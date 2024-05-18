21/8/2011 03:57:02 Raika Bittencourt faz seu primeiro desfile como Miss Brasil Gay 2011.

21/8/2011 03:56:31 A candidata recebe os aplausos do p?blico.

21/8/2011 03:54:18 E a Miss Brasil Gay 2011 ? Miss Piau? Gay, Raika Bittencourt, com 60 pontos.

21/8/2011 03:53:22 A segunda colocada no Miss Brasil Gay 2011 ? Miss Maranh?o Gay, Myrian Vervloet, com 50 pontos.

21/8/2011 03:52:08 A terceira colocada no Miss Brasil Gay 2011 ? Miss Bahia Gay, Shayene Kathryn, com 49 pontos.

21/8/2011 03:51:37 A quarta colocada no Miss Brasil Gay 2011 ? Miss Tocantins Gay, Guiga Barbieri, com 48 pontos.

21/8/2011 03:50:49 A quinta colocada no Miss Brasil Gay 2011 ? Miss Esp?rito Santo Gay, Lavynnia Ferraz, com 47 pontos.

21/8/2011 03:42:52 P?blico recebe a Miss Brasil Gay 2010, Carol Zwick, que faz seu desfile de despedida. Ela usa um vestido de cetim preto.

21/8/2011 03:41:54 Em minutos, ser?o divulgadas as cinco grandes vencedoras do concurso.

21/8/2011 03:35:17 As 12 finalistas s?o: Miss Par? Gay, Rafaela de Castro, Miss Esp?rito Santo Gay, Lavynnia Ferraz, Miss Bahia Gay, Shayene Kathryn, Miss S?o Paulo Gay, Sheila Xiss, Miss Rio Grande do Norte Gay, Bruna Vidal, Miss Rio de Janeiro Gay, Aretha Sadick, Miss Maranh?o Gay, Myrian Vervloet, Miss Tocantins Gay, Guiga Barbieri, Miss Piau? Gay, Raika Bittencourt, Miss Amap? Gay, Let?cia Freittas, Miss Minas Gerais Gay, Emanuelle Fernandes, Miss Rio Grande do Sul Gay, Vict?ria Viper.

21/8/2011 03:34:07 P?blico mostra ansiedade pelo resultado.

21/8/2011 03:31:50 Em minutos, ser?o anunciadas as 12 finalistas do Miss Brasil Gay 2011.

21/8/2011 03:30:52 O pr?mio de melhor traje de gala vai para Miss Piau? Gay, Raika Bittencourt.

21/8/2011 03:29:07 O segundo melhor traje de gala vai para Miss Goi?s Gay, Martinella Ferraz.

21/8/2011 03:27:40 O terceiro melhor traje de gala vai para Miss S?o Paulo Gay, Sheila Xiss.

21/8/2011 03:25:44 Vai ser iniciada a premia??o para os melhores trajes de gala.

21/8/2011 03:23:56 O pr?mio de melhor traje t?pico da noite vai para Miss Piau? Gay, Raika Bittencourt.

21/8/2011 03:22:35 O segundo melhor traje t?pico vai para Miss Maranh?o Gay, Myrian Vervloet.

21/8/2011 03:21:27 O terceiro melhor traje t?pico vai para Miss Tocantins Gay, Guiga Barbieri.

21/8/2011 03:14:06 Miss Goi?s Gay, Martinella Ferraz, ? a Miss Brasil Gay J?ri Popular, eleita por vota??o pela internet.

21/8/2011 03:13:18 Torcidas ovacionam candidatas a cada Estado citado como favorito.

21/8/2011 03:11:29 Paulo Nahal faz suspense quanto ao resultado final.

21/8/2011 03:07:05 Miss Sergipe Gay, Erika Vogue, ? eleita Miss Simpatia Gay 2011.

21/8/2011 03:05:14 Candidatas votam na Miss Simpatia Gay 2011.

21/8/2011 03:00:43 As candidatas voltam ao palco do Miss Brasil Gay 2011.

21/8/2011 02:47:34 Samara Rios e Suzy Brasil fazem piadinhas na passarela.

21/8/2011 02:45:50 Ikaro veste um macac?o com apica?es de cristais e faz performance explosiva.

