Miss Brasil deve ser jurada no Miss Gay Nat?lia Guimar?es deve compor o time que escolher? a maior beleza homossexual do pa?s. De passagem por JF, ela fala sobre o concurso e d? dicas para as candidatas

Fernanda Leonel

Rep?rter

06/08/2007

A mulher mais bonita do Brasil deve ser uma das juradas para escolher a maior beleza do mundo homossexual. Nat?lia Guimar?es, de passagem por Juiz de Fora nesta segunda-feira, dia 06, confirmou que recebeu o convite da organiza??o do Miss Brasil Gay e que "vai fazer de tudo para vir".

"Aceitar o convite eu j? aceitei, acho a festa linda e vou adorar participar. Agora eu s? preciso, nos pr?ximos dias, confirmar mesmo se vou estar de folga da dan?a do gelo" , explicou Nat?lia.

Segundo a miss, as grava?es do quadro do programa do Faust?o - dan?a no gelo - que ela vai participar, devem se revezar semanalmente entre homens e mulheres, e, ao que tudo indica, na semana do Miss Brasil Gay ela vai estar de folga.

"Eu quero muito vir. Eu nunca fui no concurso, mas sempre ouvir falar muito. ? muito glamour, muita beleza. A n?o ser que algo muito diferente aconte?a eu vou estar aqui sim" , complementa.

Para as misses que v?o disputar a faixa mais badalada do mundo pink, Nat?lia d? uma dica vinda da sua pr?pria experi?ncia. Segundo ela, uma miss bonita deve ser saud?vel e tomar muito cuidado com a alimenta??o.

Com seus 1,75m de altura, 90cm de busto, 60cm de cintura e 93cm de quadril ela garante que n?o h? beleza que resista a uma dieta desequilibrada e a regimes malucos.