evolution, com projetores que transformam o espa?o em um cinema 360?, al?m das performances da transformista Ver?nica, de Juiz de Fora, malabares com bast?es de luz e duas pernas de pau.

O som fica por conta dos Djs Paulo Ciotti, residente dos clubes gays The Week e Ultralounge em S?o Paulo, Help do Privil?ge B?zios e Sandro Valente, do Privil?ge Juiz de Fora. A principal atra??o ser? o pocket show com a Gretchen, que acontecer? por volta das tr?s horas da manh?. "Deixamos apresenta??o da Gretchen para esse hor?rio para que, quem vier do Miss Gay, possa assistir", diz o produtor.

A rainha da parada, J?lio Branco, e Yuli Simpson estar?o na porta e tamb?m far?o um pocket show. A organiza??o da Love Me espera um p?blico de duas mil pessoas.