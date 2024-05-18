As cinco primeiras escolhidas
De 29 candidatas, apenas cinco receberam trof?us.
Saiba quem foram as escolhidas do juri
Edi??o: Ludmila Gusman
Fotos: S?lvia Zoche,
Patr?cia Guimar?es
e L?via Mattos
?s 7h, 27/08/2006
Elas se destacaram. Pelo brilho, pelo sorriso, pelo corpo, pelo andar, ou por todas essas caracter?ticas juntas. E s?o ao final da noite da 30? edi??o do Miss Brasil Gay, apenas cinco. Cinco nomes, de lugares diversos do pa?s, de diversas belezas, mas com um grande objetivo em comum: levar para casa a faixa mais cobi?ada do mundo gay.
A faixa no entanto, ainda obriga que o juri peneire ainda mais as esperan?as das candidatas. S? uma pode representar o nome do Brasil quando o assunto ? beleza gay. E em 2006, o nome escolhido foi o de Layla Kenn, candidada que representa o estado da Bahia.
O t?tulo chegou em 2006, mas a nova Miss j? participa do concurso desde 2004. Nesse ano, ela ficou em terceiro lugar, subiu de coloca??o em 2005 (levou o prata!) e agora ficou mesmo foi com o ouro do concurso.
Layla tamb?m faturou o segundo lugar da disputa de melhor traje de gala e terceiro no quesito melhor traje t?pico ( leia a mat?ria completa sobre a nova Miss). Desfilou vestida de ?ndia e com uma segunda pele com aplica?es de renda e cristais swarovisk.
E para onde foram os holofotes do segundo lugar? Foram para o Rio Grande do Sul. Santana Loren que representava o estado ficou com o bronze da competi??o.
A vice-campe? tamb?m repetiu o feito de Layla Ken, campe? da noite. Emplacou resultados na competi??os dos trajes de gala e t?pico. "Investimos nos dois, quer?amos realmente causar um bom resultado", revelou Santana que teve os vestidos assinados por Alexandre Dutra e Bruno de Oliveira.
O vestido t?pico, usado no concurso para que as candidatas exponham em forma de moda as riquezas ou potencialidades do estado que representam, trouxe, com Santana Loren, as araras azuis do Rio Grande do Sul.
Araras azuis para as passarelas do Miss Gay? Mais ou menos... ? que Santana resolveu levar seguir ao p? da letra sua fantasia. Voou sobre a passarela, n?o apenas caminhou. Atrav?s da ajuda de cordas e "efeitos especiais", levou os olhos do p?blico para o teto do est?dio do Sport.
Deu certo. A surpresa e o investimento que a vice-campe? destacou, rendeu a ela o 1? lugar na diputa do melhor traje t?pico. O vestido e os acess?rios que custaram aproximadamente R$ 6 mil reais, encheram os olhos dos jurados da noite.
A candidata do Rio Grande do Sul tamb?m ficou com o 1? lugar do quesito vestido de gala. O traje foi confeccionado em seda importada da Ar?bia e rebordado com mi?angas tchecas e strass swarovski e custou R$ 9 mil reais.
A vice-campe? de 2006 ? uma figura conhecida no cen?rio do Miss. ? a terceira vez que ela participa do desfile. Em 2003 e em 2005 ela ficou com o quinto lugar da disputa; agora foi a vez de brilhar com o trof?u de segundo lugar nas m?os. Santana foi batizada como J. Ant?nio, tem 26 anos e ? cabeleireira e psic?loga.
O Esp?rito Santo ficou com o terceiro lugar do Miss Gay. Ianka Ashilen, representante do estado brilhou na passarela e levou a medalha de bronze. Ao contr?rios dos dois primeiros lugares, Ianka est? em Juiz de Fora para o Miss Brasil Gay pela primeira vez.
Ianka ? Alessandro, maquiador de 24 anos, que nasceu na cidade de Vit?ria, no estado que representa. Antes do trof?u no Miss Gay, subiu ?s passarelas para concursos de Drag Queen na capital de seu estado.
