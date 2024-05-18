As candidatas ao título de Miss Gay O portal ACESSA.com conferiu o ensaio do Miss e, com exclusividade, adianta o antes e depois de algumas candidatas ao título deste ano
Repórteres: Sílvia Zoche
e Priscila Magalhães
Edição: Ludmila Gusman
Designer: Lúcio Tanini
16/08/2008
A novidade deste ano é que, ao contrário dos anos anteriores, terão somente representantes do estados existente no Brasil, por isso, não tem mais Miss Fernando de Noronha, nem Miss Marajó. Minas Gerais ficou sem representante. E a Miss Acre não apareceu no ensaio. Confiram as fotos das candidatas em trajes masculinos.
Nome: Djavan Bastos
Como miss é: Lalik Valentine
Estado: Alagoas
Idade: 25 anos
Nome: Tiago dos Santos
Como miss é: Charlote Kawasky
Estado: Amazonas
Idade: 28 anos
Nome: Thalyson Vianna
Como miss é: Nathália Sant´Anna
Estado: Amapá
Idade: 17 anos (emancipado pela mãe)
Nome: Kleiton Gomes de Oliveira Silva
Como miss é: Kessilyn D´ Vagnner
Estado: Bahia
Idade: 19 anos
Nome: Ávilla Holanda de Albuquerque
Como miss é: Laviny Woitilla
Estado: Ceará
Idade: 22 anos
Nome: Juliano Nogueira
Como miss é: Ruby de La Vega
Estado: Distrito Federal
Idade: 20 anos
Nome: Lúcio Oliveira Júnior
Como miss é: Myrian Vervloet
Estado: Espírito Santo
Idade: 30 anos
Nome: Fábio André Santos
Como miss é: Deena Dixson
Estado: Maranhão
Idade: 22 anos
Nome: Luiz Alberto Moreira
Como miss é: Lisa Carey
Estado: Mato Grosso
Idade: 28 anos
Nome: Antônio Santana
Como miss é: Santana Loren
Estado: Mato Grosso do Sul
Idade: 35 anos
Nome: Rafael da Silva Mesquita
Como miss é: Rafaela Larret
Estado: Pará
Idade: 20 anos
Nome: Ailton Guedes
Como miss é: Karina Karam
Estado: Paraíba
Idade: 18 anos
Nome: Daniel Carlos da Silva
Como miss é: Priscila Bitencourt
Estado: Paraná
Idade: 25 anos
Nome: Luciano Paradella
Como miss é: Lizandra Brunelly
Estado: Pernambuco
Idade: 22 anos
Nome: Adriano dos Santos
Como miss é: Drica Vlazar
Estado: Piauí
Idade: 30 anos
Nome: Rodrigo Cezar dos Reis
Como miss é: Isabelly Di Monaco
Estado: Rio de Janeiro
Idade: 23 anos
Nome: Cláudio Giovani Damasceno
Como miss é: Cláudia Vermont
Estado: Rio Grande do Norte
Idade: 34 anos
Nome: Rodrigo Feijó
Como miss é: Guiga Barbieri
Estado: Rio Grande do Sul
Idade: 28 anos
Nome: Emerson Diniz Souza
Como miss é: Tais Souza
Estado: Rondônia
Idade: 27 anos
Nome: Francisco Silva Filho
Como miss é: Nely Tinni
Estado: Roraima
Idade: 29 anos
Nome: Alexandre Monteiro
Como miss é: Lara Vasconcellus
Estado: Santa Catarina
Idade: 31 anos
Nome: Wueyder de Souza Alves
Como miss é: Júlia Sanches
Estado: São Paulo
Idade: 31 anos
Nome: Maycon D. Bernardes
Como miss é: Fernanda Varmack
Estado: Sergipe
Idade: 23 anos
Nome: Charles Simões
Como miss é: Ava Simoes
Estado: Tocantins
Idade: 28 anos
