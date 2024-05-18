|
Love Me
Ap?s tr?s anos realizada no Privil?ge, a festa Love Me ganha novo lugar e
come?a a esquentar, ap?s o Miss Brasil Gay
*Colabora??o: Rita Couto
Edi??o: Ludmila Gusman
Designer: L?via Mattos
18/08/05
O produtor da Love Me, Mares Guia, fala sobre o trio da festa na 3? Parada da
Cidadania e do Orgulho Gay. Clique e ou?a!
Um espet?culo audiovisual e performances originais. ? o que promete a quarta
edi??o da festa Love me, que acontece na noite de 20 agosto, depois
do Miss Brasil
Gay.
Realizada pelo Privil?ge, a Love Me foi criada para atender o crescente
p?blico GLBT em Juiz de Fora, em duas edi?es, uma na v?spera do Miss Brasil
Gay e outra, na noite do desfile. Mas, este ano, a festa acontece apenas na noite de s?bado, no Free hits.
De acordo com o produtor Mares Guia, a Love Me n?o ser? no Privil?ge
porque o clube est? com um projeto voltado para as faculdades de Juiz de
Fora todas as sextas-feiras. "J? fechamos com as faculdades h? muito tempo, no in?cio do ano. Ent?o
escolhemos o Free Hits para as pessoas irem ? festa depois que sairem do
Miss Gay. Por isso, as nossas maiores atra?es est?o reservadas para depois
das duas da manh?", explica Mares.
Atra?es
A quarta edi??o da Love Me traz a estrutura da festa
Evolution, com projetores que transformam o espa?o em um
cinema 360?, al?m das performances da transformista Ver?nica,
de Juiz de Fora, malabares com bast?es de luz e duas pernas de pau.
O som fica por conta dos Djs Paulo Ciotti, residente dos clubes gays
The Week e Ultralounge em S?o Paulo, Help do Privil?ge
B?zios e Sandro Valente, do Privil?ge Juiz de Fora.
A principal atra??o ser? o pocket show com a Gretchen, que
acontecer? por volta das tr?s horas da manh?. "Deixamos apresenta??o da Gretchen para esse hor?rio para que, quem vier do
Miss Gay, possa assistir", diz o produtor.
A rainha da parada, J?lio Branco, e Yuli Simpson estar?o na
porta e tamb?m far?o um pocket show.
A organiza??o da Love Me espera um p?blico de duas mil pessoas.
