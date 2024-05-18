|
Entrevista com a
vencedora
T?mida e muito emocionada, Mirella Aciolly, n?o teve muito o que dizer, a
n?o ser emocionar-se com o t?tulo t?o sonhado e esperado. Em poucas palavras
resumiu o que sentiu. Leia a entrevista:
ACESSA.com -
Em quem voc? se inspirou para chegar at? aqui?
Mirella - Me inspirei em Michelly X, em todas as meninas que j? chegaram at? aqui.
ACESSA.com -
E o nome, Mirella Aciolly, como surgiu?
Mirella - Pedi ajuda aos meus amigos, eles sugeriram Mirella Aciolly, eu gostei e
ficou assim!
ACESSA.com -
Quando voc? se preparava para o Miss Brasil Gay, voc? pensou em desistir por
algum momento?
Mirella - N?o. Mesmo com as dificuldades eu consegui chegar at? aqui e n?o quis
abandonar meu sonho em momento algum.
ACESSA.com -
Quais s?o os seus projetos depois dessa grande vit?ria?
Mirella - Meu projeto ? levar com muito orgulho essa faixa para o Brasil inteiro.
ACESSA.com -
Que mensagem voc? deixa para os nossos internautas?
Mirella - A mensagem ? n?o desistir nunca, de nada que voc? v? tentar.
Pingue-pongue
ACESSA.com - Amor:
Mirella - Rinald.
ACESSA.com -
Miss Brasil Gay:
Mirella - Um sonho realizado.
ACESSA.com -
Fam?lia:
Mirella - Tudo.
ACESSA.com -
Conquista:
Mirella - Prazeroso.
ACESSA.com -
Frase que leva para vida:
Mirella - N?o desistir, n?o desanimar nunca!