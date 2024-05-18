III Juiz de Fora Rainbow Fest

Existe um movimento gay brasileiro? Quem s?o os l?deres desse movimento? O que querem? Gay vota em gay? Os homossexuais querem merecer prote??o especial da lei? Os homossexuais sentem-se mesmo discriminados? Os homossexuais ainda sentem-se culpados pela AIDS? Gay usa camisinha? O III Juiz de Fora Rainbow Fest vai discutir estas e outras quest?es no f?rum de debates sobre homossexualidade que acontece de 16 a 19 de agosto. Idealizado pelo Movimento Gay de Minas, o RainBow Fest ? realizado desde 1998 e conta com debates sobre os direitos dos homossexuais, al?m de palestras sobre sa?de, shows e mostras.

O evento ganhou notoriedade quando o munic?pio aprovou a Lei que garante aos gays os mesmos direitos dos casais heterossexuais de demonstrar afeto em p?blico. Este ano, as palestras do Rainbow Fest ser?o realizadas no Espa?o Mascarenhas, Av. Get?lio Vargas, 200. Confira:

Detalhes sobre o Miss Brasil Gay, edi??o 2000