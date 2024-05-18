Miss Esp?rito Santo - Loyce Zarife

Ela surpreendeu a plat?ia interpretando dois personagens na passarela: uma catadora de papel (primeira foto) e uma naturalista de seu estado. Na pele de naturalista, Loyce lan?ou m?o de um recurso para l? de ex?tico: uma jib?ia viva. O p?blico foi ao del?rio, ao ver a cobra envolta em seu pesco?o.