Festa da Val e Miss Gay acontecem em parceria Pre?os dos ingressos e promo?es para assistir ao principal Concurso Gay do pa?s

Fernanda Leonel

Rep?rter

02/08/2007

Os ingressos do Miss Brasil Gay j? est?o ? venda. E quem est? de olho em um lugar especial para assistir ? disputa da faixa mais badalada do mundo gay, deve se apressar.

At? o dia 10 de agosto os ingressos custam R$ 20 e est?o ? venda no escrit?rio do Miss Brasil Gay (Rua Santo Ant?nio, 415/sala 09) e no Z? Kodak (Rua Halfeld, 608). Quem optar pela compra pela internet, paga R$ 25, tamb?m at? 10 de agosto.

Depois desta data, o segundo lote de ingressos passa para R$ 25 para compras nos postos de venda e R$ 30 na internet. E para quem adquirir o bilhete em Juiz de Fora, a partir do dia 13 de agosto, al?m da loja Z? Kodak e escrit?rio do Miss Gay, o Santa Cruz Shopping (Rua Jarbas de Lery Santos, 1655) e Pop Shopping (Avenida Get?lio Vargas, pr?ximo a Caixa Econ?mica Federal) passam a vender convites.

Como a Festa da Val este ano est? sendo realizada em parceria com o Miss Gay (confira as novidades deste ano) e pela primeira vez tamb?m no Tupynamb?s, h? uma promo??o para quem quiser os dois ingressos. Somente no escrit?rio do Miss Brasil, os dois podem ser comprados por R$ 30.

O telefone de contato do escrit?rio do Miss Brasil Gay ? (32) 3211-4975.