Você acha que o Miss Gay é um evento importante para Juiz de Fora?

Miss Gay 2000

"Esse evento ? muito importante tanto para a cidade quanto para toda a popula??o brasileira, que podem ver que os gays s?o pessoas valiosas, pois n?o t?m vergonha de demonstrar seus valores. Esas drags s?o maravilhosas. Gostaria de parabenizar a todas e com certeza aos profissionais que as ajudam nas transforma?es, parabenizo aos administradores e a cidade."

Carlos SP

"Na parte econ?mica, o Miss Gay ? bom. Mas tem a parte ruim, que ? a imagem da cidade ficar como 'a cidade dos gays'."

Simone Gon?alves

"N?o tenho nada contra o Miss Gay. A cidade gosta de manter a tradi??o, mas temos que evoluir com o tempo. Desde que tenha respeito com as pessoas. Os direitos humanos t?m que ser respeitados. J? que os homossexuais convivem juntos por muitos anos, t?m direito de se casar, ter pens?o, etc. Venho todos os anos ? Halfeld ver. O evento traz turistas, hot?is ficam lotados, o com?rcio tem um faturamento excelente. E cada um est? respeitando a sua op??o."

Josias "Amigo MG"

"Eu acho que os caras t?m os direitos deles, de se expressarem. Tem gente homossexual que ? mais gente do que quem se diz dentro da moral. N?o tenho nada contra."

Albani Faria

"O Miss Gay traz divisas para a cidade. O com?rcio lucra e a cidade, que j? ? bonita, fica mais bonita."

Jos? Geraldo Sim?es

"Eu adoro o miss gay. Deixa JF mais feliz e florida !!!!"

Frank Mendes Nobre

"Cultural, lindo, equil?brio para n?s mulheres darmos mais valor a nossa beleza e nos sentirmos viva e querida, pois ? atrav?s deles que notamos como deixamos de lado o nosso potencial e beleza."

L?cia Helena de Almeida Bicalho

"J? faz parte do calend?rio tur?stico da cidade h? muitos anos. Gera empregos e nos traz divisas."

O usu?rio n?o se identificou

"? importante n?o somente pelo concurso, que promove a beleza fora dos padr?es, sejam estes est?ticos ou morais. Mas a relev?ncia dos eventos e fatos paralelos n?o deve ser subestimada. A parada na rua Halfeld no s?bado, as festas, exposi?es, palestras e a imigra??o gay em JF nesta ?poca do ano, fazem com que a sociedade eminentemente heterossexual (Pergunto eu: ?assim ser? ??), divida a agenda cultural da cidade, espa?o urbano e m?dia com uma popula??o que veio crescendo e ganhando for?a durante as ?ltimas d?cadas, de forma subliminar. Mesmo que a maioria prefira tapar os olhos a enxergar a imensa alegria que eles nos proporcionam, taxando-os de doen?a ou asco. E viva a purpurina!"

Ana Maria Reis de Faria

"? super interessante perceber o fen?meno que ocorre aqui. O homossexualismo, que ? pol?mico em quase todos os lugares (inclusive aqui), abre um par?ntese e a cidade se torna a mais receptiva do mundo a esta manifesta??o. Parece ser o imagin?rio da popula??o que respeita ? respeitada, se alegra e convive em paz com os mais diversos tipos."

Odair Cunha

"Eu acho que n?o, pois ? um evento que desmoraliza a imagem da cidade."

O usu?rio n?o se identificou

"Achei o m?ximo, fui no ano passado e voltarei enquanto existir."

Lauro Cesar Arantes

"A sociedade sempre teme o diferente, o desconhecido, o que est? distante e se protege da pior forma: com o preconceito. Com a movimenta??o que surge na cidade por conta do Miss Gay e de eventos como o Rainbow Fest, os homossexuais se aproximam de outros grupos sociais, interagem e, quem sabe, o que antes era desconhecido e distante n?o possa tornar-se interessante e respeitado? Ponto para a cidade, que d? um exemplo nacional de liberdade de express?o e respeito aos direitos humanos."

Luciana Mendon?a de Melo

"Acho importante, apesar do preconceito ser muito ainda. Na minha opini?o, cada um tem que ser feliz e se realizar de alguma forma. J? fui com minha fam?lia, tipo esposa, m?e... Vimos como ? grande o espet?culo. Aconselho quem nunca viu e tem vontade de ver um espet?culo, que deixe o preconceito de lado e v? conferir. Garanto que n?o v?o se arrepender. Lamento n?o poder ter ido este ano, para ver o desfile e o show da bela Val?ria, nossa Globeleza."

Thiago Souza

"O Miss Gay ? um evento importante n?o s? para Juiz de Fora, mas para o Brasil. Sou de Bras?lia e viajei de carro mais de 900 Km para passar o fim de semana na cidade que promove o evento mais democr?tico do pa?s. S?o em festas como estas que se v? que liberdade, igualdade e fraternidade (cidade fraterna) s?o valores que ainda n?o foram esquecidos. Parab?ns Juiz de Fora e Brasil!!! Gay ? alegria!!!!!"

F?bio Serra Caldas

"? uma festa bel?ssima, de muita alegria, paz e harmonia. E que tamb?m traz muitos turistas para a gostosa Juiz de Fora."

Ricardo

