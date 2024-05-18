Juiz de Fora: a capital do respeito

Multid?o lota as ruas para acompanhar a

3? Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT, no centro da cidade

Colabora??o: Chico Brinati

Edi??o e Fotos: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

20/08/05

Confira as fotos da Parada Gay realizada na Avenida Rio Branco em Juiz de Fora... A princesinha de Minas se travestiu, no s?bado, com as cores do arco-?ris. O p?blico juizforano saiu ?s ruas do centro da cidade para acompanhar a 3? Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT. Militantes gays, l?sbicas, bissexuais, transg?neros de Juiz de Fora e de v?rias partes do pa?s se misturaram a simpatizantes e curiosos na grande pista de dan?a a c?u aberto que se tornou a Avenida Rio Branco. Do alto do primeiro trio el?trico, o presidente do Movimento Gay de Minas, MGM, Oswaldo Braga, chamava o p?blico a participar da festa. Quando o trio chegou em frente ao Parque Halfeld, a multid?o vibrava. Eram cerca de tr?s quarteir?es coloridos por fantasias, bandeiras, bolas rosas. ?s 14h, MarcoTrajano e Oswaldo deram in?cio ? Parada. "Pela terceira vez, n?s, juizforanos, acordamos em nossas casas para vir ao centro e comemorar o orgulho gay, com um peito cheio de paz, cheio de alegria. A cidade est? de parab?ns. O respeito ?s diferen?as ? a marca de Juiz de Fora. Esse ? um momento ?nico. N?s queremos direitos iguais, nem mais nem menos", diz, Oswaldo, referindo-se ao tema de todas as paradas gays pelo pa?s, nesse ano. Ap?s o discurso, eles se beijaram abrindo oficialmente as comemora?es. Em seguida, Myllena cantou o Hino Nacional acompanhada pela multid?o de forma contagiante. Depois do Hino do pa?s, um hino gay: "a m?sica "I will survive" animou as milhares de pessoas que lotavam as ruas do centro. Bandeiras com as cores do arco-?ris, s?mbolo gay, eram lan?adas ao p?blico. Preservativos, tamb?m. A contagem regressiva feita pelos integrantes do MGM marcou o in?cio da festa. Todos os quatro trios tocavam ao mesmo tempo. Uma grande anima??o, ao som de m?sica tribal house, ou como eles preferem, "bate-cabelo". A vibra??o e a emo??o dos organizadores do evento chamava a aten??o. Depois do Trio Oficial do MGM, vieram o GLBT, o Ferve??o, o da Rainha, com destaque para J?lio Branco, e o Love Me, que "fechava" a Parada com chave de ouro trazendo a cantora Gretchen. A multid?o seguiu pela Avenida Rio Branco em dire??o ? Pra?a Ant?nio Carlos, onde uma grande festa com DJs e performances encerraria o evento. Igualdade

Com o tema "Uni?o civil j?: direitos iguais - nem mais, nem menos", a Parada Gay deste ano supera o recorde de presen?as do ano passado (35 mil). Estima-se que cerca de 50 mil pessoas estiveram no local. "Eu acho que esse momento comprova toda a harmonia e intera??o entre todas as ra?as, credos e sexos. ? um clima de completa paz. Estou muito feliz por minha cidade abra?ar essa causa", diz Trajano. Oswaldo completa: "Isso ? impressionante! N?s que estamos acostumados a ser negados, agora estamos sendo abra?ados por essas milhares de pessoas que est?o aqui". O transformista e Rainha da Parada, J?lio Branco (foto ao lado), est? h? 15 anos em Juiz de Fora e considera a cidade "n?o a capital rosa do pa?s, mas a capital que respeita as diferen?as". A cantora Gretchen faz coro: "? muito importante os gays continuarem lutando nessa grande batalha por seus direitos, pela liberdade de possu?rem os mesmos direitos que as outras pessoas t?m". A import?ncia da Parada GLBT no calend?rio da VIII Rainbow Fest e a receptividade dos juizforanos foi ressaltada pelos participantes. "? fundamental para acabarmos, cada vez mais, com o preconceito. S?o pessoas iguais ?s outras: trabalham, amam, se divertem... Juiz de Fora sempre foi uma cidade de vanguarda, portanto espero que, um dia, n?o exista mais festa GLS e, sim, uma festa para todos, sem essa ou aquela discrimina??o", diz o empres?rio Ot?vio Fagundes(foto ao lado).



