18/08/13 00:24 Reportagem: Eduardo Maia / Fotos: Jorge J?nior

18/08/13 00:23 Termina a cerim?nia do 36? Miss Brasil Gay 2013 no Cine Theatro Central. A Acessa.com parabeniza a vencedora do concurso e deseja a voc? uma ?tima noite.

18/08/13 00:20 A Miss Brasil Gay 2013 ? Sheila Ver?ssimo, do Esp?rito Santo, com 55 pontos. A plateia anuncia o resultado.

18/08/13 00:19 A Miss Bahia Eduarda Brigida leva o segundo lugar, com 48 pontos.

18/08/13 00:18 Com 44 pontos, o estado do Pernambuco ficou em terceiro lugar, representado por Nicolle Shiva.

18/08/13 00:17 A Miss Amazonas, Nycole Syros, ficou em quarto lugar, com 44 pontos.

18/08/13 00:16 Em quinto lugar, com 42 pontos, ficou a Miss Mato Grosso do Sul, Kauanny Motta.

18/08/13 00:16 Na passarela, Viviane Ara?jo esbanja beleza e simpatia.

18/08/13 00:15 Organiza??o divulgar? o n?mero de pontos das cinco primeiras candidatas.

18/08/13 00:13 Viviane Ara?jo sobe ao palco para entregar o t?tulo ? primeira colocada.

18/08/13 00:12 Cinco personalidades entregar?o os trof?us aos cinco primeiros lugares.

18/08/13 00:09 A Miss que ostentou o t?tulo por dois anos, emociona-se ao se despedir do posto.

18/08/13 00:07 Miss Brasil Gay 2011,Raika Bitencourt, sobe ao palco para passar o t?tulo ? Miss Brasil Gay 2013, que ser? anunciada daqui a pouco.

18/08/13 00:05 Misses do Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul tamb?m est?o entre as semifinalistas.

18/08/13 00:04 Miss Cear? ? a quarta semifinalista. Pernambuco em quinto e Esp?rito Santo ? a sexta.

18/08/13 00:03 A primeira semifinalista ? do estado do Amazonas. A segunda ? de Roraima. Minas Gerais ? a terceira semifinalista.

18/08/13 00:01 Muita expectativa para o an?ncio do resultado final do Miss Brasil Gay. Quem ser? a vencedora?

18/08/13 00:00 O primeiro lugar na categoria traje de gala ficou para o Esp?rito Santo, com a Miss Sheila Ver?ssimo.

17/08/13 23:59 O segundo lugar ficou para a Bahia, representada por Eduarda Brigida.

17/08/13 23:58 O Paran? conquista o terceiro melhor traje de gala da noite com a Miss Mirella Ayella.

17/08/13 23:58 A Miss Bahia Gay, Eduarda Brigida, leva o pr?mio de melhor traje t?pico do Miss Brasil Gay.

17/08/13 23:57 Em segundo lugar, na categoria melhor traje t?pico ficou para o Esp?rito Santo.

17/08/13 23:55 Em terceiro lugar, o melhor traje t?pico vai para a Miss Par? Gay, Stella Pallermo

17/08/13 23:54 ? agora: Os primeiros resultados - trajes t?picos.

17/08/13 23:49 Escolhida pelas pr?prias concorrentes, a miss simpatia 2013 ? a representante do estado do Piau?, Hellen ?nderllee.

17/08/13 23:40 Apresentadores querem saber da plateia quem ? a preferida.

17/08/13 23:38 Todas as misses retornam ao palco para o final do concurso. Miss Esp?rito Santo Gay, Sheila Ver?ssimo, ? uma das preferidas do p?blico.

17/08/13 23:36 Todos os artistas convidados para abrilhantar a noite sobem ao palco, finalizando as apresenta?es art?sticas.

17/08/13 23:29 Suzy Brasil ? ovacionada no Cine Theatro Central.

17/08/13 23:28 O p?blico aplaude de p? quando Suzy dubla a cantora Daniela Mercury, com a m?sica O canto da cidade.

17/08/13 23:26 No palco, a drag Suzy Brasil apresenta uma performance que critica ?s posturas das cantoras Mara Maravilha e Joelma, da Banda Calypso.

17/08/13 23:15 Direto do Tocantins, Raina D'Martin, encanta a plateia com um vestido de tecido alem?o preto, com pedras de cristai.

17/08/13 23:15 Vestida em tafet? branco, a miss Sergipe Gay mostra glamour no palco do Miss Brasil Gay.

17/08/13 23:13 Numa alus?o ? Catedral Metropolitana de S?o Paulo, a miss Thayra Agnelli, exp?e um lindo modelito dourado.

17/08/13 23:12 A miss Santa Catarina, Scarlett Campanini, usa um vestido que faz refer?ncia ? deusa eg?pcia da fertilidade.

