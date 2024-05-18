Entrevista: Preta Gil

?N?o gosto de r?tulos. Eu n?o sou bi, n?o sou nada. Sou eu, Preta Gil. Acho que a vida est? a? para ser vivida ?s claras? Fernanda Leonel

Rep?rter

25/08/2006 Preta Gil est? confirmad?ssima para o j?ri do Miss Brasil Gay. A pol?mica e carism?tica cantora filha do m?sico e ministro Gilberto Gil garantiu sua vinda ao 30? Miss Brasil Gay, que acontece neste s?bado, dia 26 de agosto. Bissexual assumida e vivendo no teatro uma drag queen apaixonada pela cantora Rita Lee, Preta declara estar vivendo um momento ?super gay?. A pe?a,"Um homem chamado Lee" de Rodrigo Pitta, entrou em cartaz no Teatro Folha e deve percorrer o Brasil nos pr?ximos meses. Preta vive a hist?ria de um homem folcl?rico e transgressor: Linda Lee, como gostaria de ser chamado em homenagem a sua musa inspiradora. Na entrevista exclusiva ao Portal ACESSA.com, Preta Gil fala sobre a sua nova pe?a, sua carreira, sua sexualidade e garante sua presen?a na cidade no pr?ximo s?bado. Leia abaixo: ACESSA.COM: O que voc? achou do convite para participar do juri do Miss Gay?

Preta Gil: Eu j? sabia do concurso, acompanhava ele pela imprensa, tenho amigos que participam, e adorei ser convidada, principalmente pelo momento que eu estou vivendo agora, que eu classifico como um momento totalmente gay. Acho que vai ser muito legal a experi?ncia, vai ser muito engra?ado, vai ser bacana. Eu acho a id?ia do concurso criativa, liberal, acho moderno, acho tudo de bom. ACESSA.COM: Que momento gay ? esse que voc? est? vivendo na sua vida?

Preta Gil: ? um monte de coisas juntas. ? que eu estou fazendo a pe?a, eu vou ser madrinha da Parada Gay de Salvador, vou ser jurada do Miss Gay. ? um momento de muita concentra??o de assunto gay. Quer um momento mais gay que esse? ACESSA.COM: Voc? defende a homossexualidade, sempre discutiu essas quest?es, est? atrelada ? essa discuss?o?

Preta Gil: N?o...n?o..Eu sou muito a favor do naturalismo. Eu defendo a causa gay sendo quem eu sou. Agindo da maneira que eu ajo, eu n?o consigo pensar de outras maneiras. Para mim, homossexualidade ? obviamente uma quest?o de individualidade, e desfiles como esse, s?o importantes porque atraem uma visibilidade. ? uma festa. Uma festa que se celebra a beleza, a criatividade, a diferen?a e o ?n?o preconceito?, que ? o mais interessante. ACESSA.COM: Voc? vai tamb?m ? Parada do Orgulho Gay?

Preta Gil: Eu j? ouvi falar tamb?m da Parada, mas infelizmente n?o vai dar tempo. Eu tenho trabalhos aqui no s?bado durante ? tarde, ent?o eu s? vou poder ir ? noite por causa disso. ACESSA.COM: E o que voc? acha da iniciativa?

Preta Gil: Muito v?lida. Tudo que se faz que a sociedade reflita faz muita diferen?a. Tudo que faz com que as pessoas pensem sobre o preconceito, pensem na sociedade ? uma coisa muito boa. Preconceito ? uma coisa totalmente fora de moda. ACESSA.COM: Falando em preconceito, voc? sofreu muito preconceito quando declarou que era bissexual, acha que a sociedade ainda vive muito nesse clima?

Preta Gil: Olha, eu nunca, mesmo tendo assumido minha bissexualidade para todo Brasil. Mas tem muita gente que ainda sofre com isso. Eu n?o sofro, n?o me importo. Eu n?o gosto de r?tulos. Eu n?o sou bi, eu n?o sou nada, eu sou eu, Preta Gil. Que acho que a vida est? a? para ser vivida e para ser vivida ?s claras. Ent?o a import?ncia de festas como essa, que tem seu car?ter social, mas tamb?m s?o de celebra??o. ACESSA.COM: Como est? sendo viver uma drag queen no teatro?

Preta Gil: Para mim tem sido uma experi?ncia muito dif?cil, porque eu estou fazendo teatro pela primeira vez, e compor a personagem foi um pouco complicado. A pe?a j? entrou em cartaz, gra?as a Deus, e deu tudo certo. Mas est? sendo o m?ximo. A Linda Lee ? uma personagem diferente das outras drags, ela n?o tem esses estere?tipos das das drags que a gente costuma conhecer. Ela ? uma personagem completa. Ela ? feliz, ela fica triste, ela ? muito sofrida, ent?o ela ? diferente. Ela n?o segue estere?tipos, r?tulos, nada disso. ACESSA.COM: Voc? pretende seguir a carreira de atriz?

Preta Gil: Eu pretendo seguir o espet?culo, que est? em cartaz e eu j? estou dentro. Mas na minha vida n?o tem essas... Essas quest?es de colocar metas, fazer planos, eu acho que as coisas v?o acontecendo. Por enquanto, eu estou come esse projeto, que eu acho que vai me fazer crescer, que vai ser bom, que vai me fazer melhorar como atriz. Mas por enquanto eu estou focada no meu disco, que eu j? estou divulgando, e aguardando a vida.