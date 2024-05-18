Narcisa Tamborindeguy n?o vem mais ao Miss Gay

Socialite n?o vai ser jurada do evento. Em entrevista exclusiva, ela fala os motivos da desist?ncia e discute homossexualidade Fernanda Leonel

Rep?rter

24/08/2006 Narcisa Tamborindeguy n?o vai mais participar do Miss Brasil Gay. Na manh? desta sexta-feira, 25 de agosto, uma das poss?veis juradas do concurso que chega a sua 30? edi??o em 2006 resolveu de vez que n?o vem mais para Juiz de Fora. ?Uma pena?, segundo a socialite carioca, que diz sempre apoiar a causa gay. ?Grande parte dos meus amigos s?o gays?, declarou para exemplificar sua rela??o com o p?blico da Rainbow Fest, que j? est? a todo vapor na cidade. O site de Narcisa, (conhe?a o site!) traz as cores do arco ?ris e foi constru?do assim, segundo a socialite, para homenagear os homossexuais. Narcisa conversou com a equipe da ACESSA.com pelo telefone, em uma entrevista exclusiva. Confira! ACESSA.com: Porque voc? acha que foi convidada para ser jurada do Miss Brasil Gay?

Narcisa Tamborindeguy:Eu me identifico muito com os gays, em muitas coisas. N?o s? pelo lado divertido e glamouroso , mas tamb?m pela integridade, intelig?ncia, a perspic?cia, entre tantas outras qualidades que s?o deles. Eles s?o mito trabalhadores. ACESSA.com: Voc? se identifica com a causa gay? Defende?

Narcisa: Eu acho os m?ximos os gays, eu vivo no meio deles. Muitos, mas muitos mesmos s?o os meus amigos gays, e eles s?o muito criativos. Eu tenho certeza que no Miss, eles v?o estar com as fanstasias mais lindas... J? parou para pensar algu?m vestido de Marylin Monroe? Eu tenho que dizer que eles s?o deliciosos, sens?veis, e que a maioria deles sustenta a fam?lia, tem filhos. Eu amo os gays! Eu levanto a bandeira dos gays! Inclusive isso ? coisa de fam?lia. A minha irm? ? deputada estadual e fez uma lei defendendo os gays. No meu site tamb?m, eu dou um espa?o para eles. Eu sou apaixonada pelos gays, tenho que falar de novo. Eles s?o divertidos, glamourosos e inteligentes. Eles tem muitas qualidades que s? s?o deles.. Eles tem com?dia na alma, tem um sangue do bem. Eu me identifico e defendo da maneira que posso. Eu amo os gays! ACESSA.com: Voc? j? conhecia o concurso, j? veio em alguma edi??o?

Narcisa: N?o, em Juiz de Fora eu nunca tive a oportunidade de ir. No Miss que aconteceu no Rio de Janeiro sim [em 2004, o concurso foi para o Rio de Janeiro. Em 30 anos, esse foi a ?nica vez que ele n?o aconteceu em Juiz de Fora]. N?o conhe?o, mas acho que deve ser lindo. ? uma pena mesmo eu n?o poder ir. ACESSA.com: E em Juiz de Fora, voc? j? veio?

Narcisa: J?, j? fui sim. Fica perto do Rio e isso faz com que todo carioca passe por a?. Eu acho a cidade ?tima. ? uma cidade calma, tranq?ila, muito legal mesmo. ACESSA.com: Al?m do Miss, durante essa semana, em Juiz de Fora acontece tamb?m a Parada Gay. O que voc? acha da Parada?

Narcisa: Eu acho que tem que ter esse tipo de movimento sim. Com certeza esse tipo de evento anima a cidade, d? alegria ? cidade, as pessoas, acho que d? vida as pessoas, lembram elas da alegria que ? preciso ter na vida. Me parece muito legal mesmo. Acho que ? um verdadeiro movimento de express?o da liberdade. ACESSA.com: Ao seu ver, como ? que fica a quest?o da homossexualidade no Brasil hoje?A alta sociedade que voc? freq?enta ? mais ou menos preconceituosa?

Narcisa: N?o, n?o....Acho que a sociedade n?o tem preconceito algum. Todo mundo ama os gays, acham eles o m?ximo. E quanto a alta sociedade, ? a mesma coisa. ACESSA.com: Mas, enfim, porque voc? n?o vem ao Miss Brasil Gay?

Narcisa: Eu tenho uma filha que n?o mora no Brasil, ela mora no exterior e est? vindo para o pa?s exatamente nesse fim de semana. Eu n?o vou chamar de compromisso pessoal, o motivo de eu n?o poder ir mais para ser jurada do Miss. ? uma quest?o de comprimisso com a minha filha. Eu tenho essa filha que n?o mora no Brasil, eu tenho que ficar com ela e ela n?o quis ir comigo. ACESSA.com: Algum motivo para ela n?o querer vir?

Narcisa: N?o, ela s? vem aqui pouco e quer ficar aqui. S? isso. Eu amo os gays, mas amo mais a minha filha. ACESSA.com: Numa pr?xima oportunidade ent?o...

Narcisa: Com certeza, eu irei com certeza, em qualquer outro evento que tenha rela??o com a causa gay, eu vou. Eu amo os gays! ACESSA.com: Uma mensagem para os leitores do Zona Pink e para quem achou que ia conferir a sua presen?a aqui no Miss Brasil Gay

Narcisa: Eu amo voc?s, e queria pedir que voc?s esteja cada vez melhores, em fantasias cada vez mais lindas, cada um mais bonito do que o outro. A mensagem ? para que voc?s tenham muita for?a muita paz e muito amor no cora??o, porque voc?s s?o muito felizes e passam muita felicidade para todo mundo. Passam alto astral para as pessoas, uma super energia. Qualquer pessoa que estiver triste pode chegar perto de voc?s que o dia fica melhor. Eu vou da pr?xima vez, podem me convidar de novo.