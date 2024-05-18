Mirella Aciolly ? a miss Brasil Gay 2005 A nova Miss dedicou a vit?ria ao namorado, Rinaldi,

e aos amigos que vieram em caravana para torcer pela candidata Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o e fotos: Ludmila Gusman

Colabora??o: L?via Mattos,

Rita Couto e Ign?z Cota

21/08/05 - 6h05 A vencedora de um dos concursos mais badalados do Brasil - agora de volta ? Juiz de Fora - ? a Miss Rio de Janeiro, Mirella Aciolly, registrada como Lucas Ferreira Leite do Prado. Natural de Lorena (SP) a nova miss tem 23 anos e ? cabeleireira. A faixa foi passada por Renata Finsk, vencedora do ano passado, quando o Miss Brasil aconteceu no Rio de Janeiro. Com mais essa vit?ria, o ano de 2005 pode ser considerado de sorte para Mirella, afinal ela j? faturou tr?s primeiros lugares em concurso de beleza: Miss S?o Paulo, Miss Rio de Janeiro e pra fechar com chave de ouro, al?m do primeiro lugar no concurso de Miss Brasil Gay, Mirella ganhou, tamb?m, como melhor traje de gala e, em segundo lugar, no traje t?pico. Diante da surpresa, ela n?o conseguia expressar o que sentia. "? muita emo??o. Agrade?o a meus amigos, meu namorado e fam?lia", disse. Mirella recebia aplausos a todo momento que colocava os p?s na passarela, movida por uma torcida organizada que fretou um ?nibus de S?o Paulo a Juiz de Fora, com camisa da miss e tudo mais. O respons?vel pelo glamour dos vestidos de Mirella foi o estilista Fl?vio Lima, que veio ao concurso v?-la de perto. O traje t?pico representa o carnaval da cidade maravilhosa, atrav?s de muitas luzes coloridas piscando continuamente, no valor aproximado de R$ 2 mil. J? o de gala, custou cerca de R$ 6 mil, com plumas e os badalad?ssimos cristais swarovsky, inclusive grandes cristais em um de seus ombros. A segunda coloca??o da noite foi para Miss Roraima, Marcela Ravelli, estudante de Economia, que em 2003, teve a mesma coloca??o (s? que com o nome de Marcela ?pera). Em terceiro lugar, ficou a Miss Bahia, Layla Kenn, muito aplaudida pela plat?ia, principalmente depois de sua performance de pombagira no desfile de traje t?pico, em que tamb?m conseguiu a terceira coloca??o. "Fico feliz que mesmo tendo tirado terceiro lugar, a plat?ia viu que eu merecia o primeiro", comenta. A Miss Simpatia, escolhida pelas pr?prias candidatas, foi a Miss Santa Catarina, Raquel Nayla.

Segundo lugar

Terceiro lugar

Miss Simpatia Um time de peso comp?s a mesa dos jurados, entre eles: a apresentadora Adriane Galisteu, que premiou o primeiro lugar, Le?o Lobo, que entregou o trof?u ? segunda colocada, al?m de Jorge Kajuru, David Brasil entre outros famosos e personalidades. As cinco finalistas do Miss Brasil Gay 2005



1? lugar Miss Rio de Janeiro - Mirella Aciolly

2? lugar Miss Roraima - Marcela Ravelli

3? lugar Miss Bahia - Layla Kenn

4? lugar S?o Paulo - Cindy Shelman

5? lugar Minas Gerais - Santana Loren Miss Simpatia

Miss Santa Catarina - Raquel Nayla Melhor traje t?pico

1? lugar Miss Roraima - Marcela Ravelli

2? lugar Miss Rio de Janeiro - Mirella Aciolly

3? lugar Miss Bahia - Layla Kenn Melhor traje de gala

1? lugar Miss Rio de Janeiro - Mirella Aciolly

2? lugar Miss Roraima - Marcela Ravelli

3? lugar Esp?rito Santo - Daniela Dantas As 12 finalistas do Miss Brasil Gay 2005

Listadas em ordem alfab?tica do Estado

Miss Amazonas - Jhully de Policarpo

Miss Bahia - Layla Kenn

Miss Esp?rito Santo - Daniela Dantas

Miss Fernando de Noronhas - Isabeli Dias

Miss Mato Grosso - Regine de M?naco

Miss Minas Gerais - Santana Loren

Miss Pernambuco - Bruna Bee

Miss Rio de Janeiro - Mirella Aciolly

Miss Rond?nia - Helen Venturine

Miss Roraima - Marcela Ravelli

Miss S?o Paulo - Cindy Shelman

Miss Tocantins - Cindy Scheiffer

