Clodovil Hernandes no Miss Brasil Gay

17/08/2006

Um convidado h? muito tempo esperado, vem pela primeira vez ao Miss Brasil Gay, evento que comemora Bodas de P?rola, em 2006. O estilista Clodovil Hernandes confirmou presen?a no concurso e oferecer? a oportunidade, para quem estiver presente, de assistir a duas m?sicas em que ele interpreta a dan?arina e cantora norte-americana Josephine Baker, a V?nus Negra, que come?ou a fazer sucesso na d?cada de 1920.

A equipe do Portal ACESSA.com conversou com Clodovil Hernandes com exclusividade e soube de antem?o os detalhes desta apresenta??o. Leia e confira a entrevista:

ACESSA.com - Quando voc? recebeu o convite para vir ao Miss Brasil Gay?

Clodovil Hernandes - Todos os anos eles me convidam e eu nunca fui.

ACESSA.com - Por que esse ano voc? resolveu aceitar?

Clodovil Hernandes - Eu nunca quis me envolver neste assunto, porque ? evidente que esse assunto n?o me diz respeito, porque ? a mesma coisa que se existisse um clube de marginalizados, de aleijados, um clube de negros, um clube de n?o sei do qu?... Essa coisa de viver em gueto n?o ? muito a minha cabe?a. Porque n?o ? assim diante de Deus, entendeu? Pelo menos o meu Deus, que ? um Deus que n?o ? castigo, que ? provedor do Universo.

Mas este ano, como eu resolvi entrar para a pol?tica, por raz?es que eu tamb?m n?o posso te dizer, porque n?o s?o minhas, s?o transcedentais, e ? uma for?a maior que me for?ou a fazer este tipo de trabalho, porque isso pra mim ? um trabalho. Ent?o, eu falei: bom, j? que a Marta Suplicy e tanta gente usou este grupo de gente com esta coisa de Parada Gay, n?o sei o qu?, n?o sei mais o qu?, quer ter votos e depois n?o deram nem confian?a para as pessoas, e elas continuaram marginalizadas como antes, eu vou mostrar pra elas que, al?m de eu ir l? dentro, eu ainda farei parte do grupo do jeito que eles entendem a coisa, porque, veja bem, eu n?o posso nem matar, nem roubar, nem fazer coisa em nome de nada, mas eu posso ter uma atitude. E essa atitude est? na capa da revista Flash, que eu me vesti de Josephine Baker, que ? o espet?culo que eu vou levar e que est? na capa de Flash de hoje. Por qu?? Porque ? muito f?cil voc? fazer lobby e campanha quando voc? n?o tem filhos com este problema, quando voc? n?o tem n?o tem na fam?lia, porque ? sempre assim, n?o ? assim?

Agora, eu procurei a beleza que tem nessa gente, por exemplo. O que ? bonito ? quando eles transformam em mulher - porque ficam mais bonitos - e d?o esta coisa carinhosa, este abra?o na mulher. Porque o homem quando se transforma em mulher, ? porque sabe que vai ficar mais bonito. Tem os que ficam mais rid?culos, isso ? uma outra hist?ria. Mas v?o pra rua pra fazer mich?, quer dizer, ? o fim do mundo! A?, eles mesmos fazem a elei??o da mulher e eles mesmos avacalham com ela depois. Por que, pra qu? procurar beleza pra se prostituir na rua, me diga?

Ou seja, eu fiz isso para provar pra eles que eu nunca tive nada contra, e nem poderia ter - seria o roto falando do rasgado. Mas ? pra mostrar pra eles que cada pessoa oferece pra outra aquilo que ela tem. Quando ela n?o tem nada, ela n?o tem nada pra oferecer, ela s? tem pra tirar.

ACESSA.com - E como vai ser sua apresenta??o do musical Eu e Elas no evento?

Clodovil Hernandes - Eu s? vou fazer duas m?sicas. Eu fa?o em cima da Josephine Baker, que ? um novo espet?culo que eu vou fazer. Eu fa?o J'ai deux amours, que foi uma m?sica que ela celebrizou, e La vie en rose, que n?o ? dela, ? da Piaf, mas que ela cantou tamb?m. Esteticamente, eu me visto de mulher, mas pra provar que aos 70 anos eu ainda posso fazer isso numa boa e nem precisa de photoshop.

ACESSA.com - Qual a mensagem principal que voc? deseja passar no seu musical?

