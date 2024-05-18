Miss Brasil Gay 2000

Preparativos para o 24? Miss Gay

Odiss?ia 2000 - o caos organizado

Orlando de Almeida

Al?m do desfile das 27 candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay, o evento conta com uma s?rie de shows, que abrilhantam ainda mais a festa. O respons?vel h? dezesseis anos por este sucesso ? o promoterdo Rio de Janeiro. Ele ? o grande aliado de Chiquinho, tanto no momento de montar o espet?culo quanto no de escolher os jurados. Orlando revelou ao JFService, em entrevista por telefone, o que o p?blico vai conferir na noite do dia 19 de agosto.

JFService - Quantos artistas participar?o do espet?culo?

Orlando Almeida - S?o 25 pessoas, incluindo artistas, core?grafos e camareiros. Esse ano, para n?o ser acusado de bairrismo, contratamos dez artistas de S?o de Paulo e dez do Rio. Os ensaios est?o sendo feitos h? tr?s meses, mas cada grupo em sua cidade. Eles s? v?o se encontrar no dia 19, em Juiz de Fora, para o ensaio geral.

JFService - Como foi o trabalho para escolha do elenco?

Orlando Almeida - Para escolha das oito drags, pesquisamos exaustivamente durante quatro meses nas casas de show do Rio e de S?o Paulo. Elas foram escolhidas porque t?m muitas novidades para mostrar.

JFService - Por falar em novidade, como ser? o espet?culo?

Orlando Almeida - O tema esse ano ? Odiss?ia 2000 - o caos organizado, uma homenagem ao mil?nio. Ser?o shows com muitos efeitos de luz, laser e fuma?a colorida. Enfim, recursos que passar?o a id?ia de elementos espaciais e futur?sticos. Mas a grande sensa??o ser? a performance realizada pela transformista Tara Novak, integrante da Intr?pida Trupe. Tara foi uma das atra?es no desfile da Escola de Samba Padre Miguel este ano. Ela desfilou no carro aleg?rico da comiss?o de frente, fazendo n?mero de malabarismo com tecidos. Ela estava na parte mais alta do carro.

JFService - Como ser? este n?mero?

Orlando Almeida - Tara vai se enrolar e se desenrolar de peda?os de lycra entrela?ados, num n?mero de malabarismo que exige muita for?a e equil?brio. ? uma performance delicada, j? que se um n? daqueles desatar, ela pode despencar l? de cima. Tara est? ensaiando h? tr?s meses. Para essa apresenta??o, ser? instalada uma barra de a?o de dez metros de comprimento no centro do palco. A apresenta??o vai durar seis minutos.

JFService - O que mais o p?blico pode esperar?

Orlando Almeida - Outra sensa??o ser? o show de seis rapazes "sarados" que far?o a dan?a do ventre. Eles n?o s?o bailarinos. Na verdade, s?o modelos, mas j? fizeram aulas de dan?a de rua e jazz. E, especialmente, para este espet?culo fizeram aula de dan?a do ventre com a professora Sharira, da Companhia de Dan?a ?rabe de S?o Paulo. Eles estar?o caracterizados como ?rabes, vestir?o cal?as transparentes com franjas no c?s. Vamos fazer ainda uma homenagem ao Movimento Gay dos anos 80, com rapazes personificando os cantores do Village People (foto acima). (Village People ? respons?vel por alguns dos hinos do mudo gay, as m?sicas Macho Men e YMCA).

JFService - Voc?s prepararam alguma supresa para abertura do evento?

Orlando Almeida - Ao som da m?sica Miss Brasil 2000 da Rita Lee, as drags v?o coroar uma fict?cia Miss Brasil 2000. A m?sica foi modernizada em est?dio e ganhou batidas eletr?nicas. Os artistas estar?o caracterizados com roupas futuristas e haver? muita luz e brilho.

JFService - E para o encerramento?

Orlando Almeida - O encerrramento ser? ao som da m?sica Happy Day e contar? com a participa??o da transformista gorda Kaika Sabatela. Kaika vai personificar a cantora Gl?ria Gaynor (foto) e vai puxar o coral composto por todo elenco do show.