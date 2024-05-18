JF Rainbow Feira Mix

Com 25 stands no Espa?o Mascarenhas, a feira mostra estilos alternativos da moda, com expositores de diversos pontos do Brasil

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

19/08/05

Para ver algumas das novidades da feira Mix, clique no ?cone ao lado. S?o roupas, acess?rios, massoterapeuta... Oh, yes! Juiz de Fora tamb?m tem Feira Mix! E, nessa edi??o, a parceria da estilista Tarcila Pipa Cajazeira com o Movimento Gay de Minas (MGM) resultou em 25 stands que trazem tr?s dias de moda alternativa, massoterapeuta e at? uma mini-boate. "Al?m de Juiz de Fora, ter?o profissionais de Belo Horizonte, S?o Paulo, Rio de Janeiro e Bras?lia", diz a estilista. As grifes cariocas Sisi, Erwin, Santa Inoc?ncia e Prata Trabalhada tamb?m marcam presen?a. Para chegar ao resultado final a equipe trabalhou em um m?s e dez dias. "Est? simples, mas muito bacana", comenta Tarcila. Ela conta que j? produziu uma feira mix antes, por?m com a parceria de duas pessoas. "Isso foi em 2000, aqui em Juiz de Fora mesmo, no antigo Cine Veneza. Este ano, resolvi ir ao MGM, sozinha, e perguntei se eles tinham interesse. Quando disseram que sim, fui atr?s das pessoas que tem a cara desta feira". Tarcila tem muita experi?ncia neste tipo de evento. Em seu curr?culo tem participa?es, como expositora, na BSB Mix (Bras?lia), Mercado Mundo Mix - que n?o existe mais (SP), Babil?nia Feira Hype (RJ), Mercado das Pulgas (RJ) e Mercado Negro - que teve somente duas edi?es (BH). Para o JF Rainbow Feira Mix ela traz muitas novidades, entre elas: camiseteiro com tem?ticas diversificadas pra sair na balada, stand de cueca feminina e masculina. "As cuecas s?o de S?o Paulo. ? demais", diz Tarcila. ?culos super estilosos de uma grife de Bras?lia e de Juiz de Fora; estilistas de Juiz de Fora, claro, como Fernanda Zick, com colora??o tie die; artista pl?stica, como Adriana Prata, com produ??o para quem curte caixas, papier mach? e afins; tric?; artigos indianos, como os da marca Sanga; tudo o que uma loja pode vender com o tema arco-?ris. Pra n?o se perder da turma na night, a mix tem stand de acess?rios fluorescentes; tamb?m tem bolsas feitas de lona de caminh?o (Maria Buzina) e, ?bvio, moda feminina e masculina, para o p?blico que gosta do jeito hype e alternativo de ser, como a da grife juizforana Salve a Rainha. "Tem muitas coisas bacanas. Uma delas s?o umas camisas, pintadas ? m?o, com gravuras de tatuagem", diz Nivea Heluey, propriet?ria da marca. Tarcila lembra que entre os expositores existem alguns juizforanos que n?o s?o conhecidos na cidade, mas exportam seu trabalho. "S?o profissionais que n?o s?o vistos aqui, mas que ser?o conhecidas na feira, como da marca Maria Buzina, que s?o bolsas exportadas para Alemanha". A decora??o fica por conta de cada stand, separado dos outros pelas araras. Se cansar de bater perna, ? s? pedir os servi?os de um massoterapeuta, que trabalha com um cirurgi?o pl?stico no Rio de Janeiro. Voc? paga e escolhe: na maca ou na cadeira. E por falar em pagar, a entrada ? R$ 2. A feira funciona nas seguintes datas: 19 de agosto (sexta), de 14h ?s 22h 20 de agosto (s?bado), de 10h ?s 22h 21 de agosto (domingo), de 11h ?s22h. Boas compras!