Entrevista com a vencedora

T?mida e muito emocionada, Mirella Aciolly, n?o teve muito o que dizer, a n?o ser emocionar-se com o t?tulo t?o sonhado e esperado. Em poucas palavras resumiu o que sentiu. Leia a entrevista:

ACESSA.com - Em quem voc? se inspirou para chegar at? aqui?

Mirella - Me inspirei em Michelly X, em todas as meninas que j? chegaram at? aqui.



ACESSA.com - E o nome, Mirella Aciolly, como surgiu?

Mirella - Pedi ajuda aos meus amigos, eles sugeriram Mirella Aciolly, eu gostei e ficou assim!



ACESSA.com - Quando voc? se preparava para o Miss Brasil Gay, voc? pensou em desistir por algum momento?

Mirella - N?o. Mesmo com as dificuldades eu consegui chegar at? aqui e n?o quis abandonar meu sonho em momento algum.



ACESSA.com - Quais s?o os seus projetos depois dessa grande vit?ria?

Mirella - Meu projeto ? levar com muito orgulho essa faixa para o Brasil inteiro.



ACESSA.com - Que mensagem voc? deixa para os nossos internautas?

Mirella - A mensagem ? n?o desistir nunca, de nada que voc? v? tentar.





Pingue-pongue



ACESSA.com - Amor:

Mirella - Rinald.

ACESSA.com - Miss Brasil Gay:

Mirella - Um sonho realizado.



ACESSA.com - Fam?lia:

Mirella - Tudo.



ACESSA.com - Conquista:

Mirella - Prazeroso.



ACESSA.com - Frase que leva para vida:

Mirella - N?o desistir, n?o desanimar nunca!



