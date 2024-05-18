Na ocasi?o, Bejani anunciou que a Prefeitura de Juiz de Fora vai disponibilizar R$ 100 mil, em parceria com as empresas locais para que a festa aconte?a na cidade, j? que no ano passado o organizador optou por faz?-la no Rio de Janeiro, devido ? falta de incentivo em JF.

"Voc?s vir?o para fazer o espet?culo", disse Bejani ao organizador do evento, que antes dessa primeira reuni?o com o prefeito, j? havia conversado por duas vezes com seus secret?rios. O prefeito afirmou que quer muito que o Miss Brasil Gay volte e vai convocar o setor hoteleiro e dos restaurantes para que ajudem nessa empreitada. "O interesse ? de toda a comunidade. Ningu?m vem para c? e vai dormir na rua".

Ele lembrou que, em 2003, mais de seis mil turistas passaram pela cidade, cerca de 72% deles se hospedaram em hot?is, gastaram cerca de R$ 183 por dia. Juiz de Fora movimentou R$ 2 milh?es e 300 mil, "um aumento de 30% em rela??o a 2002". Al?m disso, 37% do total de turistas vieram pela primeira vez e 99% ficaram satisfeitos.

"? uma festa como o carnaval, futebol, festa junina. N?o se deve ter discrimina??o. Eu abra?o esta causa", comenta Bejani.

Chiquinho se mostrou surpreso e prometeu que o evento ser? um espet?culo de alto n?vel. "Agora, com sua palavra, eu prometo o melhor". O organizador enfatizou que todos ganham com a festa. "N?o s? os restaurantes e hot?is, mas os ped?gios, os postos de combut?veis, os taxistas".

Concurso ter? novo local em 2006

Uma preocupa??o que o organizador apresentou foi quanto ao tamanho do local da festa. "A cada ano aumenta o n?mero de espectadores. N?o sei o Sport vai comportar".

Mas Bejani garantiu que ano que vem, o Miss Gay ser? no Conex, centro de conven?es que est? em fase final de constru??o. "N?o tenho nada contra o Sport, mas ? que o Centro de Conven?es ? para todo tipo de evento e cabe cinco vezes mais pessoas, al?m de ajudar a diminuir o pre?o do ingresso", explica.

Outra surpresa para Chiquinho foi saber que Bejani ir? entregar pessoalmente o convite do evento para o governador A?cio Neves. "Gente, que luxo!".

Para Chiquinho, a festa nunca saiu de Juiz de Fora. "Ela foi feita um ano fora daqui para que se conscientizasse o mercado empresarial e de turismo. Eu precisava dar uma li??o na cidade. Ent?o, foi o que tive que fazer", comenta.

Apesar da data j? est? marcada, dia 20 de agosto, Chiquinho n?o sabe qual ser? o tema da festa. Mas adianta uma possibilidade. "Acho eu que ser? qualquer coisa como Viver e N?o Ter a Vergonha de Ser Feliz", comenta. Este ano, o Concurso ainda continua no Sport Club.

Apoio, tamb?m, ? Parada Gay

O prefeito tamb?m vai apoiar a Parada Gay de Juiz de Fora - este ano ser? a III Parada - realizada pelo Movimento Gay de Minas (MGM). Desta vez, ser?o recolhidos donativos e alimentos n?o perec?veis para distribuir ? AMAC.

Para Marcos Trajano, a prefeitura percebeu que a Parada Gay estrapola as fronteiras da cidade. "Quando se fala de Parada, voc? fala de cidadania, de direitos humanos, de inclus?o social e uma parceria com a sociedade civil. Fiquei super feliz e confiante com a parceria da prefeitura. Vamos mostrar que Juiz de Fora respeita a diversidade e que aqui ? um lugar bom de se viver".