Festas e eventos paralelos

Festa Val 2000

No comando do som, o DJ Robson Mouse, da Blue Space de S?o Paulo, al?m de DJs convidados. A decora??o do sal?o leva a assinatura do cen?grafo teatral e produtor Nando Toledo (Distrito Federal). J? o bar ser? coordenado pela Le Boy (Rio de Janeiro) e toda sua equipe.

Ap?s cinco anos de realiza??o, a Festa Val tem oficialmente o apoio do Chiquinho Cabeleireiro, organizador do Miss Gay. Os ingressos com desconto ser?o vendidos no Mix Bazar, instalado no local do extinto Cine Veneza, Av. Rio Branco. At? dia 17/08, o pre?o do convite ? R$10. A partir desta data custar? R$15. Mais informa?es: 9967-3190

Detalhes sobre o Miss Brasil Gay, edi??o 2000