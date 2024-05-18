I Semin?rio sobre Homossexualidade e Educa??o
Paralelamente ao Rainbow Fest, ser? promovido na cidade I Semin?rio sobre "Homossexualidade e Educa??o". A atividade, realizada pelo Movimento Gay Mineiro, em parceria com o Programa de Educa??o Afetivo-Sexual da Secretaria de Estado de Educa??o de Minas Gerais, deve reunir cerca de 40 professores da rede p?blica e privada.
O objetivo ? abordar temas como o preconceito, a depress?o e a
baixa auto-estima, as doen?as sexualmente transmiss?veis e a AIDS, o papel da
escola, dos pais, do meio social na
auto-aceita??o do jovem gay, entre outros. As palestras ser?o realizadas
dia 16 de agosto, no Espa?o Mascarenhas, Av. Get?lio Vargas, 200 Veja a programa??o:
- 9h - S?nia Reis - NESCON UFMG / BH - Sexualidade na Adolesc?ncia
- 11h - Marco Trajano - Sexualidade e G?nero
- 14h - Secretaria de Educa??o - O Projeto de Educa??o Afetivo-Sexual
Detalhes sobre o Miss Brasil Gay, edi??o 2000
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!