Mostra de cartoons

Pensando em estimular e divulgar a preven??o da AIDS e DSTs, o Minist?rio da Sa?de em seu Programa Nacional de DST e AIDS e o IMAG-Instituto do Memorial das Artes Gr?ficas do Brasil, incentivou os brasileiros a participarem.

E, agora, cerca de cem trabalhos foram selecionados para compor, na semana do Rainbow Fest, a Mostra que se encontra no CCBM (Avenida Get?lio Vargas, 200). Diversos temas foram abordados, entre eles: preven??o, tratamento e direitos humanos. L?, est?o expostos 63 cartoons s?o sobre preven??o, 21, tratamento e 16, direitos humanos.

Entre os pa?ses presentes na mostra de Juiz de Fora est?o a R?ssia, China, Egito, B?lgica, Colombia, al?m do Brasil. Segundo o diretor do MGM, Marcos Trajano, estes cem trabalhos foram doados ao Movimento. Para ele, este tipo de evento ? importante, por mostrar v?rias vis?es sobre um mesmo tema. "Al?m disso, aborda um assunto s?rio, de forma l?dica", diz.