III Juiz de Fora Rainbow Fest
O evento ganhou notoriedade quando o munic?pio aprovou a Lei que garante aos gays os mesmos direitos dos casais heterossexuais de demonstrar afeto em p?blico. Este ano, as palestras do Rainbow Fest ser?o realizadas no Espa?o Mascarenhas, Av. Get?lio Vargas, 200. Confira:
- Dia e hor?rio das palestras
- Programa??o cultural
- Edson Cordeiro encerra III Rainbow Fest
- I Semin?rio sobre Homossexualidade e Educa??o.
Detalhes sobre o Miss Brasil Gay, edi??o 2000
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!