21/8/2011 02:43:58 O performer andr?gino Ikaro volta ao palco. Ele tira aplausos da plateia.

21/8/2011 02:37:18 Come?a o segundo bloco de shows, com apresenta??o de Samara Rios e Suzy Brasil. Elas fazem uma disputa caricata entre Mara Maravilha e Xuxa.

21/8/2011 02:34:46 Est? encerrado o desfile das misses em trajes de gala.

21/8/2011 02:30:09 Miss Tocantins Gay, Guiga Barbieri, tem vestido inspirado na Capela Sistina, confeccionado em tafet? indiano e em seda pura indiana, bordado em vidrilhos, strass e r?volis, al?m de ametistas e f?csias. Cria??o e confec??o: Jair Fernandes e Ribaas Azevedo.

21/8/2011 02:27:27 Miss Sergipe Gay, Erika Vogue, traja longo em tela de linha artesanal em tom pastel. A pe?a ? bordada em strass swarovski.

21/8/2011 02:24:57 Miss S?o Paulo Gay, Sheila Xiss, apresenta traje de gala preto e rosa, bordado em strass rosa e furta cor. Cria??o e confec??o: Michelly X.

21/8/2011 02:22:49 Miss Santa Catarina Gay, Kessilyn D'Vaynner, apresenta longo branco e rosa, com aplica?es de boreais e broches.

21/8/2011 02:20:44 Miss Roraima Gay, Allyah Layanny, vem com vestido confeccionado em seda preta, com aplica?es de rosas, strass, castanhas, r?volis e cristais em metro.

21/8/2011 02:17:49 Miss Rio Grande do Sul Gay, Vict?ria Viper, desfile traje confeccionado em segunda pele, bordada com cristais. A pe?a tem ainda mais de 60 metros de cabelo loiro.

21/8/2011 02:14:54 Miss Rio Grande do Norte Gay, Bruna Vidal, traz vestido de chantung de seda, bordado em strass swarovski nas cores prata e preto.

21/8/2011 02:12:19 Miss Rio de Janeiro Gay, Aretha Sadick, faz desfile divertido, com trejeitos de ator. A miss arranca aplausos do p?blico com o desfile-performance.

21/8/2011 02:08:48 Miss Piau? Gay, Raika Bittencourt, apresenta vestido na cor nude, inspirado nos cristais de Catedral de Notredame de Paris. Bordado em cristais swarovski gigantes sextavados. A pe?a est? avaliada em R$ 40 mil.

21/8/2011 02:07:00 Miss Pernambuco Gay, Michelly Moraes, vem com vestido prata, bordado em pedrarias diversas e mandalas.

21/8/2011 02:05:22 Miss Paran? Gay, Eva Rubio, traz longo vermelho de cetim, bordado em strass e castanhas furta cor. Cria??o e confec??o, J?lio Vidal.

21/8/2011 02:03:03 Miss Para?ba Gay, Lydia Rangel, apresenta traje em crepe de seda, na cor rosa p?, com sobreposi??o de transpar?ncia, bordado em cristais e broches.

21/8/2011 02:00:10 Miss Par? Gay, Rafaela de Castro, vem com vestido prata, confeccionado com strass em metros, cristais, totalmente bordado ? m?o.

21/8/2011 01:58:21 Miss Minas Gerais Gay, Emanuelle Fernandes, mostra traje de noite, confeccionado em renda francesa, rebordado em cristais que imitam pedras francesas. Cria??o e confec??o: Alexandre Dutra.

21/8/2011 01:56:11 Miss Mato Grosso Gay, Yaritza Brasil, traz vestido em degrad? cinza, confeccionado em musseline de seda pura, bordado em cristais swarovski.

21/8/2011 01:52:08 Miss Maranh?o Gay, Myrian Vervloet, faz desfile de traje t?pico antecedido por duas capas. Quando retirada a segunda, surge um longo em camadas. Confeccionado em tule de seda, bordado em vidrilhos tchecos e strass swavovski.

21/8/2011 01:49:40 Miss Goi?s Gay, Martinella Ferraz, desfila longo prata, com longas franjas de strass de metros. A pe?a tem ainda cristais. Cria??o e confec??o: Jair Fernandes e Ribas Azevedo.

