Festa Val 2000

Festa Val 2000A Val 2000 ser? dia 18 de agosto, no Centro de Conven?es do Edif?cio Clube Juiz de Fora, no 13? andar, Av. Rio Branco, 2189. Aberto pela primeira vez para festas, o sal?o tem capacidade para 2 mil pessoas. A novidade este ano ? que o p?blico poder? subir ao palco e se produzir no sal?o de t?cnicas e truques de maquiagem, coordenado por Dimmy Kier (foto), a anfitri? da festa.
No comando do som, o DJ Robson Mouse, da Blue Space de S?o Paulo, al?m de DJs convidados. A decora??o do sal?o leva a assinatura do cen?grafo teatral e produtor Nando Toledo (Distrito Federal). J? o bar ser? coordenado pela Le Boy (Rio de Janeiro) e toda sua equipe.
Ap?s cinco anos de realiza??o, a Festa Val tem oficialmente o apoio do Chiquinho Cabeleireiro, organizador do Miss Gay. Os ingressos com desconto ser?o vendidos no Mix Bazar, instalado no local do extinto Cine Veneza, Av. Rio Branco. At? dia 17/08, o pre?o do convite ? R$10. A partir desta data custar? R$15. Mais informa?es: 9967-3190
