Sexo seguro

MGM distribui 20 mil camisinhas e 10 mil unidades

de gel lubrificante durante a 4ª Parada Gay 21/08/2006 Sexo...Só com camisinha! Essa é a mensagem que o Movimento Gay de Minas Gerais (MGM) quer repassar durante todo o Rainbow Fest, que começa nessa segunda-feira, dia 21 de agosto. Durante a 4ª Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT, que acontece no sábado, dia 26, voluntários da ONG vão distribuir 20 mil camisinhas, 10 mil unidades de gel lubrificante e material informativo sobre sexo seguro aos participantes do evento. Um estande para educativo também vai ser montado na Praça Antônio Carlos. Já para informações turísticas e tira-dúvidas sobre a semana gay na semana, os visitantes podem ter informações na rodoviária, Parque Halfeld e também na Praça Antônio Carlos. O diretor do MGM, Marcos Trajano, faz questão de destacar o compromisso da ONG com a prevenção a Aids e a outras doenças sexualmente transmissíveis. Para se ter uma idéia da distribuição de camisinhas e material ifnormativo, O MGM informou que em 2005, foram distribuídos aproximadamente 84 mil camisinhas na sede da ONG. Para o segundo semestre deste ano, a estimativa é que 11 mil preservativos possam ser distribuídos por mês. O material de pervenção distribuído tanto na Parada Gay quanto nas demais épocas do ano são financiadas pelo Ministério da Saúde e repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, por meio da Coordenação Estadual de DST/Aids. A distribuição de camisinhas, a divulgação de informações e a conscientização da população tem gerado números positivos para o Programa Municipal de DST/Aids da Prefeitura de Juiz de Fora. Comparativamente, os números mostram que em 2000, 13 homossexuais fizeram o teste de HIV/Aids na cidade. Desses, cinco tiveram resultado positivo. Já em 2005, 167 gays fizeram o exame, e três estavam infectados. O diretor do MGM e também coordenador do Programa DST/Aids comentou os números: "Estamos conseguindo um excelente resultado. A adesão da comunidade na realização do exame comprova que os juizforanos têm se preocupado cada vez mais com a prevenção, e esta é a nossa maior vitória".