21/8/2011 01:46:36 Miss Esp?rito Santo Gay, Lavynnia Ferraz, apresenta traje de noite, confeccionado em tons rosa e nude. Pe?a ? cravejada em cristais. Cria??o e confec??o: J?nior Toledo.

21/8/2011 01:43:35 Miss Distrito Federal Gay, Suylla Brates, apresenta longo branco, em organza de seda, com aplica?es de boreais, bordado em cristais austr?acos e swarovski.

21/8/2011 01:41:32 Miss Cear? Gay, Monara Braccio D'Layser, desfila traje de gala rosa, em seda, bordado e vidrilhos, canutilhos e strass swarovski. A confec??o ? de Fernanda Scaranzi.

21/8/2011 01:39:17 Miss Bahia Gay, Shayene Kathryn, traz vestido vermelho, confeccionado em organza e renda bordada em pedras. A cria??o e a confec??o ? de Michelly X.

21/8/2011 01:37:09 Miss Amazonas Gay, Yara Menezes, mostra vestido preto e prata, bordado em strass, pedrarias, cristais boreais e r?volis.

21/8/2011 01:35:05 Miss Amap? Gay, Let?cia Freittas, vem com traje de gala na cor dourada, em segunda pele de organza, aplica?es em renda, com strass em metro e r?volis.

21/8/2011 01:32:58 Miss Alagoas Gay, Bianca Snydder, desfila vestido de noite em tule franc?s, bordado ? m?o em tons pasteis, com pedrarias banhadas a ouro.

21/8/2011 01:31:42 Miss Acre Gay, Erika del Vecchio, apresenta vestido na cor vermelha, inspirado no Teatro Aamazonas, bordado em strass em metros, r?volis e cristais.

21/8/2011 01:31:02 Come?a o desfile dos trajes de gala.

21/8/2011 01:27:07 Paulo Nahal e Fernanda M?ller voltam ao palco do Miss Brasil Gay.

21/8/2011 01:25:33 A capa ? retirada para a apari??o de L?o vestida como uma pin up.

21/8/2011 01:24:07 Debaixo da boneca idosa, aparece L?o com um vestido vermelho e uma enorme capa de babados da mesma cor.

21/8/2011 01:22:08 L?o ?quilla faz seu terceiro show da noite. A princ?pio, aparece uma boneca, representando uma mulher idosa, coberta por uma roupa preta e apoiada em uma bengala.

21/8/2011 01:20:16 Ela toma posse do microfone e faz algumas piadas relacionadas ao mundo gay.

21/8/2011 01:19:42 A performance ? bem aplaudida pelo p?blico.

21/8/2011 01:17:56 Suzy Brasil inicia a performance caricata do primeiro bloco shows. A m?sica ? um funk carioca.

21/8/2011 01:16:28 O n?mero ? denso e emocionante. Ele termina a performance nu, tapando o ?rg?o sexual com uma das m?os. A plateia ovaciona o artista.

21/8/2011 01:14:21 Ikaro come?a a se despir no palco, lembrando a sexualidade d?bia dos Dzi Croquettes.

21/8/2011 01:12:32 O performer andr?gino Ikaro est? no palco do Miss Brasil Gay.

21/8/2011 01:10:03 Debaixo do roup?o, havia um vestido longo, preto e dourado. A partir dele s?o feitas diversas trocas de figurino, em movimento r?pidos. A cada pe?a tirada, o p?blico ovaciona a artista. Ela termina a performance elevada por dois dan?arinos.

21/8/2011 01:09:00 Ela veste um roup?o branco com plumas.

21/8/2011 01:07:51 L?o ?quilla volta ao palco do Miss Brasil Gay.

21/8/2011 00:54:56 ? iniciado o primeiro bloco de shows, com ?rsula Scavolini. Ela faz uma dublagem tradicional.

21/8/2011 00:53:02 Est? encerrado os desfiles das candidatas com trajes t?picos. A organiza??o do concurso j? recolhe os votos dos jurados.

21/8/2011 00:50:33 Miss Tocantins Gay, Guiga Barbieri, surge de dentro de um boneco de metal. Ela veste uma fantasia dourada, inspirada na colheita do capim dourado, produto t?pico do Estado. A fantasia ? confeccionada com a planta.

