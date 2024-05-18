Festas e eventos paralelos

Festa Val 2000

A Val 2000 ser? dia 18 de agosto, no Centro de Conven?es do Edif?cio Clube Juiz de Fora, no 13? andar, Av. Rio Branco, 2189. Aberto pela primeira vez para festas, o sal?o tem capacidade para 2 mil pessoas. A novidade este ano ? que o p?blico poder? subir ao palco e se produzir no sal?o de t?cnicas e truques de maquiagem, coordenado por Dimmy Kier (foto), a anfitri? da festa.

No comando do som, o DJ Robson Mouse, da Blue Space de S?o Paulo, al?m de DJs convidados. A decora??o do sal?o leva a assinatura do cen?grafo teatral e produtor Nando Toledo (Distrito Federal). J? o bar ser? coordenado pela Le Boy (Rio de Janeiro) e toda sua equipe.

Ap?s cinco anos de realiza??o, a Festa Val tem oficialmente o apoio do Chiquinho Cabeleireiro, organizador do Miss Gay. Os ingressos com desconto ser?o vendidos no Mix Bazar, instalado no local do extinto Cine Veneza, Av. Rio Branco. At? dia 17/08, o pre?o do convite ? R$10. A partir desta data custar? R$15. Mais informa?es: 9967-3190

Detalhes sobre o Miss Brasil Gay, edi??o 2000


Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!