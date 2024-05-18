Quinta, 16 de agosto de 2007, atualizada ?s 15h32

Nat?lia Guimar?es, Miss Brasil 2007, n?o vai mais participar do j?ri do Miss Gay

Fernanda Leonel

Rep?rter



A Miss Brasil 2007 n?o vai mais participar do j?ri do Miss Brasil Gay. Nat?lia Guimar?es confirmou a incompatibilidade de agenda nesta quinta-feira, dia 16 de agosto.

De acordo com a assessora pessoal de Nat?lia, o Programa do Faust?o vai precisar da mulher mais bonita do Brasil no domingo, logo pela manh?, para os acertos finais de lan?amento do quadro "Dan?a no Gelo". A miss ? uma das personalidades que comp?em a atra??o.

Em visita a Juiz de Fora no in?cio do m?s, Nat?lia j? havia comentado a possibilidade das grava?es do programa impedirem sua presen?a, apesar de ter deixado claro que s? este motivo a impediria de estar na mesa do j?ri do Miss Gay. Na ?poca, ela chegou a dar dicas de beleza para quem fosse entrar na disputa da faixa mais badalada do mundo pink.

O produtor do Miss Brasil, Boanerges Ga?ta J?nior, tamb?m confirmou a aus?ncia de Nat?lia. Ele chegou a brincar que a mineira, nos ?ltimos dias, "estava at? sem tempo de dormir" em raz?o das grava?es.