Clodovil Hernandes - Eu acho assim, que Deus, o meu Deus ? a beleza. E n?o existe nenhuma pessoa feia, pra algu?m sempre ela ? bonita, porque isso ? uma m?gica da vida. E que as pessoas procuram a beleza sempre pra tirar proveito, no sentido do imoral, no sentido do ganho p?o. E a beleza n?o ? isso. A beleza ? pra voc? reverenciar Deus, porque Deus deu essa beleza para o universo e n?o nos cobrou nada. Ele talvez cobre uma atitude - se ? que ? assim, eu n?o sei se ?, mas eu nunca me senti obrigado a fazer nada, tanto que eu n?o tenho medo de Deus. Eu n?o posso ter medo de quem eu amo, n?o ?? Aquilo que eu amo, eu n?o tenho medo. E tamb?m um pouco de dignidade, porque eu cheguei aos 70 anos, relutando com tudo, n?o dei a cara nunca pra bater, essa ? a primeira vez que eu me exponho, mas as pessoas n?o v?o poder falar nada. Sabe quando n?o pode falar nada? N?o v?o poder falar nada.

ACESSA.com - O papel da moda em sua vida ? muito importante, n?o ??

Clodovil Hernandes - Porque isto ? uma vontade superior tamb?m. Quando voc? tem um nome que assine qualquer coisa, a responsabilidade de bom de gosto ou de mau gosto ? sua. Agora, se eu fui o melhor estilista que esse pa?s j? teve, tudo que eu fa?o agora, eu tenho o aval da minha pr?pria etiqueta.

ACESSA.com - Voc? conhece Juiz de Fora?

Clodovil Hernandes - Conhe?o. Eu estive uma vez a? para atender uma casa de crian?as para angariar fundos pra essa casa. Essa ? a segunda vez que vou ? Juiz de Fora.

ACESSA.com - E voc? vai participar tamb?m da Parada Gay ou s? do Miss Brasil?

Clodovil Hernandes - N?o, n?o vou, porque n?o gosto. Eu n?o me exponho a esse ponto. Nada contra, mas ? aquilo que eu disse a voc?. Uma coisa ? voc? se ajudar, porque eu tamb?m estou me ajudando. Outra coisa ? voc? fazer carnaval fora de data. N?o acho que seja motivo pra este tipo de manifesta??o. N?o ? uma revanche, n?o ? nada. ? simplesmente uma divers?o. Tem tanta divers?o que n?o precisa ser isso... ? muito mais divertido, por exemplo, voc? ajudar quem precisa realmente. Quando voc? faz isso, d? muito mais alegria do que passar pela rua fazendo carnaval. N?o vou fazer isso.

ACESSA.com - Na sua vis?o, como ? a quest?o da homossexualidade no Brasil ainda hoje?

Clodovil Hernandes - Eu acho que no mundo inteiro ? sempre a mesma coisa. Na verdade, os homossexuais se juntam sempre em boate, sauna e coisas desse tipo. E eu n?o sei por que isso? ? uma coisa que eu n?o consigo entender! A Rainha da Holanda, por exemplo, estabeleceu que os homossexuais tinham direito de freq?entar os por?es das igrejas e fazer disso os bares, boates. Isso aconteceu, e ainda tem lugares que s?o dentro das igrejas, onde eles se re?nem pra tomar um copo de vinho e porque ela achou de bom alvitre fazer isso, porque as pessoas n?o est?o num endere?o profano e tal. Agora, claro que atr?s tem um monte de coisa, como toda religi?o tem. Agora, a gente se juntar pra nada, eu n?o me conformo.

Ent?o, eu prefiro seguir Leonardo da Vinci, Santos Dumont, Garcia Lorca, Tennessee Wiliams e um monte de gente, que foram homossexuais s?rios e que deixaram coisas para humanidade. Eu prefiro pensar por esse caminho... Na verdade, eu n?o quero pensar por nenhum, porque minha vida n?o ? pra... Enfim, eu estou aqui para atender a um pedido ou alguma coisa superior e o que eu fa?o da minha vida ? exatamente aqui o que eu vou levar de volta. A vida ? um carimbo para as atitudes que voc? tem, eu acho. ? como se voc? estivesse reconhecendo a firma de alguma documenta??o que voc? precisa apresentar.

ACESSA.com - Gostar?amos que voc? deixasse uma mensagem para os internautas do ACESSA.com, que acessam o caderno Zona Pink.