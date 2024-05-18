Mercado Mix BazzarO Mercado Mix Bazzar acontece de 17 a 19 de agosto, das 10h ?s 22h, no extinto Cine Veneza, Av. Rio Branco, 2582. Al?m de conferir grifes de S?o Paulo, Rio e Minas, o visitante poder? participar do workshop de maquiagem promovido pela drag Dimmy Kier e fazer tatuagens definitiva ou de henna, com a equipe de tatuadores do Planeta Xuxa. Est?o previstos ainda desfiles todos os dias e sorteio de tatuagens. Nos stands voc? pode encontrar desde bijuterias at? perucas e maquiagem. O Mix Bazzar tamb?m ? ponto de venda dos ingressos da VAl 2000. Entrada franca. O JFservice esteve l? e mostra o que voc? pode encontrar no Mercado Mix Bazzar 2000:
