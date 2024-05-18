As candidatas ao título de Miss Gay O portal ACESSA.com conferiu o ensaio do Miss e, com exclusividade, adianta o antes e depois de algumas candidatas ao título deste ano

16/08/2008

A novidade deste ano é que, ao contrário dos anos anteriores, terão somente representantes do estados existente no Brasil, por isso, não tem mais Miss Fernando de Noronha, nem Miss Marajó. Minas Gerais ficou sem representante. E a Miss Acre não apareceu no ensaio. Confiram as fotos das candidatas em trajes masculinos.

: Djavan BastosLalik ValentineAlagoas25 anos

: Tiago dos SantosCharlote KawaskyAmazonas28 anos

: Thalyson ViannaNathália Sant´AnnaAmapá17 anos (emancipado pela mãe)

: Kleiton Gomes de Oliveira SilvaKessilyn D´ VagnnerBahia19 anos

: Ávilla Holanda de AlbuquerqueLaviny WoitillaCeará22 anos

: Juliano NogueiraRuby de La VegaDistrito Federal20 anos

: Lúcio Oliveira JúniorMyrian VervloetEspírito Santo30 anos

: Fábio André SantosDeena DixsonMaranhão22 anos

: Luiz Alberto MoreiraLisa CareyMato Grosso28 anos

: Antônio SantanaSantana LorenMato Grosso do Sul35 anos

: Rafael da Silva MesquitaRafaela LarretPará20 anos

: Ailton GuedesKarina KaramParaíba18 anos

: Daniel Carlos da SilvaPriscila BitencourtParaná25 anos

: Luciano ParadellaLizandra BrunellyPernambuco22 anos

: Adriano dos SantosDrica VlazarPiauí30 anos

: Rodrigo Cezar dos ReisIsabelly Di MonacoRio de Janeiro23 anos

: Cláudio Giovani DamascenoCláudia VermontRio Grande do Norte34 anos

: Rodrigo FeijóGuiga BarbieriRio Grande do Sul28 anos

: Emerson Diniz SouzaTais SouzaRondônia27 anos

: Francisco Silva FilhoNely TinniRoraima29 anos

: Alexandre MonteiroLara VasconcellusSanta Catarina31 anos

: Wueyder de Souza AlvesJúlia SanchesSão Paulo31 anos

: Maycon D. BernardesFernanda VarmackSergipe23 anos

: Charles SimõesAva SimoesTocantins28 anos