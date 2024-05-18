Festa Val completa dez anos

A 10? edi??o ter? como tema "El Loco Amor" que traduz o amor por Juiz de Fora

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

16/08/05

O produtor da Festa Val, Fernando Toledo, fala sobre as novidades do evento este ano. Clique e ou?a! "Todo amor, carinho e cuidado por Juiz de Fora ser?o celebrados na 10? edi??o da Festa Val deste ano". ? o que garante o produtor do evento, Fernando Toledo, que espera um p?blico de 1500 pessoas no pr?ximo dia 19, no Free Hits (saiba mais). N?o ? ? toa que as estrelas que circundam a marca da festa foram trocadas por cora?es (foto ao lado). A decora??o ter? tons vermelho, rosa, lil?s... Um verdadeiro show, sob a responsabilidade de Reinaldo Chagas. A m?sica tema da festa ? da cantora Whitney Houston, You'll never stand alone, que ser? interpretada no palco por Fernanda M?ller. Al?m das cores, os lasers far?o parte do espet?culo. Sim, um espet?culo, porque Fernando ? produtor teatral e usa deste atributo para fazer uma festa diferente. "? muita responsabilidade e pra mim ? importante o bem-estar de quem est? na festa. A Val ? muito mais do que somente luzes e DJ tocando. Tem v?rios eventos, com hor?rio certo pra acontecer. Eu n?o p?ro um minuto, verificando quem deve entrar no palco, que cortina sobe, qual desce. Realmente, chega a ser um espet?culo", diz Fernando. Ah! E pra quem ama dan?ar a noite inteira sem intervalo, saiba que os shows no palco n?o interrompem a m?sica. "Esse neg?cio do artista ficar falando no palco ? passado. Por isso, todos que far?o show, foram orientados a escolher m?sicas que possam ser dan?ados na pista. Quem quiser parar para assistir p?ra e quem quiser continuar dan?ando, continua.", avisa. Tanto as atra?es quanto os profissionais da staff (seguran?a, bar...) s?o escolhidos a dedo e a maioria ? de Juiz de Fora. No total, cerca de 70 pessoas trabalhando para a festa acontecer. "At? a gr?fica que imprime os flyers, as pessoas que fazem a ilumina??o s?o de Juiz de Fora", ressalta Fernando (foto ao lado, ? esquerda), que possui uma produtora em Bras?lia, mas que faz quest?o de valorizar sua cidade natal. "N?o quero que as pessoas pensem que ? um produtor de fora, fazendo festa e levando dinheiro da cidade. Pelo contr?rio. A festa ? muito cara por si s? se paga. As planilhas est?o abertas pra quem quiser conferir. Este ano, a gente deve gastar uns R$ 22 mil, mais ou menos", enfatiza. Atra?es

Comandando a pista, os DJs de JF, Coldhans e Jeff e a convidada de fora ? a DJ Ana Paula, do Rio de Janeiro. A hostess oficial ? Fernanda M?ller, que tamb?m far? uma performance. "Antes era a drag Dimy Kier, mas como em 2004 ela foi pra Espanha e este ano, ela foi para o Equador, convidamos a Fernanda, que ? uma super profissional", conta o produtor. A primeira a entrar no palco ser? Baby Mancini (foto abaixo), que este ano ? a produtora do Miss Brasil Gay. Como ser? a apresenta??o dela? "S? indo l? pra saber", ri, Fernando. O que ele adianta ? que Baby est? com uma produ??o totalmente nova. Mais interven?es ser?o feitas por Rebeca Felline, a drag Katia Sabatella, Mathiaz Ematne e, claro, show com gogo boys e gogo girls. As escolhas das atra?es, acredite se quiser, ? feita com cerca de tr?s meses de anteced?ncia. "A gente freq?enta o meio, v? quem se destaca e faz o convite. Este ano, por exemplo, eu convidei a Rebeca, porque vi um show dela. Confio muito em minha intui??o e tenho certeza que ser? um sucesso", afirma Fernando. Em determinado momento da festa, o p?blico vai ser surpreendido com um v?deo que registra os dez anos da Festa Val. "? segredo", diz, mais uma vez, Fernando. Al?m da alta produ??o entre os performers, Fernando diz que o p?blico tamb?m se monta por inteiro. "Querem, mesmo, ? estar montado. As pessoas ficam bem ? vontade e cada um mais bonito que o outro". A Val existe?

Sim, ela existe e seu nome ? Val?ria Braga, heterossexual, que junto com F?bio Monteiro organizou uma festa chamada Val Demente (Val, de Val?ria e Demente, nome de uma grife de F?bio) , no Rio de Janeiro. "Foi um grande referencial de festa na d?cada de 90", conta Fernando. Um ano antes da festa Val Demente acabar, Fernando pediu para traz?-la para Juiz de Fora, com nome de Val. "Isso foi em 1995. A Val?ria ficou na produ??o at? a quarta edi??o e, em 1999, saiu. Hoje em dia, o estilo de vida dela n?o tem nada a ver com festa. Mas ela permitiu que continu?ssemos aqui na cidade", conta. Atualmente, Val?ria mora em S?o Paulo e tem uma filha chamada Valentina. Por tudo isso, a promessa ? de uma noite inesquec?vel, como diz nas filipetas de divulga??o: "F.U.N (For Unforgetable Night)".