17/08/13 23:11 Miss Roraima, Natally Matarazzo, inova com um vestido amarelo e cristais exuberantes.

17/08/13 23:09 A Miss Rond?nia Gay, Fab?ola Martinelli, exibe um modelito de seda de cor roxa e cristais.

17/08/13 23:08 Roberta Luma, do Rio Grande do Sul, apresenta um traje confeccionado em seda pura francesa, banhado a ouro.

17/08/13 23:07 Do Rio de Janeiro, Camilla Lima apresenta um vestido branco com gotas de cristais.

17/08/13 23:06 A Miss Pernambuco Gay, Nicolle Shiva, apresenta um lindo modelito de renda francesa banhado a ouro.

17/08/13 23:05 De seda francesa e pedrarias verdes, a Miss Piau?, Hellen ?nderllee apresenta modelito que valoriza as cores de seu estado.

17/08/13 23:03 A Miss Paran?, Mirella Ayella, apresenta um vestido franc?s e um belo colar de brilhantes.

17/08/13 23:02 Direto do Par?, a Miss Stela de Palermo tamb?m valoriza o ouro com vestido de renda e cristais austr?acos.

17/08/13 23:01 De Minas Gerais, Amanda Vidall, exibe um vestido que valoriza o ouro presente nas igrejas barrocas de Ouro Preto.

17/08/13 23:00 Miss Mato Grosso do Sul, Kauany Motta exibe um lindo modelito que real?a o brilho e glamour dos cristais.

17/08/13 22:59 Alexia Linhares, miss Mato Grosso Gay apresenta um modelito que remonta ao fogo, com cores quentes e tra?os de chamas.

17/08/13 22:58 A Miss Maranh?o Gay apresenta um vestido exuberante de cristais no palco do Miss Brasil Gay.

17/08/13 22:56 Direto do estado de Goi?s, a miss Rafaela de Roll apresenta um modelo confeccionado com nuances eg?pcias, banhado a ouro.

17/08/13 22:55 A mitologia grega ? representada em um lindo modelito dourado pela Miss Esp?rito Santo, Sheila Ver?ssimo. A miss ? ovacionada pelo p?blico.

17/08/13 22:54 Mais de 20 mil cristais swarovki e pedras da ?ndia comp?em o vestido da Miss Distrito Federal Gay.

17/08/13 22:53 As cores do semi-?rido nordestino ganham for?a no modelito apresentado pela Miss Cear? Gay Narrasha Delatorre

17/08/13 22:52 Com um vestido de pedras turquesas, a miss Bahia esbanja glamour.

17/08/13 22:51 As miss Amazonas exibe o seu lindo traje de gala no palco.

17/08/13 22:49 Um traje confeccionado em seda pura e pedraria ? apresentado pela Miss Amap? Gay, Sthephanny Monphettiny.

17/08/13 22:48 Come?a o desfile de trajes de gala no palco do Miss Brasil Gay. A primeira a desfilar ? a Miss Alagoas Gay, Taylla Martinelly, com um vestido de cristas swarovski.

17/08/13 22:41 A Miss Brasil Gay 2011, Raika Bitencourt e o jornalista Cl?cius Campos marcam presen?a no camarote do Theatro Central.

17/08/13 22:32 No palco, a performer Sasha Zimmer dubla a cantora Beyonc?, levando a plateia ao del?rio.

17/08/13 22:29 Imagem da performance de Ikaro Kadoshi no palco.

17/08/13 22:27 No palco, a drag Suzy Brasil diverte o p?blico ao dublar a cantora Anitta. Prepara!

17/08/13 22:16 Termina o desfile de trajes t?picos. No palco, Ikaro Kadoshi apresenta uma performance baseada nos musicais da Brodway. Ele encanta o p?blico ao som de New York, New York.

17/08/13 22:14 A Miss Tocantins Raina d'Martin valoriza o brilho e o glamour de trajes do universo LGBT.

17/08/13 22:13 De Sergipe, Lanna Guimar?es lembra, em seu traje, as aves em extin??o.

17/08/13 22:11 A miss S?o Paulo Gay, Thayra Agnelli mostra a dualidade entre as picha?es e grafittes, muito presentes na capital paulistana.

17/08/13 22:10 O traje da miss Santa Catarina Gay Scarlett Campanini remonta ? coloniza??o alem?.

17/08/13 22:09 Trabalhado em flores e palha, o traje da Miss Roraima Gay Natally Matarazo valoriza a beleza da flora.

17/08/13 22:08 A Miss Rond?nia Gay, Fabiolla Martinelly apresenta um traje da guradi? de reservas naturais.

17/08/13 22:07 O Rio Grande do Sul ? representado por Roberta Luma, que faz uma alus?o ao carv?o mineral.

