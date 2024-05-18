Festa Val completa dez anos

"Todo amor, carinho e cuidado por Juiz de Fora ser?o celebrados na 10? edi??o da Festa Val
deste ano". ? o que garante o produtor do evento, Fernando Toledo,
que espera um p?blico de 1500 pessoas no pr?ximo dia 19, no Free Hits (saiba mais). N?o
? ? toa que as estrelas que circundam a marca da festa foram trocadas por
cora?es (foto ao lado). A decora??o ter? tons vermelho, rosa, lil?s... Um verdadeiro show, sob a
responsabilidade de Reinaldo Chagas.
A m?sica tema da festa ? da cantora Whitney Houston, You'll never stand
alone, que ser? interpretada no palco por Fernanda M?ller.
Al?m das cores, os lasers far?o
parte do espet?culo. Sim, um espet?culo, porque Fernando ? produtor teatral
e usa deste atributo para fazer uma festa diferente. "? muita
responsabilidade e pra mim ? importante o bem-estar de quem est? na festa. A
Val ? muito mais do que somente luzes e DJ tocando. Tem v?rios eventos, com
hor?rio certo pra acontecer. Eu n?o p?ro um minuto, verificando quem deve
entrar no palco, que cortina sobe, qual desce. Realmente, chega a ser um
espet?culo", diz Fernando.
Ah! E pra quem ama dan?ar a noite inteira sem intervalo, saiba que os shows
no palco n?o interrompem a m?sica. "Esse neg?cio do artista ficar falando no
palco ? passado. Por isso, todos que far?o show, foram orientados a escolher
m?sicas que possam ser dan?ados na pista. Quem quiser parar para assistir
p?ra e quem quiser continuar dan?ando, continua.", avisa.
Tanto as atra?es quanto os profissionais da staff (seguran?a,
bar...) s?o escolhidos a dedo e a maioria ? de Juiz de Fora.
No total, cerca
de 70 pessoas trabalhando para a festa acontecer. "At? a gr?fica que imprime
os flyers, as pessoas que fazem a ilumina??o s?o de Juiz de Fora", ressalta
Fernando (foto ao lado, ? esquerda), que possui uma produtora em Bras?lia, mas que faz quest?o de
valorizar sua cidade natal. "N?o quero que as pessoas pensem que ? um
produtor de fora, fazendo festa e levando dinheiro da cidade. Pelo
contr?rio. A festa ? muito cara por si s? se paga. As planilhas est?o
abertas pra quem quiser conferir. Este ano, a gente deve gastar uns R$ 22
mil, mais ou menos", enfatiza.
Atra?es
Comandando a pista, os DJs de JF, Coldhans e Jeff e a convidada de fora ? a
DJ Ana Paula, do Rio de Janeiro. A hostess oficial ? Fernanda M?ller, que tamb?m far? uma performance.
"Antes era a drag Dimy Kier, mas como em 2004 ela foi pra Espanha e este
ano, ela foi para o Equador, convidamos a Fernanda, que ? uma super
profissional", conta o produtor.
A primeira a entrar no palco ser? Baby Mancini (foto abaixo), que este ano ? a
produtora do Miss Brasil Gay. Como ser? a apresenta??o dela? "S? indo l? pra
saber", ri, Fernando. O que ele adianta ? que Baby est? com uma produ??o
totalmente nova.
Mais interven?es ser?o feitas por Rebeca Felline, a drag Katia
Sabatella, Mathiaz Ematne e, claro, show com gogo boys e gogo
girls.
As escolhas das atra?es, acredite se quiser, ? feita com cerca de tr?s
meses de anteced?ncia. "A gente freq?enta o meio, v? quem se destaca e faz o
convite. Este ano, por exemplo, eu convidei a Rebeca, porque vi um show
dela. Confio muito em minha intui??o e tenho certeza que ser? um sucesso",
afirma Fernando.
Em determinado momento da festa, o p?blico vai ser surpreendido com um v?deo
que registra os dez anos da Festa Val. "? segredo", diz, mais uma vez, Fernando.
Al?m da alta produ??o entre os performers, Fernando diz que o p?blico
tamb?m se monta por inteiro. "Querem, mesmo, ? estar montado. As pessoas
ficam bem ? vontade e cada um mais bonito que o outro".
A Val existe?
Sim, ela existe e seu nome ? Val?ria Braga, heterossexual, que junto com
F?bio Monteiro organizou uma festa chamada Val Demente (Val, de
Val?ria e Demente, nome de uma grife de F?bio) , no Rio de
Janeiro. "Foi um grande referencial de festa na d?cada de 90", conta
Fernando.
Um ano antes da festa Val Demente acabar, Fernando pediu para
traz?-la para Juiz de Fora, com nome de Val. "Isso foi em 1995. A Val?ria
ficou na produ??o at? a quarta edi??o e, em 1999, saiu. Hoje em dia, o
estilo de vida dela n?o tem nada a ver com festa. Mas ela permitiu que
continu?ssemos aqui na cidade", conta. Atualmente, Val?ria mora em S?o Paulo e tem uma filha chamada Valentina.
Por tudo isso, a promessa ? de uma noite inesquec?vel, como diz nas
filipetas de divulga??o: "F.U.N (For Unforgetable Night)".