O vestido t?p?co da Miss pretendia contar a hist?ria dos ?ndios aymor?s, os primeiros canibais do Brasil. Um macac?o em preto e verde, cores predominantes, com caveiras bordadas com pedrarias e penas de fais?o, foi a maneira que o estilista Peterson Alves encontrou para retratar esse peda?o da cultura capixaba.
J? o vestido de gala, rendeu ? Ianka o t?tulo de terceiro lugar na premia??o da categoria. Ele foi confecionado em musseline de seda, nas cores prata e dourada, e era coberto de cristais swarovski. Para se ter uma id?ia, de acordo com a representante do estado do Esp?rito Santo, o vestido tinha 72 mil cristais.
Por pouco
O quarto lugar foi um espanto para a torcida. A candidata do Piau?, Sabrina Beaut disputou com a Miss Bahia a simpatia do p?blico e as apostas sobre os poss?veis nomes para vencer o concurso de 2006, e quando foi anuciada como quarto lugar, ganhou at? grito de guerra por parte da torcida.
O juri levou uma vaia extensa enquanto o p?blico gritava "Piau?" para todas as candidatas, manifestando a favor de Sabrina. A candidata est? participando pela primeira vez do concurso e ? a atual Miss Mundo Gay.
A vencedora da quarta posi??o ? tamb?m Hudson Xavier Branco, cabeleireito de 18 anos. Sabrina nasceu em S?o Vicente (SP) e trouxe para o concurso Gomes e Brian para fazer seu cabelo e cuidar da sua produ??o.
O vestido de gala da candidata custou R$ 2 mil reais e foi confeccionado em seda pura. Para bordar e dar aquele toque especial. Claro! L? est?o eles: os cristais swarovski.
Para representar o estado, Sabrina contou com a ajuda do estilista Bruno Oliveira, que preparou um roupa especial para retratar os s?tios arquiol?gicos da terra. O corpo da Miss se transformou em uma ?rvore na passarela, na qual um pterossauro feito em espuma dava o toque final ao objetivo.
J? Adma Chiva, presen?a cativa nos concursos Miss Brasil Gay de 2003 e 2004, ficou com o trof?u de quinto lugar. Representando o Maranh?o, ela veio para colecionar mais um t?tulo na sua galeria.
Um deles foi conquistado no Miss Brasil mesmo. Em 2004 Adma faturou o 4? lugar do concurso. A bailarina que nasceu em Fortaleza tamb?m j? foi Miss Universo em 2004, Miss Cear? em 2006 e venceu o Concurso Garota G, em Fortaleza, em 2002.
Na passarela, um vestido de tafet? laranja em corte cl?ssico com acess?rios de strass, cristas e pedrarias. Para o traje t?pico, o tema "A Serpente Marinha da Ilha da Assombra??o" foi colcado em pr?tica. Adma desfilou em um macac?o segunda pele, com cabe?ote e espinha?o de fais?o, botas e cintur?o em pedraria e tamb?m com uma m?scara iluminada.
As doze finalistas
O cora??o de muita gente quase saiu pela boca durante a apura??o. ? que os jurados selecionam as 12 finalistas, para criar um clima de suspense, minutos antes de divulga??o do resultado final.Confira os nomes e os estados das doze finalistas:
- Pernambuco - Roberta Luna
- Santa Catarina - Danielle Dornelles
- Distrito Federal -Dianelly Braga
- Acre - Milena Maykell
- Bahia - Layla Kenn
- Maranh?o - Adma Shiva
- Esp?rito Santo - Ianka Ashillen
- Cear? - Camilly Lencker
- Rio Grande do Sul - Santana Loren
- Amazonas - Patr?cia Lander
- Mato Grosso do Sul - Patchelle Beckar
- Piau? - Sabrina Beaut
Para quem ficou de fora da lista, hora de deixar a ficha cair e voltar para casa. Desistir, jamais". Assim terminou o texto dos apresentadores do Miss Brasil Gay 2006.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!