Segunda-feira, 06 de agosto de 2007, atualizada ?s 11h38

M?sica eletr?nica marca edi??o Fetish da Festa da Val 2007

*Guilherme Ar?as

Colabora??o



A 12? edi??o da Festa da Val, uma das mais agitadas da cidade, promete mexer com os desejos de quem for ao Gin?sio do Tupynamb?s, no pr?ximo dia 17 de agosto. Com o tema Fetish, o evento traz tr?s DJs da cena eletr?nica nacional para Juiz de Fora.

Entre as atra?es est?o o DJ Andr? Queiroz, revela??o da noite de Bras?lia, DJ Jeff e DJ Jo?o Neto, eleito pela revista DJ Sound como melhor DJ de clubes Mix.

Um dos produtores, Marcus Vinicius Toledo, afirma que o tema deste ano envolve todos os tipos de fetiches imaginados por gays ou heteros. "Em cada momento da festa, o p?blico vai se deparar com um tipo de fetish diferente. Os go-go boys que participam da festa v?o fazer toda a cenografia ao vivo" , revela Marcus.

Ainda segundo o produtor, a Val 2007 conta com um moderno esquema de som e ilumina??o, al?m de trazer novidades como a ?rea VIP. "O p?blico pode esperar muito conforto, seguran?a e qualidade, que s?o as marcas dessa festa tradicional" , destaca.

Os ingressos para a pista podem ser comprados at? o dia 15 de agosto por R$ 25. Ap?s essa data, eles passam a custar R$ 30, podendo ficar mais caros no dia da festa. Os ingressos para a ?rea VIP variam de R$ 50 a R$ 60. As entradas podem ser adquiridas no escrit?rio do Miss Gay, na rua Santo Ant?nio, 415 e nas lojas da Avenida Rio Branco, 2235, Mister Shopping (2? andar) e no bar da Av. Independ?ncia, 1940 Os ingressos tamb?m s?o vendidos por Digoh, (32)8803-8482, e Phil, (32)8857-5659.

Outra novidade deste ano ? o ingresso duplo, que d? direito ? Festa da Val e ao Miss Brasil Gay. O valor ? de R$ 30 e s?o vendidos apenas no escrit?rio do Miss Gay, na rua Santo Ant?nio 415, sala 9.

Produzida pela primeira vez em Juiz de Fora, em 1996, A Festa da Val foi um sucesso desde a primeira edi??o. De l? pra c?, a festa amadureceu e se consolidou como um dos principais eventos da cidade. A primeira edi??o da festa aconteceu em um est?dio fotogr?fico, em Botafogo, no Rio. Mas em 1994 a Val-Demente se tornou um fen?meno. Dois anos depois, os produtores anunciaram o fim da parceria. Val?ria Braga, a Val, deixou de fazer festa no Rio e passou o comando de sua produ?es para seu amigo e produtor Fernando Toledo, que realiza a festa, desde ent?o, em Juiz de Fora.

*Guilherme Ar?as ? estudante de Jornalismo da UFJF