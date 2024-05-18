Tradicionais bodas com uma nova roupagem

Camarins separados para as misses, camarote vip,

festa do Miss Brasil Gay e outras novidades

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Fotos: Fernanda Leonel,

Patr?cia Guimar?es,

L?via Mattos e S?lvia Zoche

?s 7h, 27/08/2006

Como n?o poderia deixar de ser, al?m das belezas que desfilam pela passarela do Miss Brasil Gay, o luxo, as fendas e os decotes profundos, as plumas, os paet?s e os brilhos proporcionados por strass swarovski e tchecos tamb?m passearam entre mesas e arquibancadas do Gin?sio do Sport. Na comemora??o dos 30 anos do Miss Brasil Gay, n?o poderia faltar tamb?m o glamour das p?rolas.

As novidades ficam por conta da organiza??o da festa, agora com novas pessoas trabalhando juntamente com Chiquinho Cabeleireiro (foto abaixo, de Mademoiselle), o idealizador do evento e coordenador geral. Para entrar, os convidados passaram por uma roleta acionada por cart?o magn?tico, notaram a presen?a de um quiosque para lanches e que o acesso ?s misses j? n?o era t?o simples, nem mesmo para imprensa, que teve dificuldades para falar com as candidatas e artistas antes do desfile.

Este ano, as misses se arrumaram no mesmo local dos outros anos, mas com uma diferen?a. Os camarins foram montados com divis?rias fechadas com cortinas, para que as candidatas tivessem mais privacidade. Pelos corredores, circularam pessoas que marcaram presen?a na galeria da beleza e no jurado.

Outro detalhe foi relacionado ao hor?rio. O p?blico sempre reclamou do atraso para o in?cio do concurso. No dia do ensaio das misses, 25 de agosto (sexta), Andr? Pavam avisou ?s candidatas chegarem ?s 20h, porque a festa come?aria "?s 21h30 em ponto".

A explica??o foi o respeito ao p?blico e a transmiss?o ao vivo da festa por uma emissora de TV. Mas as misses n?o chegaram na hora estipulada e o p?blico tamb?m demorou para encher o gin?sio do Sport. Por volta de 22h50, a plat?ia come?ou as vaias, que se misturavam aos gritos de "Come?a! Come?a!". E come?ou, n?o na hora programada, por?m mais cedo que nos outros anos. O concurso terminou ?s 3h30.

Neste espa?o de tempo, as pessoas puderam notar a decora??o para as Bodas de P?rola, os tr?s tel?es passando os detalhes do evento, a ilumina??o com muitos holofotes, o camarote vip, a disposi??o das mesas e at? em um tablado na frente do camarote para imprensa - na qual se espalhou em outras ?reas do gin?sio para conseguir melhores ?ngulos da passarela.

Na 30? edi??o do concurso, entre os jurados, estavam Pink (ex-BBB), o ator Fl?vio Siqueira (Sob Nova Dire??o), o modelo juizforano que saiu na G Magazine, Ricardo Villani e Preta Gil. No total, foram 20 jurados, escolhidos por uma banca de oito pessoas da organiza??o desde o in?cio do ano, segundo o secret?rio do secretariado do j?ri, James Melandre.

Para algumas pessoas, outras modifica?es devem acontecer. Isabelita dos Patins (leia mat?ria) diz que colocar camarins, uma boa ilumina??o n?o ? mais do que uma obriga??o, j? que as candidatas gastam muito dinheiro para poderem participar do concurso.

J? o jornalista editor do Mix Brasil, Andr? Fisher, viu as modifica?es com bons olhos. "Agora est? mais profissional", ressaltando que o evento sempre foi muito bom. O primeiro palha?o gay do Brasil, Oh! Linda (leia a mat?ria), diz que ? necess?rio um apoio de empres?rios e at? do Minist?rio da Cultura para premiar a vencedora. "Podia premiar com um carro" lembrando que as concorrentes gastam um dinheiro com os trajes para virem ao concurso e s? recebem o trof?u, a coroa e a faixa de Miss Brasil Gay.

Isabelita dos Patins Oh!Linda Ricardo Villani Fl?vio Siqueira

Durante o evento, os apresentadores convidavam o p?blico para uma festa na piscina do Sport, a F.Me - organizada tamb?m pela primeira vez -, logo ap?s o resultado do concurso.