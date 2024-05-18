III Juiz de Fora Rainbow Fest

I Semin?rio sobre Homossexualidade e Educa??o

Paralelamente ao Rainbow Fest, ser? promovido na cidade I Semin?rio sobre "Homossexualidade e Educa??o". A atividade, realizada pelo Movimento Gay Mineiro, em parceria com o Programa de Educa??o Afetivo-Sexual da Secretaria de Estado de Educa??o de Minas Gerais, deve reunir cerca de 40 professores da rede p?blica e privada.

O objetivo ? abordar temas como o preconceito, a depress?o e a baixa auto-estima, as doen?as sexualmente transmiss?veis e a AIDS, o papel da escola, dos pais, do meio social na auto-aceita??o do jovem gay, entre outros. As palestras ser?o realizadas dia 16 de agosto, no Espa?o Mascarenhas, Av. Get?lio Vargas, 200 Veja a programa??o:



9h - S?nia Reis - NESCON UFMG / BH - Sexualidade na Adolesc?ncia

11h - Marco Trajano - Sexualidade e G?nero

14h - Secretaria de Educa??o - O Projeto de Educa??o Afetivo-Sexual

