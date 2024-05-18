Edson Cordeiro encerra III Rainbow Fest

Edson Cordeiro encerra III Rainbow FestO cantor Edson Cordeiro se apresenta no dia 18 de agosto, v?spera do "Miss Brasil Gay", a partir das 24h, no Gin?sio do Tupinamb?s, R. Delorme Louzada, 32; Santa Teresa, com o show Disco Clubbing 2 - Mestre de Cerim?nia, apresentado tamb?m na cidade em julho, no Privil?ge. No dia 18, a pista com os DJ's Leandro Resende e Herbert Tonn, de S?o Paulo, estar? aberta a partir das 22h.
O show ? completamente dan?ante, com ?nfase para os grandes sucessos dos anos 70, exibidos com bases eletr?nicas modernas: ?Staying Alive? e ?Night Fever?, dos Bee Gees, ?Hot Stuff? e Feel Love?, eternizadas por Donna Summer, ?Don't Let Me Be Misunderstood?, do Santa Esmeralda, ?If I Can't Have You?, do repert?rio de Yvonne Elliman, ?Perigosa?, hit das Fren?ticas, al?m das baladas ?The Closer I Get To You?, sucesso de Roberta Flack, gravada no CD com participa??o especial do ingl?s MC Kontrol, ?Music and Me?, de Michael Jackson, e outras mais.
Os ingressos custam R$15 e est?o sendo vendidos no Cal?ad?o da Rua Halfeld.
Detalhes sobre o Miss Brasil Gay, edi??o 2000