17/08/13 22:05 Direto do Rio de Janeiro, a miss Cammila Lima valoriza a figura da mulata carioca. A trilha sonora ? Rio, de Carlinhos Brown, interpretada por Daniela Mercury.

17/08/13 22:05 A Miss Pernambuco Gay Nicolle Shiva traz o rosto ind?gena para o palco do Miss Brasil Gay.

17/08/13 22:03 Do Piau?, a Miss Hellen Cristhnne ?nderlle remonta ao fogo em seu traje t?pico.

17/08/13 22:01 O traje da Miss Paran? Gay, Mirella Ayella, apresenta uma lenda do sul do estado do Paran? no palco do Miss Brasil Gay.

17/08/13 22:00 Direto do Par?, a Miss Par? Gay Stela Bueno de Palermo apresenta fantasia luminosa que valoriza a cultura tecnobrega.

17/08/13 21:59 Dona Beija ? representada no palco pela Miss Minas Gerais Gay, Amanda Vidall.

17/08/13 21:58 Do Mato Grosso do Sul, Kauanny Motta veste um traje produzido com jornais. Do lixo ao luxo, apresenta a fantasia.

17/08/13 21:56 Direto do estado do Mato Grosso para o Brasil: Al?xia Linhares tamb?m esbanja luxo em trajes ind?genas.

17/08/13 21:54 A Miss Maranh?o Gay, Raina Magalh?es veste um traje que representa a escravid?o e o sofrimento dos negros.

17/08/13 21:53 A padroeira da cidade de An?polis, Sant'Ana ? homenageada pela Miss Goi?s Gay Rafaela de Roll.

17/08/13 21:51 Miss Esp?rito Santo Gay, Sheila Ver?ssimo representa a ?ndia Guaraciaba. Ela veste um traje vermelho, com caveiras nos ombros.

17/08/13 21:50 A Miss Distrito Federal Gay, Jessika Vilallon, faz uma refer?ncia ao s?mbolo da Justi?a.

17/08/13 21:48 Direto do Cear?, Narrasha Delatorre, Miss Cear? Gay, esbanja glamour num traje que representa a cultura nordestina.

17/08/13 21:47 Eduarda Brigida, Miss Bahia Gay, traz as cores do Olodum para o palco do Miss Brasil Gay. Caetano ? a trilha sonora da musa.

17/08/13 21:45 A miss Amazonas Gay,Nycolle Syros desfila como a cunh?-poranga, ?ndia mais bela, remontando ? cultura amaz?nica.

17/08/13 21:43 Do estado do Amap?, a Miss Amap? Gay, Sthephanny Monphettiny desfila com trajes t?picos.

17/08/13 21:42 Come?am as apresenta?es de trajes t?picos. A Miss Alagoas Gay Taylla Martinelly remonta ?s suas ra?zes com a representa??o de uma ave.

17/08/13 21:40 ?karo Kadoshi abre o evento com uma performance que alia canto l?rico e fogo.

17/08/13 21:40 O j?ri ? presidido por Chiquinho Mota, fundador do evento.

17/08/13 21:36 ?rika Salazar, da TV Integra??o; Carol Zwick, miss Brasil Gay 2010; Alessandra Vargas, Miss Brasil Gay 2001; Gilles Lascar, propriet?rio da boate Le Boy, do Rio de Janeiro, tamb?m comp?em o corpo de jurados.

17/08/13 21:33 Integram tamb?m o j?ri, o maquiador franc?s Olivier Baille, o jornalista do Mix Brasil, Nelson Netto, o jornalista da TV Gazeta,Felipeh Campos e a modelo transexual juiz-forana Felipa Tavares.

17/08/13 21:30 S?o tamb?m jurados a figurinista da Rede Globo de Televis?o, Labibe Sim?o; Dani Feyo, representante do N?cleo de Turismo da PJF; jornalista Val?ria Borges, da Secom-UFJF.

17/08/13 21:29 Apresenta??o dos jurados: a bela Viviane Ara?jo arranca aplausos da plateia.

17/08/13 21:28 Paulo Nahal homenageia Fernanda Muller. Um v?deo mostra imagens da travesti no tel?o do evento.

17/08/13 21:25 A apresenta??o do Miss Brasil Gay ficar? a cargo de Baby dos Brilhos e Paulo Nahal.

17/08/13 21:23 As luzes do Cine Theatro se apagam. Vai come?ar a cerim?nia do 36? Miss Brasil Gay em Juiz de Fora (MG).

17/08/13 21:12 Uma das juradas do 36? Miss Brasil Gay, a musa Viviane Ara?jo j? est? no Cine Theatro Central.

17/08/13 20:57 Cine Theatro Central abre as portas ao p?blico.

17/08/13 20:56 Acaba de chegar ao Cine Theatro Central o fundador do Miss Brasil Gay, Chiquinho Mota.