21/8/2011 00:47:34 Miss Sergipe Gay, Erika Vogue, tamb?m traz efeitos. Ela aparece de dentro de uma carranca. Ela representa o Rio S?o Francisco e Iara, a deusa das ?guas do Velho Chico. A carranca fez refer?ncia ? cultura ribeirinha do Sergipe.

21/8/2011 00:45:38 Miss S?o Paulo Gay, Sheila Xiss, representa a S?o Paulo Fashion Week. A cria??o e a confec??o ? de Michelly X. O traje ? em tons de bronze e marrom.

21/8/2011 00:43:03 Miss Santa Catarina Gay, Kessilyn D'Vaynner, aposta em efeito com bolhas de sab?o. Ela homenageia a deusa dos mares do sul e as praias do Estado.

21/8/2011 00:41:15 Miss Roraima Gay, Allyah Layanny, repete os trajes das candidatas do Acre e do Amazonas. Ela n?o consegue impressionar o p?blico.

21/8/2011 00:38:26 Miss Rio Grande do Sul Gay, Vict?ria Viper, homenageia Deise Nunes de Oliveira, a ?nica negra do Estado a vencer o concurso Miss Brasil.

21/8/2011 00:36:39 Miss Rio Grande do Norte Gay, Bruna Vidal, homenageia as bonecas de pano confeccionadas no Estado.

21/8/2011 00:33:22 Miss Rio de Janeiro Gay, Aretha Sadick, faz homenagem a Madame Sat?, personagem t?pico da Lapa carioca. O traje ? confeccionado em couro, com aplica?es de cristais.

21/8/2011 00:29:41 Miss Piau? Gay, Raika Bittencourt, inicia seu desfile com gelo seco na passarela. Ela apresenta um traje absolutamente cravejado em cristais gigantes e penas de fais?o coloridas em verde. Ela representa a carna?ba, planta t?pica do Estado. A miss arranca aplausos da plateia. A cria??o e confec??o ? do estilista Henrique Filho.

21/8/2011 00:25:59 Miss Pernambuco Gay, Michelly Moraes, traz uma m?scara ind?gena gigante ? passarela do concurso. A escultura tem efeitos especiais, com o abrir e fechar dos olhos da figura ind?gena. Ap?s alguns minutos, ela finalmente revela seu traje. Uma fantasia dourada.

21/8/2011 00:23:39 Miss Paran? Gay, Eva Rubio, faz seu desfile com traje t?pico. Ela representa a uma escultura presente na cidade de Curitiba.

21/8/2011 00:21:00 O traje t?pico da Miss Para?ba Gay, Lydia Rangel, faz alus?o ao artesanato paraibano. Ela ? bem aplaudida pelo p?blico.

21/8/2011 00:18:05 Miss Par? Gay, Rafaela de Castro, vem com traje t?pico branco, lembrando a cer?mica do Estado. A fantasia tem desenhos geom?tricos, semelhantes ? arte expressa no cer?mica paraense.

21/8/2011 00:15:06 Miss Minas Gerais Gay, Emanuelle Fernandes, apresenta traje t?pico com tema religioso. Ela homenageia o barroco mineiro e a imagem de Virgem Maria.

21/8/2011 00:11:54 Miss Mato Grosso Gay, Yaritza Brasil, ? inspirado em um dos mais tradicionais peixes brasileiros: o pintado.

21/8/2011 00:08:08 Miss Maranh?o Gay, Myrian Vervloet, faz seu desfile. Ela faz uma breve dan?a, ainda no palco e apresenta seu traje.

21/8/2011 00:05:29 Miss Goi?s Gay, Martinella Ferraz, est? na passarela. Ela traz uma fantasia confeccionada em couro cru, com pele de animais e chifres de veado.

21/8/2011 00:02:01 Miss Esp?rito Santo Gay, Lavynnia Ferraz, desfila traje t?pico inspirado na flora do Estado. A roupa representa a orqu?dea.

20/8/2011 23:58:27 Miss Distrito Federal Gay, Suylla Prates, apresenta traje t?pico inspirado nos monumentos do Distrito Federal. Uma m?scara preta representa o luto frente ? corrup??o.

