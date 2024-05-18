Exemplo de apoio e respeito

Fam?lia do presidente do MGM, Oswaldo Braga, participa

da Parada pela primeira vez e apoia, com orgulho, a causa Ludmila Gusman

Editora geral

26/08/2006 Clique nos ?cones ao lado e assista ao v?deo do desfile da Parada Gay e algumas fotos do evento que parou a avenida Rio Branco, reunindo mais de 80 mil pessoas, segundo c?lculos do MGM



Defender a causa gay, levantar a bandeira contra a homofobia, gritar para quem quer que seja que os homossexuais devem ser respeitados e, acima de tudo, dignos dos mesmos direitos e deveres que qualquer cidad?o, sempre foram lutas, h? muitos anos, de Oswaldo Braga e Marcos Trajano. O casal gay que comanda o Movimento Gay de Minas (MGM) se diz orgulhoso e feliz com o saldo positivo da semana gay que movimenta em festa e economicamente a cidade. "Pra voc? ter uma id?ia, esper?vamos cerca de 80 pessoas por palestra. S? na palestra jur?dica, por exemplo, tivemos 240 pessoas entre estudantes, advogados, o que prova que o Rainbow Fest est? se tornando um formador de opini?o. S? na quarta-feira, 80% dos hot?is da cidade j? estavam lotados com mais de 10 mil turistas vindos de todos os lugares", comentou Marcos Trajano. E, neste ano, mais que fazer algo em prol da causa gay, eles tamb?m mostraram, mais que isso, provaram ao p?blico que n?o t?m s? o desejo de que prevale?a o respeito, mas acima de tudo o exemplo. A fam?lia de Oswaldo esteve presente, pela primeira vez, na Parada organizada por ele e fizeram quest?o de mostrar o apoio e admira??o que tem pela coragem do filho-irm?o-cunhado. "Estou aqui, porque quero meu filho feliz". Foi com esta frase que a m?e de Oswaldo, Marlene Braga, emocionada justificou sua vida ? Juiz de Fora. Ela, a irm? de Oswaldo, Val?ria Braga, o irm?o ?lvaro Braga e a cunhada Nina Lopes vieram de Belo Horizonte e do Esp?rito Santo para prestigiar a iniciativa do presidente do Movimento Gay de Minas. "Est? tudo muito bonito, estamos aqui para apoi?-lo", ressaltou ?lvaro. "Eles vieram de surpresa. Estou muito feliz! Para mim, a vinda deles ? motivo de orgulho ? medida em que eu sou aceito como pessoa, namorado de fato do Oswaldo. A irm? dele me chama de cunhado e o filho do Oswaldo de paiz?o", comentou Marcos Trajano, companheiro de Oswaldo e um dos respons?veis tamb?m pelo evento em Juiz de Fora. Para Oswaldo a presen?a da fam?lia na festa ? uma conquista. "? maravilhoso, minha m?e est? emocionada e eu tamb?m. Estou muito feliz!"