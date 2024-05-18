As candidatas ao título de Miss Gay O portal ACESSA.com conferiu o ensaio do Miss e, com exclusividade, adianta o antes e depois de algumas candidatas ao título deste ano

Repórteres: Sílvia Zoche
e Priscila Magalhães
Edição: Ludmila Gusman
Designer: Lúcio Tanini
16/08/2008

A novidade deste ano é que, ao contrário dos anos anteriores, terão somente representantes do estados existente no Brasil, por isso, não tem mais Miss Fernando de Noronha, nem Miss Marajó. Minas Gerais ficou sem representante. E a Miss Acre não apareceu no ensaio. Confiram as fotos das candidatas em trajes masculinos.

foto do representante de Alagoas foto do representante de Alagoas

Nome: Djavan Bastos
Como miss é: Lalik Valentine
Estado: Alagoas
Idade: 25 anos

 

 


foto do representante do Estado Amazonas foto do representante do Estado Amazonas

Nome: Tiago dos Santos
Como miss é: Charlote Kawasky
Estado: Amazonas
Idade: 28 anos

 

 


foto do representante do Amapá foto do representante do Amapá

Nome: Thalyson Vianna
Como miss é: Nathália Sant´Anna
Estado: Amapá
Idade: 17 anos (emancipado pela mãe)

 

 


foto do representante da Bahia foto do representante da Bahia

Nome: Kleiton Gomes de Oliveira Silva
Como miss é: Kessilyn D´ Vagnner
Estado: Bahia
Idade: 19 anos

 

 


foto do representante do Ceará foto do representante do Ceará

Nome: Ávilla Holanda de Albuquerque
Como miss é: Laviny Woitilla
Estado: Ceará
Idade: 22 anos

 

 


foto do representante do Distrito Federal foto do representante do Distrito Federal

Nome: Juliano Nogueira
Como miss é: Ruby de La Vega
Estado: Distrito Federal
Idade: 20 anos

 

 


foto do representante do Espírito Santo foto do representante do Espírito Santo

Nome: Lúcio Oliveira Júnior
Como miss é: Myrian Vervloet
Estado: Espírito Santo
Idade: 30 anos

 

 

 

 


foto do representante do Maranhão foto do representante do Maranhão

Nome: Fábio André Santos
Como miss é: Deena Dixson
Estado: Maranhão
Idade: 22 anos

 

 


foto do representante do Mato Grosso foto do representante do Mato Grosso

Nome: Luiz Alberto Moreira
Como miss é: Lisa Carey
Estado: Mato Grosso
Idade: 28 anos

 

 


foto do representante do Mato Grosso do Sul foto do representante do Mato Grosso do Sul

Nome: Antônio Santana
Como miss é: Santana Loren
Estado: Mato Grosso do Sul
Idade: 35 anos

 

 


foto do representante do Pará foto do representante do Pará

Nome: Rafael da Silva Mesquita
Como miss é: Rafaela Larret
Estado: Pará
Idade: 20 anos

 

 


foto do representante da Paraíba foto do representante da Paraíba

Nome: Ailton Guedes
Como miss é: Karina Karam
Estado: Paraíba
Idade: 18 anos

 

 


foto do representante do Paraná foto do representante do Paraná

Nome: Daniel Carlos da Silva
Como miss é: Priscila Bitencourt
Estado: Paraná
Idade: 25 anos

 

 


foto do representante de Pernambuco foto do representante de Pernambuco

Nome: Luciano Paradella
Como miss é: Lizandra Brunelly
Estado: Pernambuco
Idade: 22 anos

 

 


foto do representante do Piauí foto do representante do Piauí

Nome: Adriano dos Santos
Como miss é: Drica Vlazar
Estado: Piauí
Idade: 30 anos

 

 


foto do representante do Rio de Janeiro foto do representante do Rio de Janeiro

Nome: Rodrigo Cezar dos Reis
Como miss é: Isabelly Di Monaco
Estado: Rio de Janeiro
Idade: 23 anos

 

 


foto do representante do Rio Grande do Norte foto do representante do Rio Grande do Norte

Nome: Cláudio Giovani Damasceno
Como miss é: Cláudia Vermont
Estado: Rio Grande do Norte
Idade: 34 anos

 

 


foto do representante do Rio Grande do Sul foto do representante do Rio Grande do Sul

Nome: Rodrigo Feijó
Como miss é: Guiga Barbieri
Estado: Rio Grande do Sul
Idade: 28 anos

 

 


foto do representante de Rondônia foto do representante de Rondônia

Nome: Emerson Diniz Souza
Como miss é: Tais Souza
Estado: Rondônia
Idade: 27 anos

 

 


foto do representante de Roraima foto do representante de Roraima

Nome: Francisco Silva Filho
Como miss é: Nely Tinni
Estado: Roraima
Idade: 29 anos

 

 


foto do representante de Santa Catarina foto do representante de Santa Catarina

Nome: Alexandre Monteiro
Como miss é: Lara Vasconcellus
Estado: Santa Catarina
Idade: 31 anos

 

 


foto do representante de São Paulo foto do representante de São Paulo

Nome: Wueyder de Souza Alves
Como miss é: Júlia Sanches
Estado: São Paulo
Idade: 31 anos

 

 


foto do representante de Sergipe foto do representante de Sergipe

Nome: Maycon D. Bernardes
Como miss é: Fernanda Varmack
Estado: Sergipe
Idade: 23 anos

 

 


foto do representante de Tocantins foto do representante de Tocantins

Nome: Charles Simões
Como miss é: Ava Simoes
Estado: Tocantins
Idade: 28 anos

 

 



Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!