20/8/2011 23:54:11 Miss Cear? Gay, Monara Braccio D'Layser, aparece coberta por chap?us de palha. O traje t?pico ? revelado. Um vestido em tons de azul representa a transforma?ao do sert?o em mar, lembrando a profecia de que "o sert?o vai virar mar".

20/8/2011 23:50:30 Miss Bahia Gay, Shayene Kathryn, ? a primeira candidata a trazer efeitos ? passarela do Miss Brasil Gay 2011. Ela aparece em uma concha, segurando um espelho. A roupa ? em azul e prata. A inspira??o ? Iemanj?.

20/8/2011 23:48:38 Miss Amazonas Gay, Yara Menezes, apresenta traje, praticamente, id?ntico ao da Miss Acre Gay. A inspira??o ? um festival folcl?rico do Estado.

20/8/2011 23:46:38 Miss Amap? Gay, Let?cia Freittas, faz seu desfile com traje t?pico. Ela homenageia a cultura ind?gena do Amap?.

20/8/2011 23:44:10 Miss Alagoas Gay, Bianca Snydder, est? na passarela. Ela representa o canga?o no sert?o nordestino. A fantasia t?pica foi confeccionada por J?nior Toledo.

20/8/2011 23:43:11 A cultura ind?gena foi homenageada pela candidata do Acre.

20/8/2011 23:41:53 Miss Acre Gay, Erika del Vecchio, apresenta seu traje t?pico.

20/8/2011 23:40:53 Vai come?ar o desfile das candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay 2011, em seus trajes t?picos.

20/8/2011 23:36:22 O que aparece agora ? uma faceta rob?tica de L?o ?quilla. Ela usa um vestido branco, com aplica?es met?licas, e faz movimentos t?picos dos rob?s.

20/8/2011 23:35:06 Sem sair do palco, ela providencia, de costas para o p?blico, uma troca de figurino.

20/8/2011 23:34:19 Depois de um pouco de "bate-cabelo", a transexual encerra seu primeiro n?mero.

20/8/2011 23:33:05 De dentro do castelo, L?o sai usando uma roupa vermelha.

20/8/2011 23:31:32 Um castelo infl?vel surge no meio da apresenta??o.

20/8/2011 23:30:30 L?o ?quilla aparece usando um vestido amarelo.

20/8/2011 23:29:11 Come?a o show de abertura do Miss Brasil Gay 2011.

20/8/2011 23:27:48 Um v?deo sobre os Dzi Croquettes ? apresentado ao p?blico do Miss Brasil Gay.

20/8/2011 23:23:01 Apresentadores Paulo Nahal e Fernanda M?ller apresentam o tema dos shows do Miss Brasil Gay 2011: o grupo teatral brasileiro Dzi Croquettes.

20/8/2011 23:17:06 A empres?ria Linda Lima desfila na passarela, em dire??o ? mesa de jurados.

20/8/2011 23:15:56 A transexual Carol Carvalh?es tamb?m forma o j?ri.

20/8/2011 23:13:57 A empres?ria Bia Baldi desfila na passarela do concurso, como jurada.

20/8/2011 23:12:46 Representando a Prefeitura de Juiz de Fora, Silvana Barbosa, toma seu lugar na mesa de jurados.

20/8/2011 23:12:02 O agente de turismo franc?s Gilles Boulaire tamb?m forma o corpo de jurados.

20/8/2011 23:11:34 A secret?ria de Comunica??o da UFJF, Christina Musse, ? a terceira jurada a pisar na passarela.

20/8/2011 23:10:34 A Miss Brasil Gay 2009, Ava Sim?es, ? a segunda a formar o j?ri.

20/8/2011 23:10:04 A drag queen Thraxx Viz ? a primeira jurada apresentada.

20/8/2011 23:08:40 O apresentador Paulo Nahal faz a abertura do evento e chama Fernanda M?ller para o palco. Ela cumprimenta o p?blico.

20/8/2011 23:00:20 P?blico aplaude o desfile das ?ltimas personalidades que passam pela Galeria da Beleza.

20/8/2011 22:57:59 Galeria da Beleza abre as cerim?nias do Miss Brasil Gay 2011.

20/8/2011 21:02:09 Gin?sio do Sport Clube Juiz de Fora abre os port?es para o Miss Brasil